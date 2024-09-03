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Олег Артюков

Попытка Макрона продать "Рафали" Казахстану обернулась фиаско

Французы не смогли продать свои "Рафали" Казахстану
2:30
Экономика

В прошлом году западные СМИ активно обсуждали возможность отказа Казахстана от российских самолётов в пользу французских истребителей Dassault Rafale. Эти слухи распространялись французской газетой La Tribune и совпали с визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Астану осенью 2023 года.

Французы не смогли продать свои "Рафали" Казахстану
Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License

Однако ожидания Парижа не оправдались, поскольку Казахстан выбрал российские самолеты, говорится в материале немецкого издания Flug Revue.

Его автор отмечает, что Россия поставляет Казахстану новые Су-30СМ. Поставка, судя по всему, произошла в середине августа, хотя официально об этом не объявлялось.

А недавно стало известно, что ВВС Казахстана приняли на вооружение шесть новых самолётов Су-30СМ.

Автор Flug Revue подчёркивает, что это современные и боеспособные самолёты. Ожидается, что на вооружении ВВС Казахстана будет порядка трёх десятков таких многоцелевых истребителей. Эта ситуация также указывает на возобновление экспорта российских самолётов за рубеж.

Он также обращает внимание, что слухи о возможной закупке французских самолетов заставили Астану реагировать. Представитель казахского оборонного ведомства отметил, что Rafale — хорошие истребители, но слишком дорогие. Российские Су-30СМ, по его словам, предлагают лучшее соотношение цены и качества.

В ноябре прошлого года заместитель главнокомандующего cилами воздушной обороны по вооружению — начальник главного управления вооружения полковник Ержан Нильдибаев заявил, что никаких переговоров с Францией и не велось.

"Сразу скажу, хочу вас огорчить, никаких переговоров по данному вопросу не проводились. Планов таких не было. Хороший самолёт, хорошая машина, но очень дорогая. Поэтому считаем, что, выбирая в вопросе цена-качество, мы пока остановились на самолёте Су-30СМ", — сообщил Нильдибаев.

Стоит заметить, что были разговоры о планах компании Dassault Aviation поставить самолёты и Узбекистану. Однако и в этом случае разговорами всё и ограничилось.

Хотя можно предполагать, что западные компании будут и в дальнейшем пытаться продвигать продажу своей продукции в государствах Центральной Азии.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы франция казахстан
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