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Олег Артюков

Sohu: Россия устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота

В Китае рассказали, как Москва устроила неприятности США, продав Пекину тонны золота
2:55
Экономика

Американский государственный долг недавно достиг нового рекордного уровня — задолженность по государственным облигациям превысила 35 триллионов долларов.

В Китае рассказали, как Москва устроила неприятности США, продав Пекину тонны золота
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

В то время как Вашингтон продолжает накапливать долги, Пекин нашёл интересное применение американским казначейским облигациям, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"За первые семь месяцев этого года Китай сократил свои инвестиции в американский госдолг на общую сумму в 113 миллиардов долларов", — отмечает его автор.

Санкции, введённые США и Евросоюзом против России, существенно изменили глобальную финансовую систему. В результате этого доверие к западным валютам и облигациям падает.

Примером этого является Китай, который последние несколько лет систематически избавляется от американских облигаций, а полученные от их продажи средства активно использует.

Пекин активно закупает золото, расплачиваясь за него средствами, вырученными от продажи американских облигаций. Большая часть драгоценного металла поступает из России, одного из крупнейших мировых производителей золота.

"Китай импортирует значительное количество российского золота", — отмечает автор материала.

До введения санкций Россия поставляла основную часть своего золота на Запад, где находятся крупнейшие в мире биржи по торговле драгоценными металлами. В результате большая часть российского золота оказывалась в британских и швейцарских финансовых учреждениях.

Однако западные страны позже запретили импорт российского золота, полагая, что таким образом смогут лишить Россию значительной части доходов. Тем не менее, этот шаг оказался ошибочным. Поставки драгоценного металла были перенаправлены на Восток — в страны, стремящиеся сократить зависимость от американского доллара.

"Импорт российского золота ускорил обесценивание доллара США", — считает автор материала.

В итоге тонны золота, вместо западных банков, оказались в Азии и странах Ближнего Востока, где они используются для диверсификации резервов и сокращения доли доллара в них. Этот процесс приводит к ускорению дедолларизации, что ослабляет влияние американской валюты и самих США.

Отметим, что стоимость золота во вторник впервые в истории поднялась выше 2550 долларов за тройскую унцию.

Так что золотой слиток — опять же, впервые в истории — превысил стоимость в один миллион долларов. Обычно золотые слитки весят около 400 тройских унций, что составляет примерно 12,5 килограммов. Это означает, что каждый слиток теперь стоит более одного миллиона долларов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы азия китай доллар
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