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Олег Артюков

Berliner Zeitung назвала "взрывоопасными новостями" визит миссии МВФ в Россию

В Германии сочли "взрывоопасным" визит делегации МВФ в Россию
3:15
Экономика

Впервые с начала специальной операции на Украине делегация Международного валютного фонда (МВФ) собирается посетить Россию для оценки экономической и финансовой ситуации в стране. Немецкое издание Berliner Zeitung назвало информацию об этом "взрывоопасными новостями".

В Германии сочли "взрывоопасным" визит делегации МВФ в Россию
Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, CC BY 2.0

О возможном визите делегации фонда сообщил Алексей Можин, исполнительный директор МВФ в России. Он отметил, что МВФ станет первой международной финансовой организацией, которая официально направит миссию в Россию после начала конфликта.

Работа миссии начнется онлайн 16 сентября, после чего делегация прибудет в Москву для проведения встреч с российскими официальными лицами. 

Эти консультации продолжатся до 1 октября под руководством аргентинского экономиста Жака Миньяна. 

С момента начала военной операции МВФ подвергался критике со стороны западных стран за то, что, по их мнению, его прогнозы по российской экономике, пострадавшей от санкций, были слишком оптимистичными. В связи с этим ожидается повышенный интерес к результатам предстоящего экономического обзора.

Последняя миссия МВФ в России прошла еще в ноябре 2019 года, до пандемии COVID-19. "В 2022 и 2023 годах миссии не проводились из-за давления западных стран", — подчеркнул Можин. 

После начала конфликта некоторые страны Запада даже предлагали исключить Россию из МВФ, однако Китай и Индия, обладающие значительным влиянием в организации, не позволили этому случиться. Важно отметить, что МВФ требует юридических оснований для любого решения по аресту замороженных российских активов. И предстоящая поездка делегации может прояснить этот вопрос.

Алексей Можин, который руководил вступлением России в МВФ в 1992 году после распада СССР, собирается покинуть пост исполнительного директора 1 ноября. На его место российское министерство финансов предложило кандидатуру Ксении Юдаевой, бывшего заместителя председателя Центрального банка России. 

Однако её назначение вызывает некоторые споры, поскольку с 2022 года она находится под санкциями США. Причина — её работа в банке "Открытие", который принадлежал Центробанку, а позже был продан ВТБ.

Юдаева ушла с поста заместителя главы Центробанка в августе 2023 года, но осталась советником председателя банка Эльвиры Набиуллиной. В то же время она покинула и "Открытие", попавшее под санкции. 

По словам Можина, ей придётся руководить офисом из Москвы, так как санкции не позволяют ей посещать США, где расположена штаб-квартира МВФ. Он не уточнил, сможет ли Юдаева в будущем работать в офисе в Вашингтоне. В официальном пресс-релизе сказано, что МВФ всё ещё рассматривает её кандидатуру.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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