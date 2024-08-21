Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию

3:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска на заводах, расположенных в Ямсанкоски, Куусанкоски, Лаппеенранте и Раума, сообщает издание Kauppalehti.

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Сотрудникам UPM было объявлено летом о предстоящих мерах. По словам операционного менеджера UPM Communication Papers Антти Хермонена, неоплачиваемые отпуска неизбежны из-за снижения производительности оборудования. Такие отпуска могут длиться от нескольких дней до месяца. На финских заводах компании работает около 1100 человек, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Основной причиной снижения производства Хермонен назвал долгосрочное падение спроса на печатную и писчую бумагу, а также экономический спад. Во втором квартале текущего года спрос на бумагу упал, что отразилось на ценах.

Несмотря на общий рост операционной прибыли концерна на 60 процентов во втором квартале, UPM Communication Papers столкнулась с падением оборота и рентабельности. Прибыль подразделения за апрель-июнь составила 35 миллионов евро, тогда как годом ранее за этот же период она достигала 80 миллионов евро. Чистый объём продаж за первые шесть месяцев года остался на уровне 1,5 миллиарда евро, что ниже прошлогоднего показателя в два миллиарда евро.

Процент операционной прибыли во втором квартале составил 4,9 процента, что значительно ниже уровня, достигнутого в четвертом квартале прошлого года, когда этот показатель достигал 25 процентов от оборота. Стоимость поставок бумаги UPM снизилась на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На объёмы поставок также негативно повлияли политические забастовки.

Снижение спроса на печатную бумагу ставит под угрозу будущее бумажных фабрик. UPM уже закрыла фабрику в Кайпола в 2020 году, остановив три бумагоделательные машины. Весной этого года компания объявила о намерении закрыть завод по производству газетной бумаги в немецком Хюрте, а также возможно остановит производство высококачественной бумаги на фабрике Nordland Papier в Германии. Однако окончательное решение по последнему вопросу еще не принято.

"Наши производственные мощности составляют чуть менее пяти миллионов тонн, в то время как общий спрос в Европе оценивается в 13 миллионов тонн. Вынуждены были сократить мощности и временно приостановить производство за счет увольнений," — пояснил Хермонен.

Ранее одним из основных рынков сбыта для финских компаний был российский. Однако поставки бумаги в нашу страну были остановлены. Компенсировать за счёт увеличения экспорта на других рынки у финнов не получается. Чего, в общем-то, можно было ожидать.