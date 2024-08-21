Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
3:13
Экономика

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска на заводах, расположенных в Ямсанкоски, Куусанкоски, Лаппеенранте и Раума, сообщает издание Kauppalehti.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Сотрудникам UPM было объявлено летом о предстоящих мерах. По словам операционного менеджера UPM Communication Papers Антти Хермонена, неоплачиваемые отпуска неизбежны из-за снижения производительности оборудования. Такие отпуска могут длиться от нескольких дней до месяца. На финских заводах компании работает около 1100 человек, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Основной причиной снижения производства Хермонен назвал долгосрочное падение спроса на печатную и писчую бумагу, а также экономический спад. Во втором квартале текущего года спрос на бумагу упал, что отразилось на ценах.

Несмотря на общий рост операционной прибыли концерна на 60 процентов во втором квартале, UPM Communication Papers столкнулась с падением оборота и рентабельности. Прибыль подразделения за апрель-июнь составила 35 миллионов евро, тогда как годом ранее за этот же период она достигала 80 миллионов евро. Чистый объём продаж за первые шесть месяцев года остался на уровне 1,5 миллиарда евро, что ниже прошлогоднего показателя в два миллиарда евро.

Процент операционной прибыли во втором квартале составил 4,9 процента, что значительно ниже уровня, достигнутого в четвертом квартале прошлого года, когда этот показатель достигал 25 процентов от оборота. Стоимость поставок бумаги UPM снизилась на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На объёмы поставок также негативно повлияли политические забастовки.

Снижение спроса на печатную бумагу ставит под угрозу будущее бумажных фабрик. UPM уже закрыла фабрику в Кайпола в 2020 году, остановив три бумагоделательные машины. Весной этого года компания объявила о намерении закрыть завод по производству газетной бумаги в немецком Хюрте, а также возможно остановит производство высококачественной бумаги на фабрике Nordland Papier в Германии. Однако окончательное решение по последнему вопросу еще не принято.

"Наши производственные мощности составляют чуть менее пяти миллионов тонн, в то время как общий спрос в Европе оценивается в 13 миллионов тонн. Вынуждены были сократить мощности и временно приостановить производство за счет увольнений," — пояснил Хермонен.

Ранее одним из основных рынков сбыта для финских компаний был российский. Однако поставки бумаги в нашу страну были остановлены. Компенсировать за счёт увеличения экспорта на других рынки у финнов не получается. Чего, в общем-то, можно было ожидать.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы финляндия
Обсудить
Новости Все >
Как сделать кофейный скраб для лица для жирной кожи
Старший — значит опытный: водители за 40 реже попадают в аварии
Сферы с самой быстрой карьерной динамикой
В Японии задержали более 200 рейсов из-за потерянных ножниц
Кардиолог Бокерия призвала не хватать телефон сразу после пробуждения
Джонни Депп представит новый фильм "Моди" на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Ленинградскую область атаковали оленьи мухи — биолог назвал единственный способ от них защититься
Чёрное море у Анапы позеленело: туристы жалуются на испорченный отдых
Раскрыты реальные доходы дальнобойщиков
Ручное переключение передач на автомате: что нужно знать каждому водителю
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
США создают стратегические риски, обвиняя Китай, РФ и КНДР в координации ядерных сил Любовь Степушова Боевики ВСУ в плену представляются поварами и водителями, но их телефоны говорят об обратном Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Последние материалы
Учёные из Калифорнии вывели формулу зависимости наводнений от городской застройки
Как сделать кофейный скраб для лица для жирной кожи
Метеозависимость: как с ней бороться и причем здесь иммунитет
США создают стратегические риски, обвиняя Китай, РФ и КНДР в координации ядерных сил
Старший — значит опытный: водители за 40 реже попадают в аварии
У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Сферы с самой быстрой карьерной динамикой
В Японии задержали более 200 рейсов из-за потерянных ножниц
Кардиолог Бокерия призвала не хватать телефон сразу после пробуждения
Джонни Депп представит новый фильм "Моди" на кинофестивале в Сан-Себастьяне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.