Торговое противостояние между западными странами и Китаем, которое может усугубиться на фоне возможного введения заградительных пошлин на китайские электромобили, приобретает новые формы.
Сегодня стало известно, что Пекин не намерен ограничивать импорт европейского бренди, несмотря на выявленные случаи демпинга со стороны производителей из ЕС, о чем сообщили в правительстве КНР.
При этом уточняется, что из-за политики ценового сдерживания, проводимой европейскими странами, китайские производители бренди могут понести убытки.
Эта ситуация напоминает те же мотивы, по которым европейцы, а также американцы и канадцы, приняли решение о введении заградительных пошлин на китайские электромобили, отмечает издание "Нефть и капитал".
Следует отметить, что проверка ценовых условий на рынке бренди в Китае началась после жалобы Китайской ассоциации виноделия 30 ноября 2023 года.
В то же время Китай проводит расследование в отношении широкого спектра европейской сельскохозяйственной продукции, в том числе мясомолочной. Возможное введение заградительных пошлин на эти товары может серьёзно ударить по фермерам государств Европейского сообщества.
Кроме того, в ответ на пошлины Евросоюза на китайские электрокары, Китай планирует закрыть свой рынок для премиальных автомобилей европейских автопроизводителей. Речь идет о транспортных средствах с объёмом двигателя более 2,5 литров.
После объявления китайских властей акции французских производителей крепкого алкоголя резко выросли.
Акции Remy Cointreau 29 августа подорожали на 5,5 процентов, Pernod Ricard — на 3,7 процента. В моменте рост бумаг обеих компаний достигал 12 процентов.
Французская коньячная промышленность обеспечивает почти весь импорт этого напитка в Китае. Около 70 процентов продаж Remy приходится на коньяк, при этом Китайская народная республика является одним из крупнейших рынков сбыта для компании — к тому же самым прибыльным.
По мнению экспертов, хотя краткосрочная угроза введения пошлин исчезла, но всё ещё существует риск того, что Пекин пойдёт на такую меру.
Стоит заметить, что в прошлом году около десяти процентов продаж компании Pernod Ricard пришлось на Китай, а у Remy Cointreau — около 25 процентов.
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