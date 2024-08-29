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Олег Артюков

Планы России на доллар беспокоят США

В США обеспокоилось планами России насчёт доллара
2:45
Экономика

В настоящее время США обладают полным контролем над глобальной финансовой системой, что предоставляет им практически неограниченные возможности в этой сфере.

В США обеспокоилось планами России насчёт доллара
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Однако Россия и ее партнёры по объединению БРИКС стремятся уменьшить свою зависимость от американского доллара. И, судя по всему, готовы инициировать значительные изменения в мировой финансовой системе, говорится в материале издания The Washington Times.

"Основная цель этих изменений — уменьшение зависимости от доллара США при проведении расчётных операций. Это процесс, известный как дедолларизация. Для достижения этой цели страны БРИКС рассматривают возможность использования криптовалют в своей платёжной системе", — говорится в материале.

В настоящее время страны БРИКС работают над созданием новой платёжной системы, которая будет полностью независимой от США и других западных государств. Согласно поступающим данным, эта система будет основана на технологии блокчейн и цифровых валютах. Более того, она будет децентрализованной, в отличие от существующих западных аналогов.

"Традиционные платёжные сети часто связаны с высокими комиссиями и участием посредников. Децентрализованная система могла бы значительно снизить эти издержки", — подчёркивают в США.

Недавно помощник президента России Юрий Ушаков дал понять о возможности скорого появления такой системы, подтвердив интерес Кремля к созданию платёжного механизма, независимого от западных финансовых институтов. По его словам, настало время создать единую платежную систему для стран БРИКС.

В Соединённых Штатах выражают обеспокоенность по поводу возможных последствий появления такой системы. В первую очередь это может привести к снижению роли доллара в международных расчетах. Страны будут реже использовать американскую валюту, что приведёт к уменьшению её влияния на мировые рынки.

"По мере того как страны БРИКС переходят на использование криптовалют, гегемония доллара США в глобальной торговле будет ослабевать <…> Успешное функционирование платёжной системы БРИКС может изменить баланс сил в международных финансах, бросив вызов доминированию Запада", — говорится в материале The Washington Times.

Отметим, зарубежная пресса достаточно много внимания уделяет возможности создания странами БРИКС новой платёжной системы. Хотя следует понимать, что процесс это небыстрый, поскольку в том числе предполагает согласование между всеми государствами — участниками объединения.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар
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