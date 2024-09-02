NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад

В Китае рассказали, почему происходящее на Севморпути нервирует Запад

3:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны наложили на Россию множество санкций, которые должны были лишить её основных источников дохода и ограничить доступ к высокотехнологичным товарам. Одновременно с этим ведётся давление на другие государства, поддерживающие торговые отношения с РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, CC BY-SA 4.0

США и их союзники стремятся изолировать Россию от ключевых каналов поставок. В этом контексте на Западе серьёзно забеспокоились, узнав о крупной поставке из Китая в Россию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

По словам автора материала, из Китая в Россию прибывает большое количество контейнеров, такие поставки давно стали обычным делом.

Товарооборот между двумя странами продолжает расти, в 2023 году превысив 200 миллиардов долларов. Однако недавно прибывший из Китая в Россию груз привлёк особое внимание и вызвал широкий резонанс. Речь идёт о китайском контейнеровозе, прибывшим в Архангельск. Особенность в том, что этот корабль достиг России необычным — пока что — маршрутом.

Контейнеровоз прибыл в Архангельск через Северный морской путь, что для Китая является новым решением. Обычно китайские грузы в Россию доставляются по другим логистическим маршрутам.

Новый путь проходит вдоль российского побережья и обладает значительным потенциалом. Северный морской путь является альтернативой основным морским торговым маршрутам и позволяет доставлять грузы из Азии в Европу гораздо быстрее, чем через Суэцкий канал.

В Китае считают, что открытие Северного морского пути не только существенно сократило время и стоимость перевозок между Азией и Европой, но и способствует экономическому развитию регионов, расположенных вдоль этого маршрута, открывая новые возможности для бизнеса компаний обеих стран.

В то время как США размышляли о введении новых санкций, Россия активно действовала. Президент Владимир Путин сделал акцент на развитии Северного морского пути. И этот проект начал приносить результаты.

По мнению автора материала, использование данного транспортного коридора фактически подрывает эффективность западных санкций и усилия США по международной изоляции России. А потому Запад нервничает, считает он.

Стоит отметить, что Северный морской путь — один из немногих международных морских маршрутов, который не контролируется ВМС США. Более того, его потенциал настолько велик, что в будущем он может принести России значительные экономические выгоды. В свете этого новость о прибытии китайского судна в Архангельск вызвала негативную реакцию на Западе.

Многие американские СМИ подчеркнули необходимость для Вашингтона усилить свое присутствие в Арктике, чтобы противостоять растущему влиянию России и Китая в этом регионе. Звучали предложения о блокировке Северного морского пути и ограничении возможностей России по его использованию. На Западе осознают, что в Арктике они значительно уступают России и догнать её будет сложно.