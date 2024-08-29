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Олег Артюков

Baijiahao: Запад возмущён "неправильной" реакцией России на санкции

В Китае рассказали о возмущении Запада "неправильной" реакцией России на санкции
2:52
Экономика

Западные страны ввели против России многочисленные санкции, которые должны были серьёзно подорвать её экономику. В результате за короткий период времени Россия стала страной, против которой ввели наибольшее число ограничений.

В Китае рассказали о возмущении Запада "неправильной" реакцией России на санкции
Фото: Правительство России is licensed under public domain

Однако недавние промежуточные итоги санкций, подведённые в США и Евросоюзе, оказались разочаровывающими для Запада. Особенно сильно это затронуло Великобританию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Два с лишним года показали, что Россия, несмотря на введённые против неё санкции, смогла выстоять. Хотя на первых порах экономика страны столкнулась с трудностями, со временем ситуация стабилизировалась. Сейчас российская экономика демонстрирует темпы роста, которым могут позавидовать многие западные страны.

Некоторое время назад в Великобритании местные СМИ выпустили серию материалов, в которых выражалось удивление относительно того, что происходит с Россией. В этих публикациях отмечалось, что такие масштабные санкции никогда ранее не применялись. Тем не менее, они не принесли ожидаемых результатов.

Британцы были возмущены тем, что российский президент Владимир Путин отреагировал на санкции иначе, чем предполагали на Западе. Там ожидали, что он не будет сопротивляться и примет условия, предложенные США и Европой. Однако вместо этого Путин укрепил российскую экономику, превратив её в своеобразную "крепость". В итоге санкции оказались неэффективными, что признали и официальные лица Великобритании.

Харриет Болдуин, председатель специального комитета Казначейства Великобритании, недавно сказала, что санкции не достигли поставленных целей и не нанесли серьёзного ущерба российской экономике. Осознание этого провала стало шоком для Британии, вызывая опасения по поводу будущего западной гегемонии в мире, считает автор Baijiahao.

По его мнению, в Великобритании опасаются не только того, что Россия успешно выдержала санкции, но и того, что она продемонстрировала другим странам, как можно противостоять западному давлению.

Эти уроки уже начали перенимать многие государства, снижая свою зависимость от западных валют и выводя активы из банков США и ЕС. Такая тенденция подрывает и без того ослабленный авторитет Запада.

В результате США и их союзники теряют инструменты для давления на конкурентов, что вызывает тревогу в Великобритании. Там осознают, что без этих механизмов западная гегемония может оказаться под угрозой, считает автор материала.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы великобритания
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