В Японии рассказали о причинах "золотой лихорадки" и потери интереса к доллару и юаню

Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото

4:28 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Банки

Центральные банки мира продолжают ускоренно скупать золото и теряют интерес к доллару и юаню. Cтавит рекорд и цена на золото.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Санкции против РФ вынудили страны накапливать золото

Об этом пишет Asia Nikkei. Газета отмечает, что в пользу золота падает интерес у банков не только к доллару, но и к юаню. Причина — жёсткие финансовые санкции против РФ со стороны Запада, которые "убедили развивающиеся экономики накапливать золото, которое не привязано ни к одной конкретной стране или валюте".

За первую половину 2024 года центральные банки мира скупили рекордные 483 тонны, по данным Международного валютного фонда (МВФ).

По состоянию на март 2024 года общий объём мировых валютных резервов составил примерно 12 трлн 3 млрд долларов США, при этом на долю доллара приходилось 58,9% с учётом валютного распределения, и это снижение с 70% в начале 2000-х годов.

Юань — в зоне риска, поэтому от него освобождаются

Доля юаня в валютных мировых запасах снизилась в конце марта до 2,2%, что на 0,7% меньше пика размещения в марте 2022 года.

По словам главного рыночного экономиста Mizuho Bank Дайсуке Каракамы, опрошенного газетой, западные страны могли отказаться от юаня в пользу других валют из-за ожидания санкций против Китая, поддержавшего Россию в СВО на Украине.

В апрельском отчёте Goldman Sachs указано, что Украина, Норвегия, Бразилия и семь других стран, раскрывающих качественный состав своих валютных резервов, сокращали свои запасы юаней с первого квартала 2022 года по четвёртый квартал 2023 года. В частности, Швейцария и Израиль израсходовали значительную часть своих запасов юаней.

Чистые покупки золота мировыми центральными банками в 2023 году составили около 1030 тонн после рекордных 1082 тонн в 2022 году, и уже два года подряд чистые покупки превышают 1000 тонн.

Китай и Индия — самые активные скупщики золота

Самый активный скупщик золота — Китай, он активно закупается золотом полтора года, как и Индия, которая, как и Китай, старается сократить зависимость от доллара и гособлигаций США. К концу июля золотые запасы Индии составили 57,6 млрд долларов, что на 30% больше, чем годом ранее. Нью-Дели также вернул на родину 100 тонн золота, которые с 90-х годов хранились в британских банках.

Сингапур, Филиппины и другие страны также наращивают свои золотые запасы.

Спрос увеличивает цену, она также достигла рекорда — впервые в истории цена на бирже в понедельник, 19 августа, преодолела отметку в 2550 долларов за тройскую унцию.

Дефолт в США разрушит долговой рынок, поэтому страны уходят в золото

Никому не хочется оказаться в ситуации, когда твои активы будут заморожены или конфискованы. Вызывает опасения и политическая нестабильность внутри США. Стране грозит раскол по результатам ноябрьских выборов и технический дефолт.

Следующее повышение потолка госдолга запланировано на начало января — в самый разгар транзита власти. И при фальсификации выборов может произойти всё что угодно, вплоть до дефолта.

Это понимают всё больше центральных банков мира, которые заранее пытаются смягчить для себя последствия надвигающегося долгового кризиса США, закупая золото, которое неподвластно никому.

Читайте по теме:

"Защитят от инфляции": эксперт объяснил, почему драгоценные металлы — лучший способ сохранить сбережения

Китай продолжает тайно скупать золото, готовясь к обесцениванию доллара

Цифровой рубль и криптовалюта уничтожат золото: предсказаны шокирующие перемены в российской экономике

