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Олег Артюков

Bloomberg: доходы России от продажи нефти и газа существенно выросли

"Блумберг" озадачен ростом доходов России от экспорта нефти и газа
3:36
Экономика

В августе налоговые поступления от предприятий нефтяной и газовой отраслей России достигли 778,6 млрд рублей. Это объясняется резким ростом цен на нефть марки Urals и увеличением экспорта газа. По сравнению с прошлым годом доходы от налогов на углеводороды увеличились на 20 процентов, говорится в материале агентства Bloomberg.

"Блумберг" озадачен ростом доходов России от экспорта нефти и газа
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным Министерства финансов, в августе было собрано 778,6 млрд рублей (эквивалент 8,7 млрд долларов), что на 21 процент выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Анализ Bloomberg на основе этих данных показывает, что налоги на сырую нефть и нефтепродукты составили около 80 процентов от общего объема поступлений от продажи углеводородов. Эти доходы отражают динамику цен, объёма производства и экспорта за июль, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Российская нефтяная отрасль получила значительную выгоду от резкого роста цен на основную экспортную смесь Urals. В августе налоги на нефть были рассчитаны исходя из цены 74,01 доллара за баррель, тогда как годом ранее она составляла 64,21 доллара.

При этом разница в цене на российскую нефть и марку Brent сократилась более чем на треть по сравнению с прошлым годом, что связано с адаптацией производителей к международным санкциям, включая так называемый потолок цен, установленный странами G7. И эмбарго на российскую нефть в Европе.

Российские нефтяные компании нашли новых покупателей и развернули так называемый "теневой" флот для поставок нефти.

Однако доходы от нефтяной отрасли могли бы быть ещё выше, если бы не государственные субсидии нефтеперерабатывающим заводам. Министерство финансов сообщило, что 163,3 млрд рублей было выделено на компенсацию разницы между внутренними и международными ценами на бензин и дизельное топливо.

По расчётам Bloomberg, доходы от нефтяных продаж снизились на 42 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что связано с особенностями уплаты налогов в России. Один из ключевых налогов — сбор с прибыли — уплачивается четыре раза в год: в марте, апреле, июле и октябре.

Налоговые поступления от газовой отрасли в августе выросли на 24 процента, достигнув почти 163 млрд рублей. Это связано с восстановлением экспорта "Газпрома" и стабильным спросом на газ внутри страны.

По данным компании, поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в июле достигли рекордных объёмов, значительно превысив контрактные обязательства. Согласно расчетам Bloomberg, экспорт газа в Китай увеличился на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд кубометров.

Стоит отметить, что вышеупомянутые потолок цен и эмбарго на поставки российской нефти, по замыслу их инициаторов, должны были существенно ограничить доходы российского бюджета. Однако в западной прессе уже неоднократно отмечалось, что потолок цен не помогает достичь этой цели.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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