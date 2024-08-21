ЕС вдвое увеличил закупки зерна в России до повышения пошлин

Страны ЕС резко увеличили закупки зерна в России перед повышением собственных пошлин

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне государства Евросоюза почти вдвое увеличили импорт зерна из России в преддверии повышения импортных пошлин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

В начале лета ЕС закупил российского зерна на сумму 11,8 миллиона евро, что почти в два раза больше, чем в мае, когда эта сумма составляла 6,5 миллиона евро.

Рост произошел не только в денежном выражении, но и в натуральном объёме: в июне импорт составил 43,4 тысячи тонн по сравнению с 32,8 тысячами тонн в мае. Особенно значительно вырос импорт пшеницы — в 2,4 раза, достигнув девяти миллионов евро, а также гречки — в 2,6 раза, составив 720 тысяч евро.

Особенно заметным стал рост импорта со стороны Италии, которая увеличила свои закупки в пять раз, до 7,2 миллиона евро.

С 1 июля ЕС ввел новые, значительно повышенные пошлины на импорт зерна, масличных культур и переработанных продуктов из России и Белоруссии.

Эти пошлины могут достигать до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости продукции. Евросоюз утвердил эти так называемые запретительные пошлины, ссылаясь на необходимость предотвратить дестабилизацию европейского зернового рынка и остановить экспорт зерна, которое, как утверждается, было незаконно вывезено с территории Украины.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что эти меры являются частью новой ограничительной политики против России и призваны усилить солидарность с Украиной.

При этом стоит напомнить, что ряд восточноевропейских государств ввели заградительные пошлины или просто запретили экспорт зерна как раз из Украины.

В свою очередь, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин назвал решение ЕС примером политизации мирового зернового рынка.

По его словам, российская сторона была готова к этому шагу и уже провела необходимые переговоры с партнерами из Азии и Африки, куда и будут перенаправлены высвобождающиеся объемы продукции.

Зернин также отмечал, что объёмы, которые теперь не будут поставляться в ЕС, не так значительны, как заявляют представители Евросоюза.

По его словам, большая часть экспорта в ЕС ранее составляли побочные продукты переработки масличных культур и свеклы, используемые для изготовления кормов, а не зерно или масличные культуры.