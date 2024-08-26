WT: США не могут повторить успех России с ледокольным флотом

У США не получается повторить успех России с ледокольным флотом

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы интерес ведущих мировых держав к Арктике значительно возрос. Регион привлекает внимание благодаря своим природным ресурсам и новым судоходным маршрутам.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, CC BY-SA 4.0

Соединённые Штаты пытаются конкурировать с Россией в этом стратегически важном регионе, однако сталкиваются с серьёзными трудностями, основная из которых — недостаток ледоколов, говорится в материале издания The Washington Times.

Его автор подчёркивает, что "ледокольный кризис" в США достиг критической точки: их флот отстаёт от российского и китайского.

Недавно Соединённые Штаты получили первую за долгое время обнадёживающую новость в борьбе за Арктику — новое судно береговой охраны под названием "Джуно" будет базироваться на Аляске. Этот корабль соответствует классу ледоколов среднего размера.

Однако позитивные новости на этом заканчиваются: введение судна в строй планируется не раньше, чем через два года. И оно вряд ли сможет существенно сократить отставание США от России, которая располагает более чем сорока ледоколами разных классов.

В настоящее время в распоряжении США всего два ледокола, причём оба находятся в таком плачевном состоянии, что не могут выйти в море. На этом фоне положение американцев настолько ухудшилось, что даже у Китая больше ледоколов, чем у Соединённых Штатов.

Программа береговой охраны Polar Security Cutter была разработана как ответ на проблему ледоколов в США. Предполагалось, что эта программа обеспечит страну флотом тяжёлых и средних ледоколов, на постройку которых предусмотрено около 3,2 миллиарда долларов.

Однако судостроительная отрасль США не справляется с задачей создания таких судов.

Выяснилось, что у американцев нет необходимого опыта в строительстве специализированных ледоколов, так как их конструкции чрезвычайно сложны и требуют использования специальных стальных сплавов и инновационных методов сварки. Эти технологии даются Соединённым Штатам с большим трудом.

В результате американский ледокольный флот заметно уступает российскому, который насчитывает десятки подобных судов, многие из которых являются атомными.

Отметим, что в России не намерены останавливаться на уже достигнутом, соответствующие программы предусматривают дальнейшее развития ледокольного флота.