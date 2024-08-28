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Олег Артюков

Merkur: БРИКС готовит сильный удар по доллару

В Германии рассказали о подготовке БРИКС удара по доллару
2:35
Экономика

На протяжении нескольких десятилетий американский доллар занимал позицию главной резервной валюты мира, что предоставило Соединённым Штатам значительное влияние на международной арене. Это позволило Вашингтону вводить санкции и полностью контролировать финансовые рынки.

В Германии рассказали о подготовке БРИКС удара по доллару
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Такая ситуация вызывает недовольство у многих стран, которые активно ищут способы освободиться от влияния западной финансовой системы. Кажется, Россия готова предложить решение этой проблемы, нанеся серьёзный удар по доллару, говорится в материале немецкого издания Merkur.

"Такие могущественные страны, как Китай и Россия, планируют радикальные изменения на финансовом рынке", — отмечает его автор.

На фоне сложной геополитической ситуации в мире всё больше стран стремятся избавиться от зависимости от американского доллара. Наиболее активно в этом направлении действуют страны блока БРИКС. Их усилия направлены на ослабление доминирования доллара и таких платёжных систем, как SWIFT.

Россия и Китай уже давно находятся в напряжённых отношениях с США. В этом контексте они стремятся защитить свои экономики от воздействия доллара и уже добились определённых успехов в этих начинаниях.

Чем меньше они зависят от доллара, тем более устойчивыми к санкциям становятся их экономики. В рамках этих усилий в прошлом году страны БРИКС объявили о разработке собственной платёжной системы, которая должна стать альтернативой контролируемой Западом системе SWIFT. С её помощью Москва и её партнёры смогут проводить торговые и финансовые операции независимо от США.

"Помимо создания собственной платёжной системы, важную роль в планируемой дедолларизации играет внедрение криптовалют. Однако как это работает, на что надеются страны БРИКС?" — задаётся вопросом автор материала.

Фактически, дедолларизация, которую продвигает Россия вместе с другими членами БРИКС, является способом положить конец доминированию Запада. В ближайшее время платёжная система БРИКС может стать реальностью.

Когда это произойдёт, путь к созданию многополярной глобальной экономики будет открыт. Судя по всему, эта инициатива пользуется широкой поддержкой в мире. По сообщениям СМИ, к новой финансовой системе уже готовы присоединиться 159 стран, многие из которых так или иначе уже используют криптовалюты.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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