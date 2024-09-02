Вашингтон часто использует доллар как инструмент влияния на международной арене. Благодаря доминирующей роли своей валюты в глобальной экономике, американские власти вводят санкции и ограничивают доступ к мировой финансовой системе тем странам, которые рассматривают как противников США.
Один из наиболее заметных примеров этой политики — введение тысяч ограничений против России. Однако такая стратегия в конечном итоге обернулась против самих Соединённых Штатов, говорится в материале итальянского издания InsideOver.
"Неожиданность: санкции против России ускоряют процесс дедолларизации. <…> Вложения центральных банков в долларовые активы упали до рекордно низкого уровня, что связано с попытками Вашингтона исключить богатую ресурсами Россию из глобальной финансовой системы, основанной на долларе", — отмечает автор издания.
Он обращает внимание на недавний отчёт Международного валютного фонда, в котором представлены данные о состоянии мировых финансовых резервов. Согласно этому отчету, многие страны начали избавляться от американских государственных облигаций и долларов.
Валютные резервы, хранящиеся в долларах и казначейских бумагах США, снизились до 58,9 процентов в 2024 году по сравнению с 70 процентами двадцать лет назад. В то же время многие государства увеличивают свои запасы золота.
"Эти страны диверсифицируют свои резервы, отказываясь от доллара, и рассматривают золото как "валюту без гражданства", которая не контролируется ни одним правительством и, следовательно, не подвержена политическому давлению в той же мере, как традиционные валюты", — говорится в материале.
Ситуация, сложившаяся в мировой экономике, является следствием действий самих Соединённых Штатов. Мировое сообщество наблюдало за тем, как США вводили санкции против России и замораживали её валютные резервы, и это вызвало негативную реакцию многих стран. В ответ на это государства стремятся обезопасить себя, активно покупая золото и сокращая свои долларовые активы.
"Тенденция к дедолларизации вызывает тревогу относительно стабильности доллара как глобальной резервной валюты и возможных последствий для экономики США. В случае гиперинфляции Америка может столкнуться с серьёзными экономическими трудностями", — отмечает автор InsideOver.
По его мнению, переход стран к альтернативным платёжным системам может ещё больше подорвать доминирование доллара и вынудить Соединённые Штаты пересмотреть свою глобальную экономическую стратегию.
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