LNT: влияние России на рынок зерна беспокоит Запад

Россия вновь стала влиятельной на аграрном рынке

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия занимает одно из ведущих мест среди мировых держав, её значение для глобальной геополитики трудно переоценить. Она играет ключевую роль в энергетическом секторе, международной дипломатии, различных технологических отраслях и многих других сферах.

Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

В последние годы Россия также вновь утвердилась как одна из сильнейших аграрных держав. Эта трансформация вызывает серьёзное недовольство на Западе, отмечается в материале франкоязычного издания La Nouvelle Tribune (LNT, Бенин).

"Российское влияние распространяется на совершенно новую область — сельское хозяйство, особенно на производство пшеницы. Это вызывает беспокойство на Западе", — говорится в материале издания.

В прошлом году Россия поставила на мировой рынок рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы. Эта внушительная цифра составляет 25 процентов от всего мирового экспорта. В свете таких поставок неудивительно, что влияние Москвы на мировой рынок зерна усиливается.

Экспорт российского зерна фактически находится под контролем государства, что позволяет Кремлю использовать его как инструмент для усиления своего геополитического влияния и реализации планов на международной арене.

Это вызывает серьёзное недовольство Запада, поскольку Россия получает в свои руки ещё один мощный рычаг влияния.

Учитывая также, что Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей, ситуация для США и их союзников складывается неблагоприятным образом.

"Москва имеет значительное влияние на этот сектор", — считает автор La Nouvelle Tribune.

В результате многие крупные международные торговцы были вытеснены Россией с рынка.

Конкурировать с ней крайне сложно, именно это способствует значительному росту её влияния на мировой арене. Независимо от глобальных событий, спрос на зерно всегда остаётся высоким.

Напомним, ранее франкоязычное издание Algerie Focus сообщило, что Россия смогла потеснить Францию на рынке Алжира.

Ранее это североафриканское государство закупало пшеницу в основном у французских фермеров. Однако сейчас ситуация меняется, в 2023 году Алжир вышел на второе место среди покупателей российской пшеницы.