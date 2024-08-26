США могут лишиться чрезмерных привилегий, которые обеспечивает им доллар

SCMP: доллар может стремительно рухнуть

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно начали распространяться слухи о том, что Дональд Трамп, если победит на выборах президента США, может предпринять шаги по девальвации или обесцениванию доллара с целью стабилизации экономики страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Однако ситуация такова, что падение доллара неизбежно и без вмешательства Вашингтона, говорится в материале гонконгского издания South China Morning Post (SCMP).

"С усилением геополитической напряжённости доллар может резко обесцениться," — отмечает его автор.

По его мнению, в настоящее время американский доллар значительно переоценён, его реальная стоимость намного ниже текущих рыночных котировок.

Помимо этого, на американскую валюту оказывается внешнее давление.

После того как администрация Байдена использовала доллар в качестве инструмента экономических санкций, многие страны начали переходить на альтернативные валюты в международных расчётах. В результате, в мире наблюдается значительный рост интереса к золоту.

Цены на золото недавно достигли исторического максимума, превысив отметку в 2500 долларов США за унцию. Основным фактором, способствующим этому, стали активные покупки драгоценного металла Россией и рядом азиатских стран.

Чем выше интерес к таким активам, тем чаще эксперты говорят о том, что США могут вскоре потерять те чрезмерные привилегии, которые обеспечивает им доллар.

“Термин “чрезмерная привилегия” описывает выгоды, которые получают Соединённые Штаты благодаря статусу доллара как мировой резервной валюты. Это означает, что США могут избежать кризиса платёжного баланса, так как их импорт оплачивается в их собственной валюте”, - говорится в материале.

После того как США заморозили валютные активы Центрального банка России, в мире растет убеждённость в необходимости снижения зависимости от доллара. Этот фактор может сыграть негативную роль для американской валюты. Западные аналитики всё больше склоняются к мнению, что именно геополитические, а не экономические факторы, могут ускорить падение доллара.

В 2022 и 2023 годах центральные банки различных стран приобрели более 1000 тонн золота, и основными покупателями стали Россия и Китай. Одновременно с этим, эти страны значительно сократили свои инвестиции в казначейские облигации США.

Обозреватель SCMP прогнозирует, что доля доллара в мировых резервах будет продолжать уменьшаться, тогда как доля золота — расти, также как и его цена.