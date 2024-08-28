Глава МАГАТЭ Гросси не исключил чернобыльский масштаб катастрофы на Курской АЭС

Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля

Ядро реактора Курской АЭС защищено лишь обычной крышей. Обычный удар беспилотником или снарядом может привести к катастрофе, считает директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Фото: Rafael Mariano Grossi (01012293) by IAEA Imagebank, CC BY 2.0

Гросси не признал вину ВСУ в нанесении ударов по Курской АЭС

"Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС более чем очевидна", — сказал в среду, 28 августа, на брифинге журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал визит на Курскую АЭС генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Его приглашали туда настойчиво, лично президент РФ Владимир Путин, чтобы Гросси убедился в обстрелах ВСУ станции, которая расположена в 25 километрах от зоны боевых действий.

Однако Гросси на пресс-конференции по итогам визита уклонился от обвинений в адрес ВСУ, хотя признал, что видел следы налётов БПЛА:

"Я, находясь на станции, видел следы от этих атак. В целом тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения".

Реактор Курской АЭС не имеет специальной защиты

Директор МАГАТЭ счёл преувеличением сопоставление Чернобыльской и Курской АЭС, но отметил, что они оснащены "реакторами одного типа без специальной защиты".

По его словам, на Курской АЭС эксплуатируются реакторы типа РБМК. Активная зона реактора находится практически в обычном здании, в очень уязвимом для ударов артиллерии и дронов месте. В случае "внешнего воздействия на какую-то из зон этого реактора произойдёт ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации". При этом Гросси затруднился сказать, будет ли он такого же масштаба, каким был инцидент на Чернобыльской АЭС.

Директор МАГАТЭ предупредил, что стороны должны исключить в военных действиях любые атаки на АЭС.

Гросси едет в Киев, который расширяет сеть АЭС

Гросси также прокомментировал возможность изготовления "грязной бомбы" Украиной. По его словам, наблюдатели МАГАТЭ присутствуют "на всех ядерных объектах Украины" и не видят утечек радиоактивных материалов для изготовления "грязной бомбы".

Гросси также подчеркнул, что планирует на этой неделе визит в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским несколько вопросов, включая ситуацию на Запорожской АЭС и увеличение присутствия представителей МАГАТЭ на Украине.

Речь пойдёт о запросе от правительства Украины о расширении АЭС.

"Мы будем говорить о текущей ситуации", — кратко отметил Гросси.

Расширение, судя по новостной повестке, касается Хмельницкой АЭС, куда из Болгарии прибудут два российских реактора, и строительства Чигиринской АЭС в Черкасской области, что вызывает большие сомнения и-за отсутствия опыта, коррупции, войны.

Для чего РФ был нужен визит ангажированного Гросси?

Визит Гросси на Курскую АЭС нужен был России для того, чтобы:

зафиксировать, что на сегодняшний день станция работает штатно; вопрос о компенсациях будет решаться в судах, если ВСУ ударят по станции с катастрофическими последствиями;

страны Европы осознали масштаб грозящей опасности от авантюры режима Зеленского в Курской области;

заставить международные институты выполнять свои функции и воздействовать на Зеленского,

показать Глобальному Югу, что Россия привержена своим обязательствам в рамках МАГАТЭ и использует легитимный механизм контроля и наблюдения за своими атомными станциями со стороны международных структур.

Однако присутствие и контроль МАГАТЭ ничего не гарантируют. Недавно ВСУ сожгли градирню Запорожской АЭС, где работает постоянный пост МАГАТЭ.

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Уточнения

Курская АЭС (КуАЭС) — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм. Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2. Курская АЭС является филиалом концерна АО «Концерн Росэнергоатом». На станции трудятся более 5 тысяч человек. В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт·ч.

Рафаэ́ль Мариа́но Гро́сси (исп. Rafael Mariano Grossi; род. 1961, Альмагро, Аргентина) — аргентинский дипломат. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии с 3 декабря 2019 года. Ранее был послом Аргентины в Австрии, Словении, Словакии и международных организациях, базирующихся в Вене (2013—2019 гг.).

Международное агентство по атомной энергии (сокр. МАГАТЭ, англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основание в 1957 году. Штаб-квартира расположена в Вене (Австрия) — Венский международный центр.

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