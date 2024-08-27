Bloomberg: Европе может не хватить запасов газа зимой

Европе может не хватить накопленных на зиму запасов газа

2:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запасов природного газа в хранилищах Европейского союза может оказаться недостаточно в случае внезапного наступления холодов или прекращения транзита российского газа, говорится в материале агентства Bloomberg.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

На данный момент европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены почти на 90 процентов, несмотря на то, что до начала отопительного сезона остается более двух месяцев.

Это высокий уровень запасов, однако значительная часть этих объёмов была накоплена ещё прошлой зимой благодаря более раннему потеплению. Если в этом году холода придут раньше, регион может столкнуться с нехваткой газа.

К тому же, если в прошлом году у европейских берегов находились суда, загруженные сжиженным природным газом (СПГ) в качестве резервного источника, то в этом году ЕС лишился такого запаса, поскольку летние поставки СПГ снизились почти на 20 процентов из-за конкуренции с азиатскими рынками.

Кроме того, с 2025 года истекает срок действия соглашения на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, и Киев не планирует его продлевать.

В случае прекращения поставок российского газа вопрос обеспечения энергоресурсами некоторых стран — таких как Венгрия и Словакия — станет особенно острым.

Хотя текущие цены на газ в ЕС значительно ниже, чем два года назад, они всё ещё в два раза выше, чем до начала украинского конфликта. Это указывает на то, что Европа до сих пор не преодолела энергетический кризис.

Ранее сообщалось, что Европа продолжает снижать объёмы импорта сжиженного природного газа. В июле импорт СПГ упал на 26 процентов, до 6,34 миллиона тонн, согласно отчёту Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Это самый низкий показатель с сентября 2021 года.

По оценкам ФСЭГ, снижение импорта СПГ в Европу связано с уменьшением потребления газа, высоким уровнем запасов, стабильным импортом трубопроводного газа и значительной разницей в спотовых ценах на СПГ между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой.

Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды и Испания внесли наибольший вклад в снижение импорта СПГ в регионе.

С начала года закупки СПГ Европой упали на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 60,63 миллиона тонн.