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Олег Артюков

Baijiahao: Россия готовит план по противодействию гегемонии доллара

В Китае рассказали о плане России по противодействию доллару
2:27
Экономика

Западные государства наложили на Россию множество санкций, нацеленных на полное разрушение российской экономики и финансовой системы. Ожидалось, что Россия не сможет выдержать таких условий и в течение нескольких месяцев откатится на несколько десятилетий назад в своём развитии.

В Китае рассказали о плане России по противодействию доллару
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Однако эти прогнозы не оправдались, а экономики самих западных стран столкнулись с рецессией. Москва, в свою очередь, не бездействует и разработала контрмеры, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

По мнению его автора, Россия намерена положить конец гегемонии США в мировой финансовой системе.

Недавно глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что Москва совместно с партнёрами по БРИКС обсуждает создание новой платёжной системы, которая будет полностью независима от США и других западных стран. Хотя процесс создания системы сложен, работа над ним активно продолжается.

В октябре в России состоится саммит БРИКС, на котором, вероятно, будут представлены неожиданные инициативы.

По мнению автора материала, на этом саммите планируется объявить о создании новой платёжной системы, к которой смогут присоединиться не только страны-участники блока. Это даст миру реальную альтернативу западным финансовым системам.

"Эта новация может стать вызовом Западу и его международной системе переводов SWIFT", — подчёркивается в материале.

Хотя новости о разработке России и её партнерами новой финансовой системы не являются сюрпризом, примечательно другое: по предварительным данным, к этой системе хотят присоединиться десятки стран со всего мира, что стало неожиданным поворотом.

Всё это является крайне неблагоприятным известием для США. Америка контролирует международную систему переводов, доллар имеет статус главной резервной валюты мира.

Если действия России вызывают такой интерес, это может свидетельствовать о реальных проблемах для Вашингтона. Есть вероятность, что в ближайшее время мир создаст альтернативу доллару и SWIFT, что существенно уменьшит влияние США.

По мнению автора материала, это не просто новая модель платёжной системы, но и важный символ перестройки мирового финансового порядка.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы доллар
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