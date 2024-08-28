Merkur: БРИКС готовит сильный удар по доллару

На протяжении нескольких десятилетий американский доллар занимал позицию главной резервной валюты мира, что предоставило Соединённым Штатам значительное влияние на международной арене. Это позволило Вашингтону вводить санкции и полностью контролировать финансовые рынки.
Такая ситуация вызывает недовольство у многих стран, которые активно ищут способы освободиться от влияния западной финансовой системы. Кажется, Россия готова предложить решение этой проблемы, нанеся серьёзный удар по доллару, говорится в материале немецкого издания Merkur.
"Такие могущественные страны, как Китай и Россия, планируют радикальные изменения на финансовом рынке", — отмечает его автор.
На фоне сложной геополитической ситуации в мире всё больше стран стремятся избавиться от зависимости от американского доллара. Наиболее активно в этом направлении действуют страны блока БРИКС. Их усилия направлены на ослабление доминирования доллара и таких платёжных систем, как SWIFT.
Россия и Китай уже давно находятся в напряжённых отношениях с США. В этом контексте они стремятся защитить свои экономики от воздействия доллара и уже добились определённых успехов в этих начинаниях.
Чем меньше они зависят от доллара, тем более устойчивыми к санкциям становятся их экономики. В рамках этих усилий в прошлом году страны БРИКС объявили о разработке собственной платёжной системы, которая должна стать альтернативой контролируемой Западом системе SWIFT. С её помощью Москва и её партнёры смогут проводить торговые и финансовые операции независимо от США.
"Помимо создания собственной платёжной системы, важную роль в планируемой дедолларизации играет внедрение криптовалют. Однако как это работает, на что надеются страны БРИКС?" — задаётся вопросом автор материала.
Фактически, дедолларизация, которую продвигает Россия вместе с другими членами БРИКС, является способом положить конец доминированию Запада. В ближайшее время платёжная система БРИКС может стать реальностью.
Когда это произойдёт, путь к созданию многополярной глобальной экономики будет открыт. Судя по всему, эта инициатива пользуется широкой поддержкой в мире. По сообщениям СМИ, к новой финансовой системе уже готовы присоединиться 159 стран, многие из которых так или иначе уже используют криптовалюты.
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