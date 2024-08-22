Облигации как спасение американской экономики: путь в никуда или последняя надежда?

Спасут ли американские облигации экономику США

7:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Одна из наиболее обсуждаемых экономических новостей — рекорд, который установил государственный долг США: его размер превысил 35 трлн долларов.

Олег Артюков в своей статье "NetEase: США заставляют союзников скупать американские облигации", вышедшей на Pravda.Ru, обращает внимание на то, что долг растёт несмотря на то, что Китай и Россия активно распродают американские облигации. Это означает, что другие страны вкладывают в них свои деньги, и в их числе — Япония и Великобритания. Правительство США, считает автор, вынуждено убеждать их покупать облигации, при этом экономики стран-союзников демонстрируют далеко не самые высокие результаты.

Светлана Жижченко, эксперт по расчётам на международных финансовых рынках по ценным бумагам, независимый исследователь, автор шести научных публикаций, с его мнением согласна, но предлагает более подробно изучить вопрос, почему у США заканчиваются деньги, какие меры в этом направлении принимает государство и стоит ли в перспективе ждать краха американской экономики.

Почему в США заканчиваются деньги

Казначейские облигации — один из способов, который не только в США, но и в других странах мира используют для займа наличных денег. Государство выпускает ценные бумаги, их покупают другие страны, учреждения. Соответственно, государственный долг США принадлежит в основном самой стране, однако иностранный долг, размер которого составляет 5,4 млн долларов, принадлежит преимущественно экономикам Азии.

Стоит отметить, что размер иностранного долга США за время первого президентского срока Барака Обамы вырос на 74,1%, за оба срока Джорджа Буша-младшего — на 85%, из которых рост на 64% пришелся на второй срок.

Складывается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: США считается одной из богатейших стран мира, однако денег в ее бюджете нет. Светлана Жижченко обращает внимание на то, что правительство тратит больше, чем получает от сборов и налогов. А вот дефицит средств на протяжении многих лет восполняется как раз счет выпуска государственных облигаций, то есть, заимствования на рынке.

В январе 2023 года конгресс США запретил правительству наращивать государственный долг, несмотря на то, что заимствования критически необходимы для казны страны, ведь бюджет по-прежнему дефицитный. В итоге государственный долг США копится и постоянно увеличивается.

Экстренные меры минфина США

19 января 2023 года размер госдолга США достиг своего потолка, составив $31,4 трлн. После этого министерство финансов объявило о введении чрезвычайных мер. В частности, были приостановлены взносы в государственные пенсионные фонды. То есть, в настоящее время Казначейство США бюджетные расходы покрывает за счет текущих налоговых поступлений и остатков на балансе, объясняет Светлана Жижченко.

Кому должны США

Как следует из данных, представленных Казначейством США в октябре 2023 года, иностранные государства имеют американские облигации на общую сумму в $7,6 трлн — это составляет порядка 23% от общего объема госдолга. Крупнейшими кредиторами остаются Япония и Китай, о чем в своей статье упоминал Олег Артюков. Светлана Жижченко добавляет к этому, что КНР в перспективе и с высокой долей вероятности продолжит сокращать долю долга США в своих общих валютных резервах. В настоящее время Китай наращивает свои усилия по диверсификации портфелей иностранных активов для минимизации подверженности риску, о чем уже заявляли эксперты. Соответствующий комментарий был сделан на фоне заявления Министерства финансов США о том, что Китай, будучи вторым по величине иностранным держателем американских казначейских ценных бумаг, на протяжении трех месяцев подряд сокращал свои активы до $767,4 млрд. По состоянию на конец марта 2024 года показатель был на $7,6 млрд меньше, чем месяцем ранее.

С апреля 2022 года объем казначейских облигаций США в Китае все еще фиксируется ниже 1 трлн долларов. Недавнее сокращение ознаменовало собой новый минимум для Китая в таких активах, которого не приходилось наблюдать с марта 2009 года.

Стоит ли ждать краха американской экономики

В своей статье Олег Артюков предполагает, что в скором времени американский финансовый пузырь лопнет, что приведет к краху экономики США. Светлана Жижченко напоминает, что экономисты, в том числе члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прогнозируют мягкую посадку экономики США в 2024 году. Это подразумевает замедление роста ВВП, однако без рецессии.

В начале августа 2024 года мировые рынки были взбудоражены после публикации отчета о занятости в США — более слабого, чем ожидалось. Согласно его данным, уровень безработицы в стране вырос до 4,3%, что и вызвало опасения по поводу экономического спада. Инвесторы, спасаясь от безопасности в государственных облигациях, распродали акции и другие рисковые активы. Аналитики предположили, что снижения процентных ставок в ФРС ждали слишком долго. Три основных фондовых индекса США — Нью-Йоркская фондовая биржа, Nasdaq и промышленный индекс Доу-Джонса — потеряли около 2,5% и более по состоянию на конец дня 5 августа 2024 года.

По мнению Светланы Жижченко, всего один неверный шаг в политике ФРС может серьезным образом замедлить американскую экономику — настолько, что появится риск рецессии, и следующие месяцы станут критическим периодом для Центрального банка. Инвесторы ждут, что ФРС снизит ставки в сентябре 2024 года — вероятно, на половину процентного пункта, и до этого времени может быть выбрано даже экстренное снижение ставок.

Как бы то ни было, экономический спад — не повод для паники. Стоит вспомнить, что подобные ситуации случались регулярно на протяжении последних ста лет. Инвесторы могут извлечь для себя максимальную выгоду в этой непростой ситуации, если оперативно сориентируются и поймут, на какие именно факторы риска стоит обратить внимание и как расположить портфели с целью оптимизации их производительности с учетом возможной рецессии в 2024 или в 2025 году.

Уточнения

Государственные ценные бумаги — ценные бумаги, выпущенные государством. Данные ценные бумаги относятся к категории долговых ценных бумаг. Цель выпуска государственных ценных бумаг - эмиссия (выпуск) государственных ценных бумаг направлена на решение следующих задач: покрытие дефицита государственного бюджета; покрытие кассовых разрывов в бюджете; привлечение денежных ресурсов для осуществления крупных проектов; привлечение средств для погашения задолженности по другим государственным ценным бумагам. == Литература == Берзон Н. И., Аршавский А. Ю., Буянова Е. А. Фондовый рынок. — М: Вита-Пресс, 2002. — ISBN 5-7755-0456-9

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами. К государственному долгу США не относятся долги отдельных штатов (государств), корпораций или физических лиц, даже гарантированные государством, а также будущие обязательства перед получателями социальной помощи и здравоохранение. По оценкам ЦРУ, на 2017 год долг США находился на 34-м месте в мире с точки зрения его соотношения с ВВП. 5 сентября 2023 года госдолг США превысил историческую отметку в 31.1 триллион долларов. 18 сентября 2023 года общая сумма государственного долга США составила $33,04 трлн. Это новый рекордный показатель американского госдолга, превысивший отметку в $32 трлн 16 июня. 9 марта 2024 года сумма государственного долга США превысила $34,5 трлн и составила $34,5 трлн. Это является новым рекордом американского госдолга, побивший отметку в $33 трлн 18 сентября.