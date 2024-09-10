Jpost: стратегия России с золотом работает

В Израиле рассказали о смелом шаге России в экономике

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны ввели санкции против России с целью нанести существенный ущерб её экономике. В результате этих мер Москва столкнулась с определёнными трудностями в проведении банковских операций с международными партнёрами.

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Однако на фоне этих сложностей недавно из России пришли неожиданные новости. Было объявлено о смелом экономическом шаге, говорится в материале издания The Jerusalem Post (Jpost).

Россия планирует направить доходы от продажи нефти на покупку значительных объёмов золота. Как отмечает автор материала, доходы от экспорта нефти оказались значительно выше прогнозов, так что эти средства будут использованы для увеличения золотых резервов страны.

"Россия планирует приобрести на эти деньги ещё больше золота", — отмечает обозреватель израильского издания.

Центробанк России объявил об увеличении объёма ежедневных закупок золота и иностранной валюты с 1,12 миллиарда рублей до 8,2 миллиарда рублей, что составляет впечатляющий рост на 601 процент.

По мнению аналитиков, значительная часть этих средств пойдёт на покупку драгоценных металлов, что соответствует стратегии российских властей по защите экономики от санкций и снижению зависимости от западных валют.

Россия уже давно активно наращивает свои золотые запасы, рассматривая этот актив как инструмент защиты от экономических санкций. Однако в последнее время темпы закупок золота замедлились, в текущем году золотые резервы страны увеличились всего на четыре тонны.

Тем не менее, благодаря высоким доходам от продажи нефти, Россия намерена восполнить этот разрыв.

По мнению наблюдателей, стратегия Москвы по скупке золота оказалась успешной, так как цены на драгоценные металлы значительно выросли.

Россия успела приобрести большие запасы золота до начала их резкого подорожания и продолжает наращивать резервы, ожидая дальнейшего роста цен на этот драгоценный металл.

Стоит отметить, что ранее цена золота превысила 2500 долларов за тройскую унцию, установив тем самым исторический рекорд. Причём рекорд этот на протяжении нынешнего года был побит уже несколько раз.