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета. == Этимология == Русское слово «золото» восходит к праславянскому *zolto; родственны ему лит. geltonas «жёлтый», латыш. zeltais «золотой»; с другим вокализмом: гот. gulþ, нем. Gold, англ. gold; далее — санскр. हिरण्य (IAST: híraṇya), венг. arany, авест. zaranya, осет. zærījnæ «золото», также санскр. हरि (IAST: hari) «жёлтый, золотистый, зеленоватый», происходящих от праиндоевропейского корня *ǵʰel- «жёлтый, зелёный, яркий». == Физические свойства == Чистое золото — мягкий металл, из-за релятивистских эффектов электронов имеющий жёлтый цвет. Красноватый оттенок некоторым изделиям из золота, например, монетам, придают примеси других металлов, в частности, меди. В тонких плёнках золото просвечивает зелёным. Золото обладает высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением. Золото — очень тяжёлый металл: плотность чистого золота равна 19,32 г/см³ (шар из чистого золота диаметром 46,237 мм имеет массу 1 кг). Среди металлов по плотности занимает седьмое место после осмия, иридия, платины, рения, нептуния и плутония. Сопоставимую с золотом плотность имеет вольфрам (19,25 грамма в одном кубическом сантиметре). Высокая плотность золота облегчает его добычу, отчего даже простые технологические процессы — например, промывка на шлюзах, — могут обеспечить высокую степень извлечения золота из промываемой породы. Золото — очень мягкий металл: твёрдость по шкале Мооса ~2,5, по Бринеллю 220—250 МПа (сравнимо с твёрдостью ногтя). Золото также высокопластично: оно может быть проковано в листки толщиной до ~0,1 мкм (100 нм) (сусальное золото); при такой толщине золото полупрозрачно и в отражённом свете имеет жёлтый цвет, в проходящем — окрашено в дополнительный к жёлтому синевато-зеленоватый. Золото может быть вытянуто в проволоку с линейной плотностью до 2 мг/м. В апреле 2019 года группа российских учёных-физиков под руководством кандидата физико-математических наук Алексея Владимировича Арсенина (центр фотоники и двумерных материалов МФТИ) впервые в мире получили «двумерное» золото — золотую плёнку толщиной 3—4 нм, прикрепив его атомы к особой подложке из сульфида молибдена (MoS2). Подобные плёнки, по мнению российских физиков и нанотехнологов, должны найти применение при создании прозрачной электроники будущего. Исследования новой формы золота показали, что оно сохраняет свойства металла даже при такой сверхмалой толщине. Температура плавления золота 1064,18 °C (1337,33 К), кипит при 2856 °C (3129 К). Плотность жидкого золота меньше, чем твёрдого, и составляет 17 г/см3 при температуре плавления. Жидкое золото довольно летучее, оно активно испаряется задолго до температуры кипения. Линейный коэффициент теплового расширения — 14,2⋅10−6 К−1 (при 25 °C). Теплопроводность — 320 Вт/м·К, удельная теплоёмкость — 129 Дж/(кг·К), удельное электрическое сопротивление — 0,023 Ом·мм2/м. Электроотрицательность по Полингу — 2,4. Энергия сродства к электрону — 2,8 эВ; атомный радиус — 0,144 нм, ионные радиусы: Аu+ 0,151 нм (координационное число 6), Аu3+ 0,082 нм (4), 0,099 нм (6). Причиной того, что цвет золота отличается от цвета большинства металлов, является малость энергетической щели между наполовину заполненной 6s-орбиталью и заполненными 5d-орбиталями. В результате золото поглощает фотоны в синей, коротковолновой части видимого спектра, начиная с примерно 500 нм, но отражает более длинноволновые фотоны с меньшей