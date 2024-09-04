Африканская делегация ехала в провинцию, а попала в технологический центр

На "Технопроме" ковали будущие кадры Африки

18:27 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

В рамках международного форума "Технопром", который проходил в Новосибирске 27-30 августа, были подписаны девять соглашений. О чём договорились стороны, в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказала руководитель Центра народной дипломатии, заместитель председателя Народного собрания Новосибирской области Наталья Красовская.

— В конце августа в Новосибирске прошёл большой международный форум "Технопром", на который приехала очень представительная делегация из Африки. Одна из сессий была посвящена подготовке кадров. Расскажите, как это было и как вообще потенциальные кадры отнеслись к тому, что из жаркой Африки можно переехать в холодную Сибирь и там получить профессиональное образование. Что это за программа?

О Центре народной дипломатии

— Чтобы понять, что это за мероприятие, скажу два слова о том, кто мы такие.

Мы неправительственная, общественная организация, которая по договору с Россотрудничеством работает над открытием партнёрских Русских домов в странах Западной Африки.

Проект существует год. Уже работает Русский дом в Буркина-Фасо, 1 октября намечено открытие Русского дома в Нигере, там будет два отделения: в столице Нигера Ниамее и на севере страны, в городе Агадес, расположенном на границе с пустыней Сахара. В этом году мы готовимся к открытию Русских домов в Гвинее-Конакри, в самом начале следующего года откроются дома в Мали и в Чаде.

На форум в Новосибирске приехали представители как раз этих пяти стран. Это те структуры, с которыми мы сейчас уже плотно работаем: министерства образования, представленные на уровне министров, например, министра высшего образования Мали, ректоров ведущих вузов. В качестве заказчиков для подготовки кадров к нам приехала национальная нефтяная компания Нигера.

Африканские страны сейчас находятся в очень специфической, очень важной для себя ситуации, они активно вытесняют западные страны, прежде всего Францию и Соединённые Штаты Америки.

Их система образования сопряжена с системой образования Франции. И сейчас, когда они разрывают эти отношения шаг за шагом, вытесняют Францию с военной точки зрения, вытесняют из экономики, очень острым становится вопрос подготовки кадров, которых у них сейчас не хватает, потому что Франция все ключевые позиции завязывала именно на себя.

Сейчас остаётся очень много лакун, и основной сегодняшней задачей является в кратчайшие сроки подготовить кадры буквально для всех сфер экономики. Актуальна подготовка кадров во всех форматах: и краткосрочных (переподготовки, повышения квалификации, стажировки), и долгосрочных (подготовка специалистов во всех сферах).

Кроме представителей образовательной сферы, форум посетили чрезвычайные полномочные послы из четырёх стран. Посол Нигера приезжает в Россию, с ним мы будем работать в дальнейшем.

Делегация приехала действительно представительная: 15 человек из пяти стран — это нетривиальная ситуация не только для Новосибирска, но и для России в целом. Была очень содержательная встреча, на которой присутствовал заместитель министра высшего образования России. Были намечены интересные планы на будущее. Одной из важнейших наших целей было показать российским вузам, насколько серьёзная идёт работа.

Её результатом явилось создание консорциума российских вузов. Изначально интерес проявили 17 вузов. Но в процессе работы "Технопрома" к нему присоединились ещё три вуза. Это неформальное образование при координации Центра народной дипломатии планирует работать в странах Западной Африки. Соинициатором этого мощного, исторически значимого процесса стала наша структура — Центр народной дипломатии.

У взаимодействия стран Африки и России в образовательной сфере очень мощное прошлое. Когда мы приезжаем в эти страны, там с огромной благодарностью вспоминают то, что сделал для них Советский Союз. Это и есть база, с которой можно и нужно стартовать.

В некоторых странах, например, в Мали, русский язык звучит наряду с французским, который является языком общения.

Сейчас в управлении страной много выпускников наших вузов, которые очень хорошо относятся к России, вспоминают её с огромным теплом и благодарностью и говорят о том, что необходимо готовить управленческие кадры на будущее. У нас сессия называлась "Создавая будущее вместе", это название говорит само за себя.

Теперь мы будем обучать молодых людей, которые в обозримом будущем встанут у руля в этих странах.

