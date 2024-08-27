L'Express: стратегия России на зерновом рынке окупается

Во Франции рассказали об успешной стратегии России на рынке зерна

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Франция, являясь ведущим европейским экспортёром пшеницы, в этом году столкнулась с серьёзными проблемами в сельском хозяйстве и ожидает крайне низкий урожай. На объёмы производства и качество зерна негативно повлияли такие факторы, как сокращение посевных площадей, чрезмерные осадки и нехватка солнечного света.

Фото: Pixabay is licensed under public domain

По прогнозам, объём сбора пшеницы составит не более 26,3 миллиона тонн, что станет худшим результатом с 1987 года. Сложная ситуация во французском сельском хозяйстве усугубляется действиями России, говорится в материале издания L'Express.

"Стратегия России приносит плоды", — отмечает его автор.

Франция обычно экспортирует около половины всего собранного урожая, значительная часть которого направляется в страны Магриба, в частности, в Алжир. Однако в этом году ситуация складывается не в пользу Парижа.

В то время как Франция сталкивается с одним из худших урожаев за последние десятилетия, её главные конкуренты, такие как США и Россия, наоборот, рассчитывают на хорошие урожаи и активно поставляют зерно на экспорт.

Особенно сильное давление на Францию оказывает Россия, которая не только укрепляет своё влияние в Африке, но и предлагает своим партнёрам значительные скидки на пшеницу, а в некоторых случаях даже поставляет её бесплатно. В результате, по мнению экспертов, Россия постепенно захватывает международный рынок зерна.

"Российская стратегия оказывается успешной: она завоевывает долю рынка, где мы традиционно были лидерами. Россия уже стала ведущим поставщиком пшеницы в Египет, вытеснив оттуда французских производителей. Также Москва оказывает серьёзное влияние на Алжир", — отмечает автор французского издания.

Обозреватель L'Express также обращает внимание на то, что сельское хозяйство долгое время было одним из самых успешных секторов французской экономики, принося стабильный доход.

Однако сейчас ситуация изменилась, доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции значительно снизились. В Париже растёт скептицизм относительно способности вернуть утраченные позиции на мировом рынке зерна. В то же время Россия успешно реализует свою стратегию по вытеснению конкурентов и явно не собирается отступать.