энергией, которые не способны перевести 5d-электрон на вакансию в 6s-орбитали (см. рис.). По этой причине золото при освещении белым светом выглядит жёлтым. Сужение щели между 6s- и 5d-уровнями вызвано релятивистскими эффектами — в сильном кулоновском поле вблизи ядра золота орбитальные электроны движутся со скоростями, составляющими заметную часть скорости света, причём на s-электронах, у которых максимум плотности орбитали находится в центре атома, эффект релятивистского сжатия орбитали сказывается сильнее, чем на p-, d-, f-электронах, чья плотность электронного облака в окрестностях ядра стремится к нулю. Кроме того, релятивистское сжатие s-орбиталей увеличивает экранировку ядра и ослабление притяжения к ядру электронов с более высокими орбитальными моментами (непрямой релятивистский эффект). В целом, 6s-уровень снижается, а 5d-уровни растут. == Химические свойства == Золото — один из самых инертных металлов, стоящий в ряду напряжений правее всех других металлов. При нормальных условиях оно не взаимодействует с большинством кислот и не образует оксидов, поэтому его относят к благородным металлам, в отличие от обычных металлов, разрушающихся под действием кислот и щелочей. В XIV веке была открыта способность царской водки растворять золото, что опровергло мнение о его химической инертности. Наиболее устойчивая степень окисления золота в соединениях +3, в этой степени окисления оно легко образует с однозарядными анионами (F−, Cl−. CN−) устойчивые плоско-квадратные комплексы [AuX4]. Относительно устойчивы также соединения со степенью окисления +1, дающие линейные комплексы [AuX2]−. Долгое время считалось, что +3 — высшая из возможных степеней окисления золота, однако, используя дифторид криптона, удалось получить соединения Au+5 (фторид AuF5, соли комплекса [AuF6]−). Соединения золота(V) стабильны лишь со фтором и являются сильнейшими окислителями. При взаимодействии атомарного фтора с пентафторидом золота были получены летучие фториды золота(VI) и золота(VII): AuF6 и AuF7. Они крайне неустойчивы, особенно AuF6, который дисмутирует с образованием AuF5 и AuF7. Степень окисления +2 для золота нехарактерна, в веществах, в которых она формально равна 2, половина золота, как правило, окислена до +1, а половина — до +3, например, правильной ионной формулой сульфата золота(II) AuSO4 будет не Au2+(SO4)2−, а Au1+Au3+(SO4)2−2, однако обнаружены комплексы, в которых золото всё-таки имеет степень окисления +2. Существуют соединения золота со степенью окисления −1, называемые ауридами. Например, CsAu (аурид цезия), Rb3Au (аурид рубидия). Из чистых кислот золото растворяется только в концентрированной селеновой кислоте при 200 °C с образованием жёлтого осадка (селената золота) и селенистой кислоты: 2 Au + 6 H 2 SeO 4 → 200 o C Au 2 ( SeO 4 ) 3 + 3 H 2 SeO 3 + 3 H 2 O {\displaystyle {\ce {2 Au + 6 H2SeO4 ->[200^oC] Au2(SeO4)3 + 3 H2SeO3 + 3 H2O}}} Концентрированная хлорная кислота HClO4 реагирует с золотом и при комнатной температуре, при этом образуя различные нестойкие оксиды хлора, а также жёлтый раствор растворимого в воде перхлората золота(III): 2 Au + 8 HClO 4 ⟶ Cl 2 + 2 Au ( ClO 4 ) 3 + 2 O 2 + 4 H 2 O {\displaystyle {\ce {2 Au + 8 HClO4 -> Cl2 + 2 Au(ClO4)3 + 2 O2 + 4 H2O}}} Реакция обусловлена сильной окислительной способностью Cl2O7. Золото не реагирует с кислородом ни при каких температурах и до 100 °С устойчиво к воздействию озона. A u + O 2 ≠ {\displaystyle Au+O_{2}

