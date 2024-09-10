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Олег Артюков

Focus: запрет на полёты над Россией стал настоящей проблемой

Запрет на полёты над Россией стал большой проблемой для западных авиакомпаний
2:24
Экономика

После ухудшения отношений с Россией, западные страны ввели против нее целый ряд санкций. В ответ Российская Федерация также вводит ограничения в отношении Евросоюза и США.

Запрет на полёты над Россией стал большой проблемой для западных авиакомпаний
Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz, CC0

В частности, западные страны столкнулись с серьёзными проблемами после того, как был закрыт доступ к российскому воздушному пространству, говорится в материале немецкого издания Focus.

"Россия запретила европейским авиакомпаниям пользоваться своим воздушным пространством в ответ на санкции Запада", — отмечает автор материала.

Из-за этого запрета российское воздушное пространство стало недоступным для западных авиакомпаний, что заставило их прокладывать маршруты в обход России.

Это, в свою очередь, значительно увеличило продолжительность полётов, иногда на несколько часов, что влечёт за собой резкий рост расходов перевозчиков. В результате некоторые авиакомпании были вынуждены отказаться от рейсов в Китай, которые до введения санкций были очень прибыльными.

Например, British Airways прекратила полеты между Лондоном и Пекином, Virgin Atlantic решила отказаться от рейсов Лондон-Шанхай. Эти авиакомпании больше не могут позволить себе летать в обход России, так как это ведет к огромным убыткам.

"Запрет увеличил продолжительность полетов в Пекин и обратно примерно на пять с половиной часов, что стало серьезной проблемой", — поясняет аналитик авиационной отрасли Джон Грант.

Ещё одна трудность связана с Китаем. Китайские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство России и извлекают из этого выгоду. Благодаря этому они могут предлагать пассажирам более конкурентоспособные цены по сравнению с западными перевозчиками, постепенно вытесняя их с рынка.

Учитывая, что китайские туристы одни из самых активных и платёжеспособных в мире, потеря рейсов в Китай стала серьёзным ударом для западных стран.

Стоит заметить, что западные издания стали много внимания уделять проблемам, связанным с закрытием воздушного пространства России. Хотя, заметим, это была ответная мера — первыми доступ в аэропорты закрыли как раз власти США, Великобритании и стран Европейского сообщества.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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