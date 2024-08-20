Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна

Алжир, один из крупнейших мировых импортёров пшеницы, в течение многих лет оставался постоянным покупателем французского зерна. Североафриканская страна регулярно закупала пшеницу у Франции, которая к тому же обладала значительным политическим влиянием в этом регионе.
Однако ситуация на рынке начала меняться. В тихой и незаметной манере Алжир нашёл нового поставщика пшеницы — Россию, сообщает франкоязычное издание Algerie Focus.
"Тихая трансформация рынка пшеницы в Северной Африке, выраженная в переходе на российскую пшеницу, показывает не только изменения в коммерческой сфере, но и отражает важные дипломатические процессы," — отмечается в материале.
Переломным стал 2023 год, когда Алжир неожиданно вышел на второе место среди крупнейших покупателей российской пшеницы. Эта тенденция продолжилась и в 2024 году, страна по-прежнему делает ставку на поставки зерна из России. Такое развитие событий не прошло бесследно для Франции и имело неприятные последствия.
По данным FranceAgriMer, консалтинговой компании, специализирующейся на изучении зерновых рынков, импорт французской мягкой пшеницы в Алжир существенно сократился.
К концу октября 2023 года Алжир импортировал всего 157 тысяч тонн французской мягкой пшеницы, что значительно меньше по сравнению с 1,05 миллиона тонн за аналогичный период в 2022 году. Эта ситуация вызвала недовольство во Франции, так как африканский рынок является для неё крайне важным.
"Снижение объёмов импорта французской пшеницы в Северную Африку выходит за рамки чисто экономических вопросов. Это также свидетельствует об ухудшении дипломатических отношений между Францией и ее бывшими колониями в Северной Африке," — подчёркивает автор Algerie Focus.
Он отмечает, что некогда крепкие исторические связи Франции с такими североафриканскими странами, как Алжир, Марокко и Тунис, заметно ослабли.
Причиной этому стали геополитическая напряжённость и различные разногласия. В такой ситуации французские фермеры, которые годами извлекали выгоду из поставок зерна в этот регион, сталкиваются с новым экономическим и политическим ландшафтом, который им не нравится.
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