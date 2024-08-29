Запрет России на полёты над своей территорией стал проблемой для Lufthansa

У "Люфтганзы" проблемы из-за запрета полётов над территорией России

2:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны, столкнувшись с ухудшением отношений с Москвой, ввели против России санкции, целью которых было нанести значительный урон её экономике. Однако ответные меры РФ поставили многие немецкие компании в сложное положение.

Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License

Одним из ярких примеров стала авиакомпания Lufthansa, оказавшаяся в крайне непростой ситуации, говорится в материале немецкого издания Welt.

Отмечается, что запрет России на использование воздушного пространства западными авиакомпаниями стал серьезной проблемой.

Сейчас немецкие авиаперевозчики вынуждены совершать сложные манёвры на рейсах в Китай и обратно, обходя воздушное пространство России. Это значительно усложняет маршрут и увеличивает затраты.

Однако сложность маршрутов и дополнительные расходы на топливо — это не единственная проблема. Ситуацию усугубляет то, что далеко не все авиаперевозчики вынуждены летать таким образом.

"Китайские авиакомпании не только продолжают активно летать в Москву своим большим флотом, но и совершают прямые рейсы в Западную Европу на своих дальнемагистральных самолётах. Это позволяет им значительно экономить топливо и предлагать пассажирам более короткие и дешёвые рейсы", — говорится в материале Welt.

В результате такого неравного положения европейские авиакомпании испытывают всё большие трудности в конкурентной борьбе за азиатский рынок. Недавно генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор в своём последнем квартальном отчёте сообщил о снижении доходов на китайском направлении, которое ранее было одним из самых прибыльных для компании.

Теперь Lufthansa не может соперничать с китайскими авиакомпаниями, которые тратят на этот маршрут примерно на час меньше времени. Для самолёта типа Boeing 777 сокращение времени полёта на один час означает экономию до 30 тысяч евро.

Кроме того, автор материала предполагает, что Россия могла снизить высокие сборы за перелёты для китайских авиакомпаний.

Помимо китайских авиаперевозчиков, хорошие условия для полётов через российское воздушное пространство имеют также авиакомпании из Ближнего Востока и Турции, которые активно пользуются этой возможностью.

Стоит заметить, это уже далеко не первый материал европейской прессы о проблемах авиаперевозчиков из-за закрытия для полётов воздушного пространства России. Хотя, напомним, именно страны Запада первыми закрыли доступ для российских авиакомпаний. А меры России были ответными.