WT: США не могут повторить успех России с ледокольным флотом

В последние годы интерес ведущих мировых держав к Арктике значительно возрос. Регион привлекает внимание благодаря своим природным ресурсам и новым судоходным маршрутам.
Соединённые Штаты пытаются конкурировать с Россией в этом стратегически важном регионе, однако сталкиваются с серьёзными трудностями, основная из которых — недостаток ледоколов, говорится в материале издания The Washington Times.
Его автор подчёркивает, что "ледокольный кризис" в США достиг критической точки: их флот отстаёт от российского и китайского.
Недавно Соединённые Штаты получили первую за долгое время обнадёживающую новость в борьбе за Арктику — новое судно береговой охраны под названием "Джуно" будет базироваться на Аляске. Этот корабль соответствует классу ледоколов среднего размера.
Однако позитивные новости на этом заканчиваются: введение судна в строй планируется не раньше, чем через два года. И оно вряд ли сможет существенно сократить отставание США от России, которая располагает более чем сорока ледоколами разных классов.
В настоящее время в распоряжении США всего два ледокола, причём оба находятся в таком плачевном состоянии, что не могут выйти в море. На этом фоне положение американцев настолько ухудшилось, что даже у Китая больше ледоколов, чем у Соединённых Штатов.
Программа береговой охраны Polar Security Cutter была разработана как ответ на проблему ледоколов в США. Предполагалось, что эта программа обеспечит страну флотом тяжёлых и средних ледоколов, на постройку которых предусмотрено около 3,2 миллиарда долларов.
Однако судостроительная отрасль США не справляется с задачей создания таких судов.
Выяснилось, что у американцев нет необходимого опыта в строительстве специализированных ледоколов, так как их конструкции чрезвычайно сложны и требуют использования специальных стальных сплавов и инновационных методов сварки. Эти технологии даются Соединённым Штатам с большим трудом.
В результате американский ледокольный флот заметно уступает российскому, который насчитывает десятки подобных судов, многие из которых являются атомными.
Отметим, что в России не намерены останавливаться на уже достигнутом, соответствующие программы предусматривают дальнейшее развития ледокольного флота.
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