Кто платит за обучение африканских студентов

— Вы говорите, что создали консорциум, в котором участвуют российские вузы. Но у нас коммерческое образование, и хотя вузы только рады будут принимать студентов, кто оплатит их обучение? Или вузы готовы учить их бесплатно?

— Работа со странами Африки — сложная. Начнём с того, что это франкофонные страны, то есть студенты говорят только на французском языке. Студенты, которые в рамках квот приезжают в Россию без знания русского языка, проходят здесь языковую подготовку в течение года и только потом приступают к обучению.

На данный момент у нас достаточно большой отсев студентов, которые не могут адаптироваться в силу незнания языка и низкой школьной подготовки.

Собственно, почему такой интерес у вузов к нашей работе? Мы в своих Русских домах открываем курсы русского языка. Например, в Буркина-Фасо на курсах русского языка у нас сейчас учатся 220 человек. Мы открываем подготовительные факультеты в вузах. Сейчас мы готовим совместно с Новосибирским государственным техническим университетом открытие подготовительного факультета по ряду технических специальностей (физика, математика), готовим по IT-специальностям подготовительный факультет с Ижевским техническим университетом.

Когда иностранные студенты в течение года подтягивают свой школьный уровень за счёт подфаков и учат русский язык, то шансы, что они адаптируются и смогут обучаться в российских вузах, возрастают многократно.

Поэтому мы будем предоставлять нашим посольствам в этих странах списки студентов, подавших на квоты, и характеристики.

Отвечая на ваш вопрос "Кто платит?", могу сказать, что наше государство выделяет достаточно большое количество квот, то есть бюджетного обучения, для африканских абитуриентов. Например, на Гвинею выделяют сейчас 150 квот. Это достаточно большое количество.

— Для страны это, может быть, мало, но для процесса — уже заметно.

— Совершенно верно. И со временем страны начинают понимать, что в эти вузы, где уже есть опыт обучения африканских студентов, можно и нужно ехать. Для сравнения, мы разговаривали с послом Ганы, у них в России сейчас учатся 1300 студентов:

300 — по квотам, то есть за их обучение платит наше государство,

1000 студентов платят за себя сами.

Процесс будет развиваться. Те страны, в которых мы сейчас работаем, представлены пока очень небольшим количеством студентов в нашей стране, хотелось бы значительно больше.

В 22 вузах Новосибирска учатся 400 студентов из Африки. А всего в Африке — 54 страны. Это очень мало, цифра должна возрасти в разы.

Президент Владимир Путин обозначил, что к 2030 году количество иностранных студентов должно увеличиться вдвое. У вузов есть определённые показатели, требования по ведению международной деятельности, естественно, они хотят выполнять эти требования наилучшим образом, они очень заинтересованы в том, чтобы студенты приезжали подготовленными и мотивированными, и для этого должны быть хорошо отработанные связи.

Идея нашего консорциума в том, что мы предоставляем возможность жителям этих стран получить информацию о России, о наших вузах, помочь определиться, в каком направлении они хотят двигаться. Это огромная работа, которую мы только начинаем.

Как подготовить абитуриентов

— Это действительно огромная работа, и здесь не надо ничего изобретать. У нас была целая система подготовительных отделений, рабфаки, где ребятам преподавали не только язык, но и математику, физику, химию, литературу, что позволяло им нормально себя чувствовать, учиться. Вы сказали, что проблема не только в незнании языка, но и в слабой подготовке. Если вспомнить, как жили эти страны, мы понимаем, что они объективно оказываются в очень неблагоприятных условиях.

— Вы правы, задача огромных масштабов. Вот немного статистики. Уровень грамотности в этих странах:

в Буркина-Фасо — 42%,

в Гвинее Конакри — 35%,

в Нигере — 19%.

Это именно грамотность, а не высшее образование. И цифры говорят о том, что систему образования там нужно пересобирать. Сейчас мы готовим запуск подготовительных курсов: мы передали в НГТУ учебники по физике, по математике для того, чтобы было понимание, какого уровня знания даются потенциальным абитуриентам в школах. И мы будем готовить совместную программу, которая даст им возможность дотягивать знания.

За год подтянуть — это колоссально сложная задача. У нас действительно есть подготовительные факультеты в вузах. Но надо заметить, что Африка — это не место для конкуренции, это место для вложения усилий всех заинтересованных акторов.

— Пока точно не до конкуренции. И работы там хватит всем.

