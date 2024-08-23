Sohu: Китай сделал России сразу два подарка

В Китае рассказали о двух подарках, сделанных России

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны стремятся к полной изоляции России на мировой арене. Для достижения этой цели вводятся различные санкции, а торговым партнёрам России угрожают последствиями в случае продолжения сотрудничества.

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Однако у России всё ещё много союзников по всему миру. Одним из таких является Китай, который недавно преподнёс России сразу два значительных подарка, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

На это неделе Москву посетил премьер Госсовета Китая Ли Цян. Его визит в российскую столицу был насыщенным и важным событием: в первый день пребывания он провёл встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а на следующий день его принял в Кремле президент России Владимир Путин.

По мнению автора материала, сам факт приезда Ли Цяна в Москву можно считать первым подарком от Пекина. Это был не просто очередной визит в поддержку российско-китайских отношений.

Во время встреч обсуждалось расширение экономического сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и другие. Судя по всему, Китай делает значительную ставку на развитие российской экономики, что в будущем принесет выгоду обеим странам.

Кроме того, за день до прибытия Ли Цяна в Москву произошло ещё одно важное событие — переговоры между руководителями министерств финансов России и Китая.

По итогам встречи стороны достигли ряда соглашений в области финансового сотрудничества, что можно считать вторым подарком для России. На этих переговорах Москва и Пекин скоординировали свои действия в условиях санкционного давления, считает автор материала.

"Объём торговли между Китаем и Россией превышает 200 миллиардов долларов США! Это значительная сумма, которая демонстрирует, что Россия и Китай являются настоящими торговыми партнёрами. В условиях, когда российская экономика сталкивается с давлением, поддержка Китая становится для неё крайне важной", — полагает он.

В Пекине убеждены, что США испытывают зависть по поводу китайско-российского сотрудничества и будут раздражены, узнав о подарках, которые Пекин преподнес Путину. Эти подарки фактически предоставляют России инструменты для обхода санкций.

Отметим, что едва ли стоит в этой связи говорить о каких-то "подарках". Как неоднократно подчёркивали в Москве и Пекине, сотрудничество между двумя странами взаимовыгодно. И едва ли в Китае готовы преподносить "подарки" в ущерб своим интересам. Как и в России, собственно говоря.