Золотые резервы России достигли нового максимума. Но рекорд ещё держится

В России установлен рекорд по запасам золота

3:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам августа золотые резервы России достигли нового рекорда — 188,8 миллиарда долларов, а их доля в международных активах впервые за почти 25 лет превысила отметку в 30 процентов, следует из данных Центробанка России.

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

На 1 сентября международные резервы России выросли до 613,7 миллиарда долларов, увеличившись с 602,05 миллиарда долларов по состоянию на 1 августа.

За август Россия увеличила свои вложения в золото на 5,1 процента, доведя их до рекордных 188,8 миллиарда долларов. Прежний рекорд был зафиксирован месяцем ранее на уровне 179,5 миллиарда долларов.

В результате доля золота в общих резервах выросла до 30,8 процентов, что выше июльского показателя в 29,8 процентов. Этот уровень стал максимальным с января 2000 года, когда доля монетарного золота составляла 31,2 процента.

Самая высокая доля золота в резервах была зафиксирована 1 января 1993 года — 56,9 процентов, а наименьшая — в июне 2007 года, когда она составляла всего 2,1 процента.

В опубликованном на днях отчёте Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) отмечается, что центральные банки различных стран продолжили наращивать золотые запасы во втором квартале 2024 года.

Согласно представленным данным, лидером по увеличению золотых резервов во втором квартале стала Польша, которая приобрела 18,68 тонн золота.

Второе место заняла Индия с закупкой 18,67 тонн — столько же золота страна приобрела и в первом квартале этого года. Предполагается, что Индия будет и далее продолжать увеличивать свои золотые резервы для обеспечения большей стабильности своей финансовой системы, так как доля золота в её резервах на конец второго квартала составила чуть более 13 процентов.

Турция оказалась на третьем месте, приобретя 14,63 тонн золота во втором квартале 2024 года. В первом квартале она лидировала по объёмам покупки золота, обогнав Китай, с общим приростом в 30,12 тонн.

Четвертое и пятое места заняли Узбекистан и Чехия, которые увеличили свои золотые запасы на 7,4 тонн и 5,9 тонн соответственно.

Однако не все страны предпочли накапливать золото. Некоторые государства воспользовались высоким уровнем цен для его продажи. Например, Казахстан продал 11,83 тонн золота во втором квартале, а Сингапур — 7,75 тонн.