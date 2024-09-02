Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад

В Китае рассказали, почему происходящее на Севморпути нервирует Запад
3:22
Экономика

Западные страны наложили на Россию множество санкций, которые должны были лишить её основных источников дохода и ограничить доступ к высокотехнологичным товарам. Одновременно с этим ведётся давление на другие государства, поддерживающие торговые отношения с РФ.

В Китае рассказали, почему происходящее на Севморпути нервирует Запад
Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, CC BY-SA 4.0

США и их союзники стремятся изолировать Россию от ключевых каналов поставок. В этом контексте на Западе серьёзно забеспокоились, узнав о крупной поставке из Китая в Россию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

По словам автора материала, из Китая в Россию прибывает большое количество контейнеров, такие поставки давно стали обычным делом.

Товарооборот между двумя странами продолжает расти, в 2023 году превысив 200 миллиардов долларов. Однако недавно прибывший из Китая в Россию груз привлёк особое внимание и вызвал широкий резонанс. Речь идёт о китайском контейнеровозе, прибывшим в Архангельск. Особенность в том, что этот корабль достиг России необычным — пока что — маршрутом.

Контейнеровоз прибыл в Архангельск через Северный морской путь, что для Китая является новым решением. Обычно китайские грузы в Россию доставляются по другим логистическим маршрутам.

Новый путь проходит вдоль российского побережья и обладает значительным потенциалом. Северный морской путь является альтернативой основным морским торговым маршрутам и позволяет доставлять грузы из Азии в Европу гораздо быстрее, чем через Суэцкий канал.

В Китае считают, что открытие Северного морского пути не только существенно сократило время и стоимость перевозок между Азией и Европой, но и способствует экономическому развитию регионов, расположенных вдоль этого маршрута, открывая новые возможности для бизнеса компаний обеих стран.

В то время как США размышляли о введении новых санкций, Россия активно действовала. Президент Владимир Путин сделал акцент на развитии Северного морского пути. И этот проект начал приносить результаты.

По мнению автора материала, использование данного транспортного коридора фактически подрывает эффективность западных санкций и усилия США по международной изоляции России. А потому Запад нервничает, считает он.

Стоит отметить, что Северный морской путь — один из немногих международных морских маршрутов, который не контролируется ВМС США. Более того, его потенциал настолько велик, что в будущем он может принести России значительные экономические выгоды. В свете этого новость о прибытии китайского судна в Архангельск вызвала негативную реакцию на Западе.

Многие американские СМИ подчеркнули необходимость для Вашингтона усилить свое присутствие в Арктике, чтобы противостоять растущему влиянию России и Китая в этом регионе. Звучали предложения о блокировке Северного морского пути и ограничении возможностей России по его использованию. На Западе осознают, что в Арктике они значительно уступают России и догнать её будет сложно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
Обсудить
Новости Все >
Астролог предупредил о проблемах в новолуние
В Госдуме предложили увеличить пособие на детей
Не прививайтесь от гриппа преждевременно, призвала биолог Антонина Обласова
Двух россиян задержали на Шри-Ланке за ловлю ящериц
Уход за ресницами: три ошибки, которые нельзя допускать
Способы продлить срок службы галогенных ламп
Секреты экономии воды: почему душ выгоднее ванны?
Четыре автомобильные неисправности, которые решает мыло
Зеленский объявил о новых санкциях против РФ
Игрок "Арсенала" Райс помог в лечении юному вратарю "Вест Хэма"
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
Последние материалы
Игрок "Арсенала" Райс помог в лечении юному вратарю "Вест Хэма"
Врач Ирина Баранова предупредила о несовместимости цефтриаксона с сумамедом
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
РКК "Энергия" показала переходной отсек между "Союзом МС-26" и ракетой
Боевики ВСУ уже морально готовятся к обороне Днепра
Новый Tank 700: обзор гибридного внедорожника
Вика Цыганова сочла идиотизмом мемы с песней "Третье сентября"
Две трети смертей от лишнего веса происходят из-за болезней сердца и сосудов
Таиланд раскрыл свои доходы от туристической отрасли
Некачественный татуаж: как старые методы разрушают ваши брови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.