Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Золотые резервы России достигли нового максимума. Но рекорд ещё держится

В России установлен рекорд по запасам золота
3:24
Экономика

По итогам августа золотые резервы России достигли нового рекорда — 188,8 миллиарда долларов, а их доля в международных активах впервые за почти 25 лет превысила отметку в 30 процентов, следует из данных Центробанка России.

В России установлен рекорд по запасам золота
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

На 1 сентября международные резервы России выросли до 613,7 миллиарда долларов, увеличившись с 602,05 миллиарда долларов по состоянию на 1 августа.

За август Россия увеличила свои вложения в золото на 5,1 процента, доведя их до рекордных 188,8 миллиарда долларов. Прежний рекорд был зафиксирован месяцем ранее на уровне 179,5 миллиарда долларов.

В результате доля золота в общих резервах выросла до 30,8 процентов, что выше июльского показателя в 29,8 процентов. Этот уровень стал максимальным с января 2000 года, когда доля монетарного золота составляла 31,2 процента.

Самая высокая доля золота в резервах была зафиксирована 1 января 1993 года — 56,9 процентов, а наименьшая — в июне 2007 года, когда она составляла всего 2,1 процента.

В опубликованном на днях отчёте Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) отмечается, что центральные банки различных стран продолжили наращивать золотые запасы во втором квартале 2024 года.

Согласно представленным данным, лидером по увеличению золотых резервов во втором квартале стала Польша, которая приобрела 18,68 тонн золота.

Второе место заняла Индия с закупкой 18,67 тонн — столько же золота страна приобрела и в первом квартале этого года. Предполагается, что Индия будет и далее продолжать увеличивать свои золотые резервы для обеспечения большей стабильности своей финансовой системы, так как доля золота в её резервах на конец второго квартала составила чуть более 13 процентов.

Турция оказалась на третьем месте, приобретя 14,63 тонн золота во втором квартале 2024 года. В первом квартале она лидировала по объёмам покупки золота, обогнав Китай, с общим приростом в 30,12 тонн.

Четвертое и пятое места заняли Узбекистан и Чехия, которые увеличили свои золотые запасы на 7,4 тонн и 5,9 тонн соответственно.

Однако не все страны предпочли накапливать золото. Некоторые государства воспользовались высоким уровнем цен для его продажи. Например, Казахстан продал 11,83 тонн золота во втором квартале, а Сингапур — 7,75 тонн.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
Обсудить
Новости Все >
ГАИ стала требовать прохождения техосмотра даже после его отмены
JAMA: депрессия может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера
Как научиться экономить без потери в качестве жизни
Саламов может подраться с Глэнтоном
Дилеры быстро распродают Skoda Rapid 2024 года
Арбузный стейк: лёгкий и вкусный способ удивить гостей
Эксперт по ЖКХ призвал не поддаваться на подозрительные предложения о замене батарей
AFP: уровень озера Морнос рядом с Афинами упал на 40 метров впервые за 30 лет
Назван главный подвох кредитных карт
Таллинский русский музей переименовали в Музей народов Таллина
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Эксперт по ЖКХ призвал не поддаваться на подозрительные предложения о замене батарей
AFP: уровень озера Морнос рядом с Афинами упал на 40 метров впервые за 30 лет
Назван главный подвох кредитных карт
Таллинский русский музей переименовали в Музей народов Таллина
Политолог: нападение на американских военных в Измире — это "проба пера"
Невролог Тарасова: шум в ушах может указывать на депрессию и тревогу
В картофеле из Удмуртии обнаружили высокое содержание пестицидов
Россия создала Франции проблемы на зерновом рынке Марокко
Как пирамиды повлияли на экологию Древнего Египта: следы металлов в почве
Как приготовить суп из лисичек с картофелем и сливками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.