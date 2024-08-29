The Telegraph: Россия сумела воспользоваться ситуацией в Красном море

В Британии рассказали, как Россия воспользовалась ситуацией в Красном море

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обстановка в Красном море продолжает оставаться источником беспокойства для мирового сообщества. В этом регионе действуют хуситы, которые угрожают безопасности морских перевозок, вынуждая логистические компании изменять маршруты.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин, CC BY-SA 3.0

Сложившаяся ситуация сыграла на руку России, которая сумела извлечь из неё экономическую выгоду, говорится в материале британского издания The Telegraph.

Кризис в Красном море привел к значительному росту объёмов перевозок грузов по российским железным дорогам, что, в свою очередь, увеличило доходы России.

Перевозчики опасаются за безопасность своих судов при прохождении Красного моря. В результате всё больше грузовых компаний, осуществляющих перевозки между Китаем и Европой, выбирают маршруты, проходящие по территории России. Что и привело к резкому увеличению международных грузоперевозок через российские железные дороги.

Эта ситуация вызывает недовольство на Западе, так как железнодорожный транзит приносит значительные доходы России. Российская компания, занимающаяся перевозками между Европой и Азией, с начала кризиса в Красном море удвоила объёмы перевезённых грузов. Основной маршрут проходит из Китая в Польшу через территорию России.

В Великобритании выражают недовольство тем, что Россия смогла достичь таких успехов благодаря лазейке в санкциях. Ограничения не распространяются на товары, которые перевозятся по железной дороге через Россию, если груз находится в непрерывном движении.

Ранее многие перевозчики заявляли о прекращении использования транзитных маршрутов через территорию РФ, предпочитая альтернативные морские и железнодорожные пути. Однако этот бойкот оказался недолгим: из-за высокого спроса на быструю доставку грузов из Азии многие западные компании изменили прежние решения.

Британские источники указывают, что железнодорожные перевозки грузов из Китая в Европу занимают около 18 дней, тогда как морские перевозки в среднем занимают 55 дней.

Стоит заметить, что зарубежные компании стали активно интересоваться ещё одним маршрутом — Северным морским путём. Перевозки по нему также могут быть весьма перспективны.