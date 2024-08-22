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Олег Артюков

Reuters: индийские НПЗ нарасхват берут российскую нефть

Индийские компании нарасхват покупают российскую нефть
3:37
Экономика

Индия заняла первое место среди стран, импортирующих российскую нефть, обогнав по этому показателю Китай, сообщает Reuters.

Индийские компании нарасхват покупают российскую нефть
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

По данным агентства, доля российской нефти в общем объёме импорта Индии достигла рекордных 44% в прошлом месяце. В среднем объём поставок составил 2,07 миллиона баррелей в день, что на 4,2 процента больше, чем в июне. И на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие компании активно, буквально нарасхват, скупают российскую нефть. Как сообщил источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли, спрос на российскую нефть в Индии продолжит расти, пока не будут введены новые, более жёсткие санкции.

Увеличение закупок Индией меняет традиционные маршруты поставок российской нефти ВСТО из Восточной Сибири. Ранее основными покупателями ВСТО были нефтеперерабатывающие предприятия на северо-востоке Китая, расположенные близко к источнику поставок. Однако из-за снижения внутреннего спроса на топливо Китай стал сокращать закупки нефти.

В прошлом месяце Китай сократил объём закупок нефти практически у всех ключевых поставщиков, включая Россию. В июле поставки российской нефти в Китай снизились на 14,1 процента по сравнению с июнем и составили в среднем 1,76 миллиона баррелей в день, согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления Китая.

В целом, за июль Россия поставила в Китай 7,46 миллиона тонн нефти, что меньше показателя июня, составлявшего 8,43 миллиона тонн. Затраты Китая на российскую нефть в июле составили 4,46 миллиарда долларов, немного выше по сравнению с 4,38 миллиарда долларов в июне.

Среднесуточный экспорт российской нефти в Китай в июле составил 241 тысячу тонн, тогда как в июне этот показатель был равен 281 тысяче тонн. Коэффициент преобразования тонн в баррели составил 7,3, что дало 1,76 миллиона баррелей в день против 2,05 миллиона в июне.

По сравнению с аналогичным месяцем 2023 года объём поставок российской нефти в Китай снизился на 7,4 процента.

Снижение объёмов экспорта нефти в Китай в июле коснулось не только России, но и других стран. Поставки из Саудовской Аравии уменьшились на девять процентов, до 1,51 миллиона баррелей в день, из Ирака — на 14,8 процентов, до 1,09 миллиона баррелей в день, из ОАЭ — на 7,7 процентов, до 530 тысяч баррелей в день, из Анголы — на 30,2 процента, до 497 тысяч баррелей в день.

Единственной страной-поставщиком, которая увеличила экспорт нефти в Китай, стала Малайзия, увеличив поставки на 1,4 процента, до 1,46 миллиона баррелей в день.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть индия китай
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