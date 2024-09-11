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Олег Артюков

У флагманской отрасли европейской экономики начались большие проблемы

У европейских автоконцернов возникли серьёзные проблемы
3:02
Экономика

Европейский автомобильный рынок может столкнуться с новой волной закрытия заводов, что станет серьёзным ударом по экономике Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg.

У европейских автоконцернов возникли серьёзные проблемы
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

По данным Just Auto, почти треть крупных заводов по производству легковых автомобилей у пяти ведущих автопроизводителей Европы — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen — в прошлом году работали не на полную мощность. Эти заводы выпускали менее половины от возможного объёма производства.

В материале подчеркивается, что массовое закрытие заводов лишь усилит опасения относительно продолжительного экономического спада в регионе, который уже отстаёт от мировых конкурентов.

Дополнительным фактором кризиса является тот факт, что ежегодные продажи автомобилей в Европе остаются примерно на три миллиона единиц ниже уровня, предшествовавшего пандемии. Это приводит к недозагрузке заводов и ставит под угрозу тысячи рабочих мест. В частности, концерн Volkswagen отменил многолетние гарантии занятости для сотрудников в Германии, что существовало десятилетиями.

Если ситуацию не удастся исправить, это окажет значительное негативное влияние на экономику региона, поскольку на автомобильную промышленность приходится более семи процентов ВВП Европейского союза. Также эта отрасль обеспечивает свыше 13 миллионов рабочих мест.

Автозаводы играют ключевую роль в экономической жизни многих сообществ, предоставляя работу не только своим сотрудникам, но и множеству связанных предприятий, таких как поставщики автозапчастей, транспортные компании и даже местные пекарни, которые снабжают заводские столовые.

Особенно тревожной ситуация выглядит в Германии, где автопроизводители и их поставщики сталкиваются с трудностями в переходе на электромобили. В течение многих десятилетий немецкие компании лидировали на рынке благодаря автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, но сейчас им сложно адаптироваться к новым условиям.

Концерн Volkswagen, например, рассматривает меры по сокращению расходов, что может привести к закрытию заводов и сокращению персонала. Как сообщает портал T-online, руководство компании заявило о возможном снятии моратория на увольнение сотрудников, введенного в 1994 году, который должен был действовать до 2029 года.

По словам главы Volkswagen Оливера Блуме, необходимость таких мер вызвана увеличением конкуренции со стороны других компаний, стремящихся закрепиться в Европе, а также снижением конкурентоспособности Германии.

Ранее предпринятых мер, таких как досрочные выходы на пенсию с выплатами, оказалось недостаточно для достижения целей по экономии, что вынуждает компанию принимать более радикальные шаги.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз автомобиль
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