— Абсолютно точно. Конечно, какие-то будущие студенты поедут на подготовку к нам, но когда уже создана такая структура, то можно пройти подготовку, не уезжая из дома. Это проще и для абитуриентов, которые целый год могут готовиться дома, и, самое главное, для наших вузов: к ним будут приезжать на учёбу уже подготовленные люди, понимающие, что они "тянут" программу, могут и хотят учиться. А мы можем давать характеристики, подтверждающие их знания.

Сегодня, как я уже говорила, очень большой отсев иностранных студентов, половина не доходит до дипломов, а ведь на их обучение потрачены огромные деньги, они приехали по квотам и уже отучились год и даже три.

Поэтому одно из направлений нашей работы — это максимально улучшать качество абитуриентов.

Второе направление — понять, каких специалистов им надо готовить.

Наша задача — развернуть программу по поиску заказчиков на уровень министерств, ведомств, крупнейшего бизнеса. В ней может участвовать и российский бизнес, наша вторая сессия была как раз о том, что он тоже будет заказчиком кадров.

Мы хотим готовить абитуриентов в России так, чтобы они могли вернуться в свою страну и работать на подъём экономики и на управление страной, будучи положительно настроенными к России.

То есть это задача не только образовательного, но и политического характера. Это будущее отношений между нашими странами.

Что такое Русский дом

— Какова главная задача Русских домов, о которых вы рассказывали? Насколько они понятны и полезны для местного населения в этих странах?

— На место приезжают команды по четыре-пять человек, в основном международники по образованию. 80% наших задач касаются образовательной сферы, наши специалисты работают с университетами. Мы договариваемся, нам предоставляют аудитории, мы их ремонтируем, оборудуем и запускаем на базе университетов подготовительные курсы. 220 человек — это семь групп студентов, которые учатся два-три раза в неделю. Можете посчитать нагрузку для четырёх-пяти наших специалистов.

— Достаточно большая. Тем более, что русский язык входит в пятёрку сложнейших.

— Совершенно верно. Помимо курсов русского языка, мы запускаем подготовительные курсы с очень большой образовательной нагрузкой. Кроме того, мы работаем со школами, и многие программы будем запускать именно для школьников.

Мы сейчас потихонечку смещаем акцент в сторону школ — нам же нужно абитуриентов готовить.

Мы говорили с нашим новым послом в Буркина-Фасо о том, как важно добиться того, чтобы русский язык преподавался в школах в качестве иностранного. Это тоже колоссальная работа с министерством просвещения: нужно подобрать школы, подготовить преподавателей. У нас в консорциуме два педагогических вуза, надеюсь, что в обозримом будущем мы обязательно запустим курс для русистов.

В Мали мы тоже будем интенсифицировать работу по подготовке педагогов, потому что русский язык там должен звучать на всех уровнях и, безусловно, в школах.

У нас идёт работа по информированию о том, что такое Россия, за восемь месяцев нашей работы в Буркина-Фасо проведено три фотовыставки, две выставки с Русским географическим обществом, одна совместная выставка с нашим посольством и выставка русского костюма. Мы показываем дублированные или с французскими субтитрами российские и советские классические фильмы, патриотические картины.

Идёт большая работа по организации в Россию встреч со статусными лицами, принимающими решения. Состоялись конференции, экспертные сессии, где участвовали специалисты по политике, геополитике, образованию. Была сессия для ректоров на базе Высшей школы экономики в Москве.

То есть эта работа ведётся по всем направлениям. И Русские дома очень активно в этом процессе задействованы. Поэтому работы у нас непочатый край.

Положительный образ России

— Вы говорите о том, что нужно как-то сблизить наши системы образования. На мой взгляд, в Советском Союзе была самая лучшая в мире система образования. А Болонская система была создана для колоний. Поэтому нам нужно и свою систему образования менять.

— Это параллельные процессы.

— Например, американцы, пытаясь привлечь Казахстан, сначала обучали у себя студентов, готовили из них будущих политических деятелей. А потом они поняли, что выгоднее открывать вузы в самом Казахстане. Вам придётся ещё этим заняться?

— Я надеюсь, что этим займутся вузы из нашего консорциума при нашей поддержке, конечно.

— Но в прошлом году наш президент сказал, что нужно вдвое увеличить количество африканских студентов. У вас есть какой-то план действий?

