L'Express: Россия с помощью золота обходит санкции и помогает в этом другим

Во Франции рассказали, как золото помогает России в обходе санкций

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 70-х годов прошлого века западные страны заметно охладели к золоту. Они прекратили увеличивать свои запасы драгоценного металла, переключившись на вложения в акции и другие финансовые активы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

Например, Франция, накопившая 2437 тонн золота, не планирует ни увеличивать, ни сокращать свои золотые резервы. Однако ситуация в незападных странах кардинально отличается — там золото остается в центре внимания, говорится в материале издания L'Express.

"Фактически по всему миру: от Китая до Казахстана, через Турцию и Ирак. Центральные банки этих стран активно скупают золото", — отмечает его автор.

За последний год цены на золото значительно возросли, несмотря на текущую ситуацию на финансовых рынках. Этот рост был вызван геополитической обстановкой в мире. С 2008 года страны, не имеющие дружественных отношений с США, закупили золота в 4,2 раза больше, чем все остальные государства.

Эти страны стремятся уменьшить свою зависимость от доллара из-за недоверия к мировой финансовой системе. Наибольший успех в этом направлении достигли три государства: Россия, Китай и Турция. Они являются крупнейшими покупателями золота.

Во Франции отмечают, что Россия начала активно наращивать свои золотые резервы в 2014 году, когда против неё были введены санкции. В отличие от банковских счетов в долларах, золото обладает важным преимуществом — это физический актив, который можно хранить на своей территории, вне досягаемости американских властей в случае возможной конфискации.

"Такое богатство может стать спасением в критические моменты для экономики страны. Некоторые смогли использовать свои золотые запасы, чтобы пережить санкции", — говорится в материале.

Именно этим и руководствуется Россия, скупая золото. Это позволяет ей обходить западные санкции и даже помогать другим странам.

Например, недавно Москва оказала поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, что позволило Каракасу переправить часть своего золотого резерва в Иран, Уганду и Объединённые Арабские Эмираты, тем самым избежав санкций.

Напомним, в этом году цены на золото несколько раз устанавливали исторические рекорды стоимости. Недавно, например, они превысили 2500 долларов за тройскую унцию.