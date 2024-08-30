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Олег Артюков

Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям

Россия нашла применение для индийских рупий
2:59
Экономика

В условиях ухудшения отношений с западными странами Россия переориентировала свой экспорт на восточное направление. Теперь значительная часть российских энергоносителей поставляется в азиатские государства, главным образом в Китай и Индию.

Россия нашла применение для индийских рупий
Фото: flickr.com by Monito - Money Transfer Comparison, CC BY 2.0

Из-за крупных поставок нефти у России возникли сложности с индийскими рупиями, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

"Индия закупает огромное количество российской нефти и оплачивает его рупиями", — отмечает его автор.

В результате у России накопилось большое количество рупий. С учётом того, что экспорт в Индию значительно превышает импорт, возникла проблема — что делать с этой валютой? На мировом рынке она пользуется ограниченным спросом, а Индия отказывается покупать энергоносители за юани.

Региональные валюты, такие как рупия, не имеют широкой популярности на глобальном рынке. Первоначально в России рассчитывали, что рупии можно будет использовать в торговле или для инвестиций в различные проекты в других странах. Однако выяснилось, что мало кто готов работать с этой валютой.

Некоторое время назад было найдено нестандартное решение этой проблемы. Недавно стало известно, что Россия начала закупать алюминий у Индии. Это стало неожиданностью, поскольку РФ является одним из крупнейших мировых производителей и экспортёров этого металла.

Возникает вопрос: зачем России этот металл, если она сама его производит? Цены на алюминий в настоящее время высоки, для России в данный момент гораздо выгоднее экспортировать его за границу, чем поставлять на внутренний рынок.

Поэтому было принято решение начать закупку индийского алюминия, который вполне подходит для удовлетворения внутреннего спроса, считает автор материале. Кроме того, расчёты за металл осуществляются рупиями, что позволяет решить проблему их избытка.

"Таким образом, рупиям было найдено применение, в обмен на которые Россия получает крайне востребованный на мировом рынке металл", — говорится в материале.

Этот шаг России с использованием индийских рупий вызвал недовольство на Западе. США и их союзники рассчитывали, что разногласия между Россией и Индией приведёт к срыву договорённостей и ухудшению отношений между странами. Однако этого не произошло. Более того, недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди лично посетил Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, ситуация с алюминием также вызывает раздражение у США. Цены на металл значительно возросли, что создает сложности для американских производителей. В то время как Россия не испытывает дефицита этого ресурса.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия
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