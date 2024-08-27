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Олег Артюков

Россия и Китай уменьшат влияние санкций на свою экономику

Масштабы сотрудничества России и Китая впечатляют Запад
2:58
Экономика

На фоне введения экономических санкций против России, политическое руководство США заявляло, что Москва будет быстро изолирована на международной арене. Однако в этом году президент России совершил несколько государственных визитов за рубеж, а Москву регулярно посещают иностранные лидеры и дипломаты.

Масштабы сотрудничества России и Китая впечатляют Запад
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Это совершенно не похоже на изоляцию. Более того, недавно в Кремль прибыл значимый гость и преподнес подарок, который вызвал беспокойство у западных стран, говорится в материале, опубликованном в китайской социальной сети Baidu.

Это был премьер Государственного совета КНР Ли Цян, чей визит в Москву привлек внимание мировых СМИ. В результате его встреч с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным было сделано громкое заявление.

Обе стороны согласовали план российско-китайского инвестиционного сотрудничества, который включает более 80 проектов на общую сумму 18 трлн рублей. Автор материала считает, что масштаб сотрудничества между Россией и Китаем впечатлил западные страны.

Он также отметил, что сумма в 18 трлн рублей — огромна, большая её часть представляет собой инвестиции Китая в российскую экономику. Совместные проекты охватывают ключевые сектора экономики: энергетику, сельское хозяйство, производство бытовой техники, транспорт и другие. Эти новости вызвали недовольство на Западе.

США и их союзники ввели санкции против России, заморозили резервы её Центрального банка на сумму 300 млрд долларов и ожидали, что российская экономика не выдержит в таких условиях даже нескольких месяцев.

Однако вместо краха экономика России привлекает значительные инвестиции. В такой ситуации на Западе возникли сомнения относительно правильности действий Вашингтона. Почему, несмотря на санкции, Россия продолжает развиваться, в то время как европейские союзники США терпят убытки?

Автор материала считает, что подписание новой версии "Китайско-российского соглашения о защите инвестиций" ещё больше укрепит экономические связи России с Китаем и уменьшит влияние санкций на российскую экономику.

Стоит заметить, что в ближайшее время Китай намерен посетить помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По данным The New York Times, во время своего визита он попробует убедить руководство КНР снизить поддержку России.

При этом, отмечает издание, подобные попытки едва ли будут результативны, поскольку Китай "вряд ли отвернётся от России". А дело в том, что вместе эти страны противостоят Соединённым Штатам на мировой арене.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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