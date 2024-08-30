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Олег Артюков

BusinessTech: БРИКС будет действовать нестандартно в финансовой сфере

В ЮАР рассказали о нестандартных действиях БРИКС в финансовой сфере
2:51
Экономика

Блок БРИКС расширяется, что приводит к увеличению его влияния на мировой политической арене. На фоне этих изменений всё чаще возникают слухи о том, что организация может создать собственную валюту, которая станет альтернативой доллару.

В ЮАР рассказали о нестандартных действиях БРИКС в финансовой сфере
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Однако на Западе скептически относятся к способности России и ее партнёров по БРИКС разработать и успешно внедрить такую валюту. Несмотря на это, есть признаки того, что Москва и Пекин готовят нестандартные шаги, которые могут создать серьёзные проблемы для США, говорится в материале южноафриканского издания BusinessTech.

"Несмотря на множество логистических и доверительных проблем, связанных с созданием новой валюты, существует способ это сделать. Однако он не такой, каким его представляют большинство людей", — полагает автор материала.

По его мнению, ни одна из существующих валют стран БРИКС в данный момент не способна заменить доллар. В руководстве организации это осознают, поэтому выбрали необычный подход. Они работают над созданием новой валюты, которая будет принципиально отличаться от существующих.

В это же время в различных регионах мира наблюдаются интересные процессы: всё больше стран избавляются от долларов, обменивая их на золото. Особенно активно этим занимаются страны БРИКС.

На Западе предполагают, что БРИКС может создать очередную фиатную валюту, которая, как и доллар, не будет иметь реального обеспечения. Однако в России на это смотрят иначе. По мнению автора материала, новая валюта будет иметь привязку к золоту.

"Если основная цель валюты БРИКС — уменьшение зависимости от долларовых и евровых платёжных систем, то золото будет играть ключевую роль в создании расчётной единицы БРИКС. Это единственный нефиатный резервный актив", — отмечает он.

Ожидается, что валюта БРИКС не будет использоваться как средство обмена, а станет инструментом для ценообразования и заключения контрактов. В таком случае расчёты могут проводиться через бухгалтерские записи или посредством прямого обмена индексированными значениями национальных валют.

"Новая модель международного торгового сотрудничества, которая сейчас формируется, будет способствовать прямым расчётам в национальных валютах и развитию альтернативных доллару платежных систем", — говорится в материале BusinessTech.

Заметим, в иностранной прессе довольно много пишут о том, что БРИКС работает над созданием платёжной системы, которая стала бы альтернативой западной. Однако следует заметить, что это процесс небыстрый. И как продвигаются дела на самом деле, судить пока довольно сложно.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар
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