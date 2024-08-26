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Олег Артюков

Новая Зеландия срочно возвращается к нефти и газу

В Новой Зеландии срочно корректируют планы по отказу от нефти и газа
2:32
Экономика

Правительство Новой Зеландии, известное своим стремлением к развитию "чистой" энергетики, объявило о ряде реформ в энергетической сфере. Эти меры были приняты в ответ на значительный рост оптовых цен на электроэнергию, который вынудил некоторых крупных производителей пересмотреть перспективы своего бизнеса.

В Новой Зеландии срочно корректируют планы по отказу от нефти и газа
Фото: mosenergo.ru by ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина, CC BY-SA 3.0

В правительстве страны заявили, что к концу 2024 года планирует принять закон, который отменит запрет на разведку нефти и газа на шельфе. Кроме того, будут устранены нормативные барьеры для строительства объектов по импорту сжиженного природного газа (СПГ), включая предоставление разрешений на создание терминалов СПГ. Начало импорта сжиженного природного газа планируется на зиму 2026 года, сообщает издание "Нефть и капитал".

В числе других изменений значится разрешение для компаний, управляющих линиями электропередач, владеть и эксплуатировать генерирующие мощности свыше 50 МВт, а также проведение обзора эффективности работы рынка электроэнергии.

Агентство Bloomberg отмечает, что Новая Зеландия сталкивается с сокращением производства гидроэнергии из-за низкого уровня воды в водохранилищах, а также с нехваткой природного газа. Премьер-министр Кристофер Люксон подчеркнул, что на данный момент цены на электроэнергию в Новой Зеландии являются одними из самых высоких среди западных стран.

Энергетический дефицит оказывает серьезное влияние на промышленность страны, заставляя предприятия снижать темпы роста.

Компания Winstone Pulp International рассматривает возможность приостановки своей деятельности по производству целлюлозы и древесины на неопределённый срок из-за растущих затрат.

Компания Methanex временно закрыла свой завод по производству метанола в Новой Зеландии и согласилась продать свои права на добычу газа компаниям Contact Energy и Genesis Energy. Эти две энергетические компании заявили, что покупка позволит им увеличить выработку электроэнергии на своих газовых электростанциях.

Горно-металлургическая корпорация Rio Tinto сократила потребление электроэнергии на своем алюминиевом заводе в Тивай-Пойнте в рамках соглашения с Meridian Energy о регулировании спроса, что высвободило больше электроэнергии для национальной энергосистемы.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть новая зеландия
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