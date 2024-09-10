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Олег Артюков

Politico: отказ от российского газа стал ударом для промышленности Европы

Замена российского газа на американский СПГ стала большой проблемой для промышленности ЕС
3:29
Экономика

Отказ Европейского союза от поставок недорогого трубопроводного газа из России в пользу сжиженного природного газа из США и других стран значительно ухудшил конкурентоспособность европейской промышленности, говорится в материале европейского издания газеты Politico.

Замена российского газа на американский СПГ стала большой проблемой для промышленности ЕС
Фото: Flickr by DearEdward from New York, NY, USA, CC BY 2.0

По данным издания, замена российского газа на более дорогой СПГ привела к тому, что стоимость энергии в странах ЕС стала в два раза выше по сравнению с США.

Важным фактором является то, что в отличие от России, поставщики СПГ не заключают с европейскими странами долгосрочные контракты, предпочитая продавать газ тем покупателям, которые предлагают максимальную цену.

Это привело к заметному росту цен на электроэнергию, что оказывает разрушительное воздействие на промышленность ЕС. Многие европейские предприятия не могут конкурировать с компаниями из других стран по стоимости продукции.

Politico отмечает, что такая ситуация постепенно подрывает стабильность тысяч средних предприятий по всей Европе: они вынуждены сокращать производство и увольнять работников.

Например, Германия, которая ранее считалась ведущей промышленной державой Европы, оказалась в рецессии, которая, как ожидается, продлится до конца года. Во Франции и Италии промышленное производство остается ниже уровней 2021 года.

Эксперт консультационной компании Oxford Economics Оливье Ракау пояснил, что главной причиной замедления экономического роста в регионе стали высокие цены на энергоносители. Он отметил: "У бизнеса больше нет веских оснований для производства некоторых товаров в Европе".

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги накануне представил в Еврокомиссии доклад о состоянии конкурентоспособности ЕС. В нём он предложил принять меры для стимулирования экономического роста, чтобы избежать "медленной агонии" экономики.

Драги отметил, что Евросоюз вступает в новую эпоху, когда экономический рост больше не будет зависеть от роста населения. По его мнению, если ЕС не удастся повысить производительность, то перед союзом встанет трудный выбор.

"Мы не сможем одновременно быть лидерами в новых технологиях, маяком климатических преобразований и независимыми на мировой арене. Наша социальная модель станет непосильной. Придется сократить часть амбиций, если не все. Это экзистенциальный вызов", — подчеркнул Драги.

Хотя ЕС юридически не запретил импорт российского газа, введенные весной 2022 года финансовые санкции против России сделали невозможными платежи за газ в евро, напоминает ТАСС.

Еврокомиссия предполагала замораживать платежи на счетах ЕС, как это было сделано с другими российскими активами. Однако Россия в ответ потребовала оплату в рублях.

Большинство стран ЕС отказались это делать, в результате Россия прекратила поставки трубопроводного газа в те страны, которые перестали платить.

Однако страны сообщества значительно нарастили поставки СПГ из Российской Федерации. Кроме того, значительно возросли поставки по трубопроводу "Турецкий поток". Так что отказываться от российского газа в ЕС не спешат, несмотря на все декларации об обратном.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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