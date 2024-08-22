Сын Мошковича инвестирует в Пентагон?

5:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Американский инвестор в оборонные технологии имеет связи с российскими олигархами", — с таким шокирующим заголовком журнал Forbes опубликовал на этой неделе статью о работе сыновей Вадима Мошковича и Петра Авена на известный венчурный фонд 8VC.

Фото: forbes.com is licensed under Public domain

Эта структура инвестирует в компании Palantir и Anduril, которые выполняют заказы для Пентагона и НАТО. Также она финансирует фирмы оборонного комплекса Saronic и Epirus. Первая занимается производством морских дронов, обеспечивая военно-морские силы и флот "самыми интеллектуальными автономными надводными судами", как сказано на сайте предприятия. А Epirus подписала с армией США контракт общей стоимостью 66 миллионов долларов на разработку и производство "эффективных средств противодействия дронам" и уже поставила в US Army несколько прототипов новейших аппаратов Leonidas.

Информация о сыне российского бизнесмена Вадима Мошковича и его фотография выложены на сайте американского инвестиционного фонда.

"Jack Moshkovich окончил Стэнфордский университет, получив степень бакалавра в области науки управления и инженерии, — сообщает о своем российском сотруднике компания. — Он родом из Москвы, долгое время жил в других странах, в том числе пять лет в Англии, прежде чем поступить в Стэнфорд".

На самом деле старшего сына владельца компании "Русагро" зовут Евгений. Остается только догадываться, почему он сменил себе имя и данные в паспорте. Как выяснило издание, в этом году Евгений-Джек получил постоянный вид на жительство в США, а вскоре может обрести и американское гражданство.

Корреспондент журнала David Jeans пишет в своей статье, что направил в компанию 8VC запрос об интервью с Мошковичем и Авеном, но эта просьба осталась без ответа. Кроме того, руководство фирмы выразило крайнее неудовольствие, что издание "раскопало" информацию о их русских сотрудниках. Совладелец 8VC Джо Лонсдейл в своем посте в X (Твиттер) обвинил журнал в том, что издание "пытается раздуть скандал из-за двух наших российских коллег". Лонсдейл охарактеризовал Джека Мошковича как "суперзвезду", а Авена как "талант".

Как сообщил Forbs, адвокаты Вадима Мошковича на запрос о комментариях также не ответили. В 2017 году в интервью журналу "Татлер" один из самых крупных российских латифундистов сообщил, что лично ездил со старшим сыном и дочерью выбирать им учебные заведения на Западе.

"Каждые три недели в расписании — каникулы, — хвастался олигарх. — Я стал планировать свою жизнь так, чтобы все их свободное время проводить с ними… Сыну в Стэнфорде было тяжело с самого начала. Но однажды он позвонил и сказал: "Папа, ты знаешь, я в раю".

На западе Гарвардский университет прозвали кузницей кадров ЦРУ. Среди его преподавателей не только много людей, работавших в прошлом на эту разведывательную организацию, но учебное заведение даже напрямую сотрудничает с ней по ряду проектов.

По информации Forbs, после окончания Гарварда Мошкович-младший устроился работать в консалтинговую фирму McKinsey&Co. Эту международную структуру со штаб-квартирой в Нью-Йорке также связывают с американскими спецслужбами. Компанию уличили в том, что в 2012 году по поручению ЦРУ и АНБ она следила за выборами во Франции, а затем бесплатно работала на Эммануэля Макрона и помогла ему стать президентом. Руководителем подразделения McKinsey, в котором трудился Мошкович-младший, оказался сын писателя Александра Солженица — Ермолай. Отпрыск известного антисоветчика несколько лет проработал во главе московского офиса, а в 2022 году, получив огромный массив данных о ведущих российских предприятиях, вернулся в США.

Показательно, что в отличие от Европейского союза, США по неизвестным причинам не наложили на Мошковича-старшего какие-либо ограничительные санкции. Бизнесмен имеет право не только навещать своих детей, но и при желании открыть там свой бизнес. Сделать это не сложно, поскольку российские активы Вадима Мошковича до сих пор управляются с недружественного Кипра. Дошло до того, что весной этого года группа депутатов Госдумы направила коллективное письмо в Минюст с просьбой признать предпринимателя иностранным агентом.

Депутаты недоумевают, почему государство, предоставив предприятиям Мошковича массу преференций и субсидий, позволяет тому держать активы в недружественных юрисдикциях, а также смотрит сквозь пальцы на его публичные высказывания о несогласии с политикой российского правительства.