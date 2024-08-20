Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна

Россия увела у Франции важного покупателя пшеницы

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алжир, один из крупнейших мировых импортёров пшеницы, в течение многих лет оставался постоянным покупателем французского зерна. Североафриканская страна регулярно закупала пшеницу у Франции, которая к тому же обладала значительным политическим влиянием в этом регионе.

Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

Однако ситуация на рынке начала меняться. В тихой и незаметной манере Алжир нашёл нового поставщика пшеницы — Россию, сообщает франкоязычное издание Algerie Focus.

"Тихая трансформация рынка пшеницы в Северной Африке, выраженная в переходе на российскую пшеницу, показывает не только изменения в коммерческой сфере, но и отражает важные дипломатические процессы," — отмечается в материале.

Переломным стал 2023 год, когда Алжир неожиданно вышел на второе место среди крупнейших покупателей российской пшеницы. Эта тенденция продолжилась и в 2024 году, страна по-прежнему делает ставку на поставки зерна из России. Такое развитие событий не прошло бесследно для Франции и имело неприятные последствия.

По данным FranceAgriMer, консалтинговой компании, специализирующейся на изучении зерновых рынков, импорт французской мягкой пшеницы в Алжир существенно сократился.

К концу октября 2023 года Алжир импортировал всего 157 тысяч тонн французской мягкой пшеницы, что значительно меньше по сравнению с 1,05 миллиона тонн за аналогичный период в 2022 году. Эта ситуация вызвала недовольство во Франции, так как африканский рынок является для неё крайне важным.

"Снижение объёмов импорта французской пшеницы в Северную Африку выходит за рамки чисто экономических вопросов. Это также свидетельствует об ухудшении дипломатических отношений между Францией и ее бывшими колониями в Северной Африке," — подчёркивает автор Algerie Focus.

Он отмечает, что некогда крепкие исторические связи Франции с такими североафриканскими странами, как Алжир, Марокко и Тунис, заметно ослабли.

Причиной этому стали геополитическая напряжённость и различные разногласия. В такой ситуации французские фермеры, которые годами извлекали выгоду из поставок зерна в этот регион, сталкиваются с новым экономическим и политическим ландшафтом, который им не нравится.