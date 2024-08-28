Baijiahao: Россия свела на нет стратегию действий США в Арктике

В Китае рассказали, как Россия свела на нет стратегию США в Арктике

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты недавно опубликовали обновленную стратегию действий в Арктике, в которой Пентагон представил план усиления конкуренции с Россией за влияние в этом регионе. В рамках этой стратегии США намерены нарастить свое присутствие в Арктике, а также попытаться дестабилизировать обстановку и затруднить России развитие Северного морского пути (СМП).

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Однако пока Вашингтон разрабатывает амбициозные планы, в Москве также активно действуют. Несколько дней назад российский премьер-министр Михаил Мишустин преподнес неожиданный сюрприз американцам, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

По мнению его автора, США стремятся укрепить свое влияние в Арктике. Тем временем в Москве произошло важное событие: российскую столицу посетил премьер-министр Китая Ли Цян. Во время переговоров российская сторона предложила Китаю расширить сотрудничество в рамках развития Северного морского пути, говорится в материале.

Северный морской путь, проходящий вдоль побережья России, является кратчайшим морским маршрутом, соединяющим Азию и Европу. Этот маршрут обладает значительными преимуществами перед традиционными судоходными путями, но для его полного освоения необходимы крупные инвестиции.

Россия, стремясь ускорить развитие этого проекта, заинтересована в тесном сотрудничестве с Китаем. В итоге Мишустин добился согласия китайской стороны на участие в проекте. Стороны договорились о расширении взаимодействия в Арктике и об активном использовании возможностей Северного морского пути.

Развитие арктических водных путей имеет стратегическое значение и для Китая. Страна сильно зависит от морских поставок энергоресурсов, значительная часть которых проходит через Малаккский пролив. Однако этот регион контролируется военно-морскими силами США, что создает угрозу перекрытия пролива в случае конфликта. Поэтому Китай заинтересован в альтернативных маршрутах. И Северный морской путь представляется идеальным решением.

В свете достигнутых Россией и Китаем договорённостей арктическая стратегия США терпит неудачу. Планы Вашингтона установить полный контроль над морскими торговыми путями сталкиваются с серьёзными препятствиями, поскольку Россия, заручившись поддержкой Китая, существенно ослабила позиции США в Арктике. Это усложнит любые действия американцев в регионе.

Так что только-только представленная американская арктическая стратегия уже оказалась на грани провала, говорится в материале.

Напомним, в прессе США было уже довольно много материалов, в которых отмечалось, что Соединённые Штаты сильно отстали от России в строительстве ледоколов. И при этом подчёркивается, что не очень понятно, как эту ситуацию собираются исправлять.