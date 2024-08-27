США купят для Украины российские ядерные реакторы в Болгарии. Кто их будет устанавливать?

Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии

3:31 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

США намерены "повысить устойчивость энергосистемы" Украины поставками десятилетних реакторов для Хмельницкой АЭС из Болгарии.

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, CC BY 2.0

Стало известно, какое энергетическое оборудование США закупают для Украины

Президент США Джо Байден заявил на сайте Белого дома в понедельник, 26 августа, что Соединённые Штаты "наращивают поставки энергетического оборудования на Украину для ремонта её систем и повышения устойчивости энергосистемы Украины".

Спустя сутки стало известно, что означают эти слова, поскольку украинское оборудование имеет советское происхождение.

Оказывается, это покупка устаревших российских реакторов для АЭС у Болгарии, пишет Politico.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил изданию, что Киев намерен продолжить расширение Хмельницкой АЭС, купив у Болгарии два реактора ВВЭР-1000, и установить их с помощью инженеров, работавших в СССР и способных управляться с этим оборудованием.

Эти реакторы были куплены Болгарией у "Росатома" для АЭС "Белене", которая по политическим мотивам не была достроена, а затем предназначались для ремонта АЭС "Козлодуй".

По словам Галущенко, энергетическая система Украины выдерживает "давление" ВКС РФ прежде всего благодаря атомной энергетике.

"Мы понимаем, что любой ядерный проект занимает годы, поэтому нам нужно начинать как можно быстрее, особенно в той ситуации, когда у нас уже построено и готово здание", — сказал он.

Понятно, что АЭС ВС РФ бомбить не будут, отсюда такие планы.

Крайне сомнительный план, но выхода у Украины нет

Депутаты Рады поставили под сомнение возможность быстрого ввода в эксплуатацию законсервированных реакторов, купленных Болгарией более десяти лет назад. По их мнению, расходы по установке оборудования, скорее всего, вырастут и откроют дверь коррупции.

Согласимся, что это крайне сомнительный план — установить старые реакторы без авторского надзора, но выхода у Украины нет.

Галущенко пообещал Politico переубедить скептиков и продвинуть проект вперёд, потому что Украина сейчас "действительно накануне, наверное, самой худшей зимы в истории".

Болгария могла бы продавать электроэнергию, а не реакторы

Ранее министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил, что рассматривается возможность дарения оборудования, которое принадлежит компании из группы Bulgarian Energy Holding Group EAD, украинской стороне "на сумму более 1 млн левов для восстановления её мощностей по производству электроэнергии". Вероятно, подарок оплатят США, как ясно из заявления Байдена.

Между тем АЭС "Белене" могла бы быть уже достроена, и Болгария могла бы продавать украинцам и другим потребителям электроэнергию, а не реакторы.

ВКС РФ вывели из строя более половины электрогенерации Украины. Под шквалом атак мощность электростанций страны упала ниже 20 гигаватт.

Читайте по теме:

В странах НАТО появились идейные союзники России "с оружием в руках"

Болгария захотела стать медиатором по Украине. Это опасно для России

Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие

Уточнения

Хмельни́цкая АЭС (ХАЭС, укр. Хмельницька атомна електростанція, ХАЕС) — украинская атомная электростанция, расположенная в городе Нетешин (Хмельницкая область Украины возле реки Горынь). Согласно НАЭК «Энергоатом», основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.. Население составляет 6 447 710 чел. (на 2022 год), а территория — 110 993 км². Болгария занимает 103-е место в мире по территории и 110-е по численности населения. В Европейском союзе занимает 11-е и 16-е места по территории и численности населения, соответственно. Столица — София.

Российские удары по украинской энергосистеме начались с сентября 2022 года. Целями крылатых ракет и беспилотников-камикадзе стали электростанции, газодобывающие объекты и — в первую очередь — трансформаторные подстанции, связывающие энергосистему в единое целое и обеспечивающие поставку энергии потребителям. В результате ударов во многих регионах Украины происходили отключения энергоснабжения, подачи воды и отопления от ТЭЦ, случались перебои со связью. Обесточивание из-за российских атак на критическую инфраструктуру Украины также происходило в Молдове, включая Приднестровье. По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2022 году ВС РФ нанесли не менее 1200 ударов по украинской энергосистеме, и более 40 % её инфраструктуры было выведено из строя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.