— Мы, собственно, именно в этом плане и действуем. В октябре у нас совместно с Южно-Уральским педагогическим университетом из Челябинска состоится форум в Мали, на котором мы будем как презентовать наши вузы, так и работать над тем, чтобы снять страхи у потенциальных студентов относительно поездки в Россию.

Студенты и выпускники российских вузов расскажут о том, как им жилось, как им училось, насколько спокойно и комфортно они себя чувствовали. Это крайне важно. Наша задача на площадке — собрать именно тех, кто понимает, что значит учиться в России, донесёт с нашей помощью эту информацию до своих сограждан. Кроме того, мы покажем возможности вузов нашего консорциума: весь спектр специальностей, начиная от высоких технологий IT и робототехники, заканчивая театральным институтом.

Там остро не хватает информации про Россию. Они знают: Путин, Кремль, холодно, — и больше ничего. А когда они приехали и вышли из самолётов в плюс 35 градусов, то сказали: "У вас — как у нас". Я процитирую, на одной из встреч они отметили:

"Вы знаете, у нас открытие — в Сибири живут нормальные люди".

Помимо самого форума, мы возили наших гостей по вузам, в НГТУ, в Аграрный университет, в Академгородок. Они говорят, что ехали в Сибирь, в провинцию, а приехали в силиконовую долину. Они совершенно не ожидали, что попадут в настолько мощный технологический центр. Уехали под большим впечатлением и сказали, что их студенты к нам поедут. Мы планировали подписать семь соглашений, а подписали девять, Чад не успел подписать. Когда мы поедем в Чад осенью, мы в обязательном порядке повезём соглашение на подписание.

У населения этих стран острейший недостаток информации. Наша задача — максимально доносить её через все каналы.

Все африканцы — полиглоты

Кстати, про освоение русского языка, очень интересный факт. Устную речь они осваивают очень быстро. Вообще надо понимать, что все африканцы — полиглоты.

В каждой стране — 50-60 племён, поэтому ребёнок с рождения осваивает язык своего племени и трёх-четырёх соседних. Потом он идёт в школу, где всё образование на французском.

— А чем больше языков знаешь, тем легче учить следующий.

— Совершенно верно. У нас в феврале приступили к обучению новые группы. На День России 12 июня они уже пели Гимн России, причём очень разборчиво, понятно. Сложность — в освоении письменного языка, но она преодолеваема. Мотивированные студенты учатся очень хорошо.

Уточнения

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений Российской Федерации с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, другими иностранными государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. В настоящее время Россотрудничество представлено в 80 странах мира 96 загранпредставительствами.



Буркина́-Фасо́ (встречается также написание без дефиса: Буркина́ Фасо́; фр. Burkina Faso [buʁkiˈna faˈso]) — государство в Западной Африке, до 4 августа 1984 года называлось Республика Ве́рхняя Во́льта (фр. République de Haute-Volta). Согласно Конституции страны (статья 31), «Фасо — это республиканская форма государства», то есть «Фасо» является синонимом слова «Республика».

Граничит с Мали на севере, с Нигером — на востоке, с Бенином — на юго-востоке, с Того и Ганой — на юге и с Кот-д’Ивуаром — на юго-западе. Выхода к морю не имеет.

Территория — 274 200 км², население — 20,8 млн человек (в 2020 году, перепись). Столица — Уагадугу.





Гвине́я (фр. Guinée [giˈne], нко ߖߌ߬ߣߍ߫), официальное название: Гвине́йская Респу́блика (фр. République de Guinée [ʁe.py.bˈlik də giˈne]), также Гвине́я-Кона́кри — государство в Западной Африке. Граничит на севере с Сенегалом, на севере и северо-востоке с Мали, на востоке с Кот-д’Ивуаром, на юге с Либерией, на юго-западе с Сьерра-Леоне, на северо-западе с Гвинея-Бисау. С запада омывается Атлантическим океаном. Столица — Конакри.





Ни́гер также Ниге́р (фр. Niger МФА: ), официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей.

Нигер — одна из самых бедных стран мира, стабильно занимающая одно из последних мест по индексу человеческого развития. Более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара, остальная часть занята полупустыней Сахель, которая постоянно находится под угрозой засухи и опустынивания с возможным массовым голодом. Население численностью чуть более 23 миллионов человек сосредоточено на крайнем юге и западе страны. Основными отраслями экономики являются сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых — главным образом, урана.





