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Олег Артюков

Скидки на российскую нефть в Индии вернулись к норме

Скидки на нефть из России на индийском рынке вернулись к норме
Экономика

Дисконт на российскую нефть марки Urals к концу торговой недели, завершившейся 6 сентября, вернулся к привычным показателям, которые были характерны до 2022 года. В первую очередь, речь о рынке Индии.

Скидки на нефть из России на индийском рынке вернулись к норме
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

По данным "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора", разница в цене между Urals и Brent на условиях FOB в портах Приморск, Усть-Луга и Новороссийск составляет 17 процентов, а на условиях CIF в портах Индии — пять процентов.

Для других марок нефти ситуация выглядит следующим образом: дисконт на Siberian Light (FOB Новороссийск) равен десяти процентам, на нефть ВСТО (FOB Козьмино) - семь процентов, а на КТК-Р (Южная Озереевка) - четыре процента. Условия FOB означают, что стоимость включает только доставку до порта отправления, тогда как CIF включает транспортные расходы до порта назначения.

Особое внимание привлекают данные о стоимости нефти марки Urals в индийских портах. Дисконт на Urals там минимален и в основном соответствует показателям, которые наблюдались до 2022 года, отмечает агентство "ИнфоТЭК". 

За исключением редких случаев, связанных с кризисными явлениями на рынке (например, избытком лёгких сортов нефти), Urals всегда продавалась с небольшим дисконтом по отношению к Brent. Сейчас на индийском рынке цена на Urals близка к стоимости нефти, импортируемой Индией из Ирака.

Процесс "разворота на Восток", о котором говорили после 2022 года, произошел не сразу. Как упоминал вице-премьер России Александр Новак на пленарной сессии TNF в 2023 году, перенаправление значительных объёмов нефти и нефтепродуктов на другие рынки стало возможным благодаря диверсификации экспорта, начавшейся ещё десятилетие назад, что позволило адаптироваться к новым логистическим условиям.

Стоит отметить, что Индия в настоящее время является одним из основных покупателей российской нефти. Представители властей этой страны подчёркивают, что индийские предприятия будут покупать нефть там, где им это выгодно. Невзирая на то, как к этому относятся в США и Евросоюзе.

Впрочем, не секрет и то, что европейские компании покупают в Индии нефтепродукты, которые были получены в том числе из российской нефти.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия нефть
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