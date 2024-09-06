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Олег Артюков

Песков рассказал, как идут переговоры по "Силе Сибири-2"

В Кремле рассказали, как идет дела с "Силой Сибири-2"
2:34
Экономика

Китай и Россия продолжают обсуждать проект строительства газопровода "Сила Сибири-2". Окончательных решений по этому проекту пока не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума 2024 года.

В Кремле рассказали, как идет дела с "Силой Сибири-2"
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

Он подчеркнул, что это крупномасштабный и сложный проект, а коммерческие переговоры обычно проходят в "режиме тишины", сообщает ТАСС.

Песков также отметил, что политическая воля обеих сторон для продолжения энергетического сотрудничества сохраняется: "Политическая воля двух сторон к продолжению энергодиалога есть".

Напомним, ранее издание из Гонконга The South China Morning Post (SCMP) сообщило, что строительство газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии в Китай было отложено.

Ссылалось оно на бывшего члена Совета безопасности Монголии Мунхнара Байарлхавга. Отмечалось, что Монголия якобы не ожидает прогресса по этому проекту. А потому он не был включен в план развития страны до 2028 года. И вообще проект отложен на неопределённый срок.

Основная причина задержки заключается в том, что Россия и Китай пока не могут договориться о цене газа, утверждало SCMP. Пекин стремится получать газ по новой магистрали по цене 60 долларов за тысячу кубометров, что соответствует внутренним ценам на газ в России.

Однако это предложение не устраивает российскую сторону по двум причинам: во-первых, внутренняя стоимость газа в России субсидируется, во-вторых, по существующему трубопроводу "Сила Сибири" Китай уже покупает газ по цене 260 долларов за тысячу кубометров.

Официально "Газпром" не раскрывает цену поставок, однако данные SCMP указывают на существенную разницу в стоимости.

По сути, Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Китай якобы жёстко торгуется по вопросу цены. Он подчеркнул, что проект выгоден обеим сторонам и что "выкручивать руки" в этой ситуации невозможно.

Напомним, что проект "Сила Сибири-2", предусматривающий поставки газа из Западной Сибири в Китай через Монголию, обсуждается уже несколько лет, но значимых договорённостей пока не достигнуто.

А президент России Владимир Путин сообщил, что проект газопровода уже проходит государственную экспертизу.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай монголия дмитрий песков
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