eq } A u + O 3 ≠ t < 100 o C {\displaystyle Au+O_{3}{\overset {\underset {\mathrm {t<100^{o}C} }{}}{

eq }}} Золото сравнительно легко реагирует с кислородом и другими окислителями при участии комплексобразователей. Так, в водных растворах цианидов при доступе кислорода золото растворяется, образуя цианоаураты: 4 Au + 8 CN − + 2 H 2 O + O 2 ⟶ 4 [ Au ( CN ) 2 ] − + 4 OH − {\displaystyle {\ce {4 Au + 8 CN^- + 2 H2O + O2 -> 4 [Au(CN)2]^- + 4 OH^-}}} Цианоаураты легко восстанавливаются до чистого золота: 2 Na [ Au ( CN ) 2 ] + Zn ⟶ Na 2 [ Zn ( CN ) 4 ] + 2 Au ↓ {\displaystyle {\ce {2 Na[Au(CN)2] + Zn -> Na2[Zn(CN)4] + 2 Au v}}} В случае реакции с хлором возможность комплексообразования также значительно облегчает ход реакции: если с сухим хлором золото реагирует при ~200 °C с образованием хлорида золота(III), то в концентрированном водном растворе соляной и азотной кислот в пропорции 3:1 («царская водка») золото растворяется с образованием хлораурат-иона уже при комнатной температуре: 2 Au + 3 Cl 2 + 2 Cl − ⟶ 2 [ AuCl 4 ] − {\displaystyle {\ce {2 Au + 3 Cl2 + 2 Cl^- -> 2 [AuCl4]^-}}} При комнатной температуре (20—30 °C) золото реагирует с жидким бромом и его растворами в воде и органических растворителях, диспропорционируя, образуя трибромид AuBr3: 2 Au + 2 Br 2 ⟶ AuBr 3 + AuBr {\displaystyle {\ce {2 Au + 2 Br2 -> AuBr3 + AuBr}}} С йодом реагирует при 120−393 °C 2 Au + I 2 ⟶ 2 AuI {\displaystyle {\ce {2 Au + I2 -> 2 AuI}}} Кроме того, золото растворяется в хлорной воде. С фтором золото реагирует в интервале температур 300—400 °C, при более низких реакция не идёт, а при более высоких фториды золота разлагаются. Золото также растворяется в ртути, образуя легкоплавкий сплав (амальгаму), содержащий интерметаллиды золото-ртуть. Известны золотоорганические соединения — например, этилдибромид золота или ауротиоглюкоза. Золото не взаимодействует с серой напрямую, но сульфид золота(III) можно получить пропусканием сероводорода через разбавленный раствор хлорида золота(III) или хлорно-золотой кислоты. == Биологическая роль и физиологическое воздействие == Золото как микроэлемент присутствует в организме человека в небольшом количестве, но биологическая роль золота всё ещё недостаточно изучена. Химические элементы, являющиеся синергистами и антагонистами золота, не установлены. Соединения «солнечного» металла угнетающе действуют на бактерии, вирусы СПИДа и инфекционных гепатитов, оно усиливает бактерицидное действие серебра. Отмечается, что среди наночастиц металлов 11 группы Периодической системы химических элементов (I побочной подгруппы по старой классификации) — серебра, меди и золота, — наибольшей антибактериальной активностью обладают наночастицы меди, наименьшей — наночастицы золота. Золотая вода («питьевое золото» с содержанием ионов золота около 0,0005-0,001 мг/л) официально признана в Индии, считается иммуностимулятором, антидепрессантом и используется для усиления жизненного тонуса и улучшения умственной деятельности. Отмечается, что для её приготовления длительно кипятят в воде любое изделие из золота. Поскольку известно, что в ювелирном золоте присутствуют примеси ряда других металлов (чистое золото 999.9 пробы в ювелирном производстве не используется), полученная подобным образом «золотая вода» помимо золота в действительности содержит большое количество ионов других металлов, таких как Ag, Cu, Pd, Ni, чем и вызвано её биологическое действие. В 1920—1930 гг. препараты из солей золота применялись для борьбы с сифилисом, туберкулёзом, стрептококковым сепсисом, ревматоидным артритом, синдромом Шегрена и эритематозной волчанкой. Впоследствии были созданы базисные ауротиомалат натрия и ауротиоглюкоза для иньекций (оба содержат по 50 % элементарного золота) и ауранофин для приема внутрь (содержание золота — 29 %). Мнения специалистов относительно целесообразности ауротерапии и эффективности ее препаратов довольно противоречивы. Во-первых, для препаратов золота не разработаны стандартные лечебные дозы, их подбирают индивидуально, а передозировка ионов золота в организме небезопасна. Во-вторых, первые признаки улучшения состояния больных появляются не раньше, чем через 3-4 месяца и более, либо совсем отсутствуют. В третьих, золото депонируется и длительно сохраняется в лимфатических узлах, надпочечниках, почках, печени, селезёнке и гипоталамусе, костном мозге, синовиальной оболочке суставов и др., что может привести к органическим заболеваниям и дерматитам, стоматитам, тромбоцитопении, тем самым усугубляются морфо-функциональные изменения, вызванные основной патологией. В-четвёртых, приём препаратов золота часто вызывает тяжелые осложнения. Тем не менее лечебная действенность золота продолжает популяризироваться, но теперь акцент делается на коллоидное золото. Оно представляет собою мельчайшие золотые частицы, взвешенные в деминерализованной воде. Впервые коллоидное золото получил в 1857 г. химик Майкл Фарадей. Позднее Роберт Кох, наблюдая в нем гибель микобактерий, рекомендовал коллоидное золото для лечения туберкулёза. Сторонники ауротерапии убеждают, что коллоидное золото стабилизирует состояние нервной системы, благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, усиливает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и т.