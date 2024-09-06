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Олег Артюков

L-frii: Россия потеснила Францию как основного поставщика пшеницы в Марокко

Россия создала Франции проблемы на зерновом рынке Марокко
2:38
Экономика

Исторически Франция занимала лидирующие позиции в торговых отношениях со странами Магриба — Марокко, Алжире, Тунисе — особенно в сельскохозяйственной сфере. Такое доминирование стало результатом колониального прошлого.

Россия создала Франции проблемы на зерновом рынке Марокко
Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

Однако недавно на этой арене появился новый игрок, который ставит под сомнение французское превосходство — Россия, говорится в материале издания L-frii.

Франция осознаёт ослабление своего влияния в некоторых областях, что идёт на пользу России. Но в августе 2024 года произошло важное событие, потрясшее экономическое сообщество: впервые за долгие годы Россия обошла Францию и стала главным поставщиком мягкой пшеницы в Марокко.

Автор материала отмечает, что французская сельскохозяйственная отрасль в последние годы столкнулась с серьёзными трудностями. Урожай пшеницы во Франции в 2024 году составил всего 25 миллионов тонн, что значительно ниже обычного уровня в 35 миллионов тонн. Это сокращение производства негативно отразилось на экспортных возможностях страны. Одним из факторов давления на Францию стала Россия.

Российская Федерация сумела воспользоваться ситуацией и занять прочные позиции на марокканском рынке. Из 4,3 миллиона центнеров мягкой пшеницы, которая была импортирована Марокко в августе 2024 года, Россия поставила 1,92 миллиона, что составляет почти 45 процентов от общего объёма. В то же время Франция смогла экспортировать только 0,33 миллиона центнеров.

Более того, российское присутствие не ограничивается поставками мягкой пшеницы. В материале отмечается, что Марокко активно диверсифицирует источники поставок зерновых культур, закупая не только различные сорта пшеницы, но и кукурузу.

Эти изменения в торговых отношениях между странами могут привести к еще более серьезным последствиям для европейских стран. Россия, зарекомендовав себя как надежного и конкурентоспособного поставщика, стремится укрепить свое влияние и в других секторах экономики региона.

Для Франции падение позиций в зерновом секторе становится тревожным сигналом: ей придется приложить значительные усилия, чтобы не потерять окончательно свои позиции и сохранить хотя бы часть влияния в странах Магриба.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы марокко франция
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