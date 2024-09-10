США и Европа столкнулись с дефицитом рыбы из-за антироссийских санкций

В США и ЕС возник дефицит морепродуктов из-за санкций против России

Из-за антироссийских санкций на Западе начался дефицит рыбы и морепродуктов.

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В 2022 году США ввели запрет на импорт российского лосося, трески, крабов и минтая, что привело к дефициту этих продуктов на американском рынке. Агентство Bloomberg сообщило о так называемом "крабовом кризисе" в стране.

По данным РИА "Новости", компания Whitter Seafood, занимающаяся рыболовством на Аляске, оказалась на грани банкротства. Это связано с тем, что её дочернее предприятие Marine Fishing International поставляло в США крабов, выловленных в России.

В Великобритании в конце 2023 года санкции против России привели к резкому удорожанию традиционного блюда "фиш-энд-чипс", в котором используют треску. Цена на блюдо выросла на треть. Британские эксперты объясняют эту инфляцию не только санкциями, но и последствиями изменения климата, снижением урожайности и конфликтом на Украине.

В Европейском союзе с 2023 года действует запрет на ввоз российских ракообразных и икры. Однако некоторые страны, такие как Латвия, Литва и Швеция, требуют полного прекращения поставок российских трески, кильки, сельди и другой рыбы.

В результате санкций ЕС потерял четверть поставок минтая из России, что особенно ощутимо для Германии, где этот продукт пользуется большим спросом. Немецкое издание Bild сообщает, что страна столкнулась с угрозой серьёзного кризиса.

Управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности Штеффен Майер отметил, что немецкий рынок сильно зависит от российских поставок рыбы. По его словам, около тысячи работников рыбоперерабатывающей отрасли могут потерять работу, если ситуация не изменится. Он подчеркнул, что три года санкций могут полностью уничтожить отрасль.

Несмотря на санкции, экспорт российских морепродуктов не только не сократился, но и увеличился за счёт поставок в Китай. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, около 50 процентов экспорта рыбы приходится на эту страны, что составляет 1,3 миллиона тонн продукции на сумму в три миллиарда долларов.

В планах Росрыболовства также значится изучение запасов водно-биологических ресурсов в 17 странах Африки как западной, так и восточной частей континента. Кроме Китая, российские морепродукты экспортируются в Южную Корею, Японию, Нидерланды, а также в Нигерию и другие африканские страны.