д.. С другой стороны, установлено, что коллоидное золото вызывает морфологические изменения кожи, развитие в мягких тканях и внутренних органах воспаления, дистрофии и некроза, гемодинамические нарушения, отёк и дистрофию нервных клеток, в мезентериальных лимфатических узлах изменяет клеточный состав, в тимусе активизирует пролиферацию, дифференцировку и миграцию лимфоцитов. Золотые наночастицы и их конъюгаты при внутривенном введении крысам ускоряют СОЭ, вызывают тромбоцитопению, на фоне иммунодепрессии увеличивают число иммуноглобулинов класса G и скапливаются в почках, мочевом пузыре и печени. Что касается мутагенных эффектов, то они пока не выявлены. == Происхождение == Зарядовое число 79 золота делает его одним из высших по количеству протонов элементов, которые встречаются в природе. Ранее предполагалось, что золото образовывалось при нуклеосинтезе сверхновых звёзд, однако по новой теории предполагается, что золото и другие элементы тяжелее железа образовались в результате разрушения нейтронных звёзд. Спутниковые спектрометры в состоянии обнаружить образующееся золото лишь косвенно, «у нас нет прямых спектроскопических доказательств, что такие элементы действительно образуются». По этой теории, в результате взрыва нейтронной звезды содержащая металлы пыль (в том числе тяжёлые металлы, например, золото) выбрасывается в космическое пространство, в котором оно впоследствии конденсируется, так произошло в Солнечной системе и на Земле. Поскольку сразу после своего возникновения Земля была в расплавленном состоянии, почти всё золото в настоящее время на Земле находится в ядре. Большинство золота, которое сегодня присутствует в земной коре и мантии, было доставлено на Землю астероидами во время поздней тяжёлой бомбардировки. На Земле золото находится в рудах и породах, образованных начиная с докембрийского периода. == Геохимия == Содержание золота в земной коре очень низкое — 4,3⋅10−7 % по массе (0,5—5 мг/т), но месторождения и участки, резко обогащённые металлом, весьма многочисленны. Золото содержится и в воде. Один литр и морской, и речной воды содержит менее 5⋅10−9 граммов золота, что примерно соответствует 5 килограммам золота в 1 кубическом километре воды. Золоторудные месторождения возникают преимущественно в районах развития гранитоидов, небольшое их количество ассоциирует с основными и ультраосновными породами. Золото образует промышленные концентрации в постмагматических, главным образом гидротермальных, месторождениях. В экзогенных условиях золото является очень устойчивым элементом и легко накапливается в россыпях. Однако субмикроскопическое золото, входящее в состав сульфидов, при окислении последних приобретает способность мигрировать в зоне окисления. В результате золото иногда накапливается в зоне вторичного сульфидного обогащения, но максимальные его концентрации связаны с накоплением в зоне окисления, где оно ассоциирует с гидроокислами железа и марганца. Миграция золота в зоне окисления сульфидных месторождений происходит в виде бромистого и йодистого соединений в ионной форме. Некоторыми учёными допускается растворение и перенос золота сульфатом окиси железа или в виде суспензионной взвеси. Всего в природе известно 38 золотосодержащих минералов, стандартизированных международной минералогической ассоциацией. Самородное золото находится в виде сплавов и интерметаллидов с серебром, медью, свинцом, висмутом и оловом, например: электрум Au и 25—45 % Ag; порпесит AuPd; медистое золото, висмутоаурит (Au, Bi); родистое золото, иридистое золото, платинистое золото. Встречается также вместе с осмистым иридием (ауросмирид) Остальные минералы представлены преимущественно теллуридами золота: калаверит AuTe2, креннерит AuTe2, сильванит AuAgTe4, петцитПетцит // ЭСБЕ. Ag3AuTe2, мутманит (Ag, Au)Te, монтбрейит Au2Te3, нагиагит Нагиагит // ЭСБЕ. Pb5AuSbTe3S6. Очень редок сульфид золота и серебра ютенбогардтит Ag3AuS2. Для золота характерна самородная форма. Среди других его форм стоит отметить электрум, сплав золота с серебром, который обладает зеленоватым оттенком и относительно легко разрушается при переносе водой. В горных породах золото обычно рассеяно на атомарном уровне. В месторождениях оно зачастую заключено в сульфиды и арсениды. Различаются вторичные месторождения золота — россыпи, в которые оно попадает в результате разрушения первичных рудных месторождений, и месторождения с комплексными рудами — в которых золото извлекается в качестве попутного компонента. === Биогеохимия === Некоторые микроорганизмы, как например Cupriavidus metallidurans, способны осаждать металлическое золото из растворов его солей. Некоторые же другие микроорганизмы, напротив, обладают способностью растворять металлическое золото, выделяя в окружающую среду соединения с сильной окислительной активностью, способные к окислению золота, такие, как перхлорат, селенат, или же соединения, способные к растворению золота за счёт образования