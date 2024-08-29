Китай не стал закрывать свой рынок для европейского бренди

Китай передумал закрывать свой рынок для бренди из Европы

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торговое противостояние между западными странами и Китаем, которое может усугубиться на фоне возможного введения заградительных пошлин на китайские электромобили, приобретает новые формы.

Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM

Сегодня стало известно, что Пекин не намерен ограничивать импорт европейского бренди, несмотря на выявленные случаи демпинга со стороны производителей из ЕС, о чем сообщили в правительстве КНР.

При этом уточняется, что из-за политики ценового сдерживания, проводимой европейскими странами, китайские производители бренди могут понести убытки.

Эта ситуация напоминает те же мотивы, по которым европейцы, а также американцы и канадцы, приняли решение о введении заградительных пошлин на китайские электромобили, отмечает издание "Нефть и капитал".

Следует отметить, что проверка ценовых условий на рынке бренди в Китае началась после жалобы Китайской ассоциации виноделия 30 ноября 2023 года.

В то же время Китай проводит расследование в отношении широкого спектра европейской сельскохозяйственной продукции, в том числе мясомолочной. Возможное введение заградительных пошлин на эти товары может серьёзно ударить по фермерам государств Европейского сообщества.

Кроме того, в ответ на пошлины Евросоюза на китайские электрокары, Китай планирует закрыть свой рынок для премиальных автомобилей европейских автопроизводителей. Речь идет о транспортных средствах с объёмом двигателя более 2,5 литров.

После объявления китайских властей акции французских производителей крепкого алкоголя резко выросли.

Акции Remy Cointreau 29 августа подорожали на 5,5 процентов, Pernod Ricard — на 3,7 процента. В моменте рост бумаг обеих компаний достигал 12 процентов.

Французская коньячная промышленность обеспечивает почти весь импорт этого напитка в Китае. Около 70 процентов продаж Remy приходится на коньяк, при этом Китайская народная республика является одним из крупнейших рынков сбыта для компании — к тому же самым прибыльным.

По мнению экспертов, хотя краткосрочная угроза введения пошлин исчезла, но всё ещё существует риск того, что Пекин пойдёт на такую меру.

Стоит заметить, что в прошлом году около десяти процентов продаж компании Pernod Ricard пришлось на Китай, а у Remy Cointreau — около 25 процентов.