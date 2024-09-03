Путин преподнёс Монголии подарок, который не понравится Западу

В Китае рассказали о подарке Путина Монголии, который не понравится Западу

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В преддверии визита в Монголию российский президент Владимир Путин сделал этой стране подарок, который может не понравиться западным странам, говорится в материале, опубликованном в китайской социальной сети Baidu.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Его автор полагает, что поездка Путина в Монголию является частью крупной геополитической игры, в которую вовлечены многие мировые державы. Монголия обладает значительными природными ресурсами, а также расположена стратегически важно.

Через её территорию планируется строительство газопровода "Сила Сибири-2", который будет поставлять российский газ в Китай. Этот проект, вероятно, станет ключевой темой визита Владимира Путина в Улан-Батор.

Накануне визита в интервью монгольским СМИ президент России говорил об энергетическом сотрудничестве. Он, в частности, заявил, что Монголия может получить доступ к российскому газу, который будет проходить через её территорию в Китай, причём по льготным ценам.

По мнению автора материала, это лучший подарок для Монголии.

Эта страна сильно зависит от экспорта энергоносителей. Строительство трубопровода Россия-Монголия-Китай принесет ей значительные доходы от транзитных платежей и поможет диверсифицировать поставки топлива.

Россия стремится расширить экспорт энергоносителей в Азию через новые трубопроводы, чтобы решить проблемы, вызванные санкциями со стороны Европы и США. Поэтому США и их союзники, вероятно, будут недовольны подарком Путина Монголии, так как он ускоряет реализацию российских газовых проектов, полагает автор материала.

Стоит добавить, что по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом президент России заявил, что наша страна неизменно откликается на просьбы Улан-Батора в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях.

Россия давно и надёжно обеспечивает экономику республики востребованными энергоресурсами. По словам Владимира Путина, в прошлом году 90 процентов бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России.

Он отметил, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере с Улан-Батором. Путин напомнил, что завершилась разработка проектной документации газопровода "Союз — Восток" протяжённостью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. Сейчас проходят госэкспертиза и экологическая оценка проекта.

"Речь идёт не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей", — отметил президент России.

Он подчеркнул, что "Газпром" готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации Монголии.

То есть, заметим, едва ли стоит говорить о каких-либо "подарках". А вот о взаимовыгодном сотрудничестве вполне.