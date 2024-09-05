Baijiahao: "крутые парни" из ЕС просят Китай не увеличивать экспорт из России

В Китае рассказали о просьбах ЕС не увеличивать сельхозимпорт из России

В последние годы Россия сталкивается с санкциями, страны Запада пытаются лишить её основных источников дохода. Однако Запад не учёл важный аспект — Россия сильна не только в энергетическом секторе, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, CC BY 2.0

"Россия использует любую возможность для международной торговли в таких условиях", — говорится в материале.

По словам его автора, недавно в отношениях между Китаем и Европейским Союзом возникла серьёзная напряженность, которая переросла в полноценное торговое противостояние.

Всё началось с того, что ЕС решил резко повысить пошлины на импорт китайских электромобилей, что вызвало недовольство в Пекине. Китай предложил ЕС пересмотреть свои действия, однако европейские власти проигнорировали эту просьбу.

В ответ Китай объявил о начале расследования в отношении европейских производителей свинины, что может привести к запрету поставок этой продукции из ЕС.

"Эта ситуация вызвала беспокойство среди представителей ЕС. Союз ежегодно экспортирует большое количество свинины в Китай, и этот рынок приносит значительный доход. Теперь европейские фермеры оказались в сложной ситуации", — говорится в материале. Отметим, что объём поставок этого вида продукции из стран ЕС в Китай превышает 1,8 миллиарда евро ежегодно.

Фермеры из европейских стран сильно обеспокоены возможной потерей китайского рынка, который является для них важнейшим экспортным направлением. Например, немецкие сельхозпроизводители уже сталкиваются с ростом стоимости кормов, закрытие китайского рынка может привести к дальнейшему падению цен на их продукцию.

В этой ситуации Россия нашла возможность укрепить свои позиции.

"Россия воспользовалась моментом, когда в ЕС началась паника, и начала активно осваивать китайский рынок свинины", — говорится в материале.

Россия за последние несколько лет она добилась значительных успехов в сельском хозяйстве, особенно в производстве пшеницы. А теперь нацелена на дальнейшее развитие в других сельскохозяйственных секторах, включая производство свинины. Поставки этой продукции в Китай растут, и если Россия продолжит наращивать объёмы, европейским производителям будет крайне сложно конкурировать с ней.

Эта ситуация вынудила "крутых парней" из Евросоюза обратиться к Китаю с просьбой не ограничивать поставки свинины из ЕС и не наращивать поставки из России, что фактически является просьбой о помощи, считает автор материала.

Стоит заметить, что Россия действительно значительно нарастила поставки сельхозпродукции в Китай. При этом не стоит говорить о вытеснении с этого рынка поставщиков из Европы, США, Канады, Австралии, которые экспортируют свою продукцию в КНР в течение десятилетий.