стабильных комплексов с ионами золота, как например цианиды, тиоцианаты, некоторые органические кислоты и свободные аминокислоты. Этот цикл растворения и осаждения золота при участии микроорганизмов играет важную роль в формировании вторичных месторождений золота. Нередко самородное золото, находимое в этих вторичных месторождениях, под электронным микроскопом оказывается имеющим бактериоформную структуру. Кроме того, растворение некоторыми микроорганизмами золота делает его биодоступным для других живых организмов — почвенных беспозвоночных, растений, и, по восходящей пищевой цепочке, других животных, птиц и человека. Для некоторых микроорганизмов ионы золота могут играть биологическую роль. Так, Micrococcus luteus способен факультативно использовать ионы золота в качестве кофактора для одного из своих ферментов — метанмонооксигеназы. При этом данный фермент более эффективно окисляет метан, чем в том случае, если по умолчанию используется железо. Выдвинуто предположение, что ассоциация многих видов метанотрофных и метилотрофных бактерий с месторождениями золота, или даже непосредственно с поверхностью зёрен золота, возможно, не является случайной. Возможно, что и другие метанотрофные бактерии могут использовать золото таким же образом, как это делает M. luteus. Тем не менее это предположение пока не подвергалось научной проверке, и другие ферменты или виды микроорганизмов, способные использовать золото в своём метаболизме, пока не обнаружены. == Запасы и добыча == Люди добывают золото с незапамятных времён. С золотом человечество столкнулось уже в 5-м тысячелетии до н. э. в эпоху неолита благодаря его распространению в самородном состоянии. По предположению археологов, начало системной добыче было положено на Ближнем Востоке, откуда золотые украшения поставлялись, в частности, в Египет. Именно в Египте в гробнице королевы Зер и одной из королев Пу-аби Ур в шумерской цивилизации были найдены первые золотые украшения, датируемые 3-м тысячелетием до н. э. В России до елизаветинских времён золото не добывалось. Оно ввозилось из-за границы в обмен на товары и взималось в виде ввозных пошлин. Первое открытие запасов золота было сделано в Архангельской губернии, где вблизи деревни Надвоицы была обнаружена золотая жила. Её начали разрабатывать в 1745 году. Рудник с перерывами действовал до 1794 года и дал всего около 65 кг золота. Началом золотодобычи в России считают 21 мая (1 июня) 1745 года, когда Ерофей Марков, нашедший золото на Урале, объявил о своём открытии в Канцелярии Главного правления заводов в Екатеринбурге. За всю историю человечеством добыто около 161 тысячи тонн золота, рыночная стоимость которого 8—9 триллионов долларов (оценка на 2011 год). Эти запасы распределены следующим образом (оценка на 2003 год): государственные центральные банки и международные финансовые организации — около 30 тыс. тонн; в ювелирных изделиях — 79 тыс. тонн; изделия электронной промышленности и стоматологии — 17 тыс. тонн; инвестиционные накопления — 24 тыс. тонн. Лидеры добычи золота по состоянию на 2014 год: В 2011 году в мире было добыто 2809,5 тонн золота, из них в России — 212,12 т (6,6 % мировой добычи). В 2013 году первое место по объёму добытого золота занял Китай, где объём добычи составил 403 тонны; Австралия заняла второе место и добыла 268,1 тонны золота; Россия заняла третье место с показателем в 248,8 тонны. Объём добычи золота в 2014 году увеличился на 2 % — до 3109 тонн золота[уточнить]. При этом общемировое предложение на рынке практически не изменилось и составило 4273 тонны. Производство первичного золота выросло на 2 % — до 3109 тонн, переработка вторичного золота снизилась на 11,1 % — до 1122 тонн. Спрос на золото в мире сократился на 18,7 % — до 4041 тонны. В России В России существует 37 золотодобывающих компаний. Лидером добычи золота в России является компания «Полюс Золото», на которую приходится около 23 % рынка. Около 95 % золота в России добывается в 15 регионах (Амурская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Камчатский край, Красноярский край, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Свердловская область, Республика Тыва, Хабаровский край, Республика Хакасия, Челябинская область, Чукотский автономный округ). Ещё в 10 регионах добыча золота меньше тонны и нестабильная. Большая часть золота добывается из коренных месторождений, но развита также россыпная золотодобыча. Наибольшее количество золота добывается в Чукотском автономном округе, Красноярском крае и Амурской области. В России, среди месторождений золота большую роль играют россыпи, и по добыче россыпного золота Россия занимает 1-е место в мире. Большая его часть добывается в 7 регионах: Амурская область, Забайкальский край, Иркутская область, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Чукотский автономный округ. В 2012 году в России было добыто 226 тонн золота, на 15 тонн (на 7 %) больше, чем в 2011 году. В 2013 году в России было добыто 248,8 тонны золота, это на 22,8 тонны (на 9 %) больше, чем в 2012 году. В 2014 году в России было добыто 272 тонны золота, это на 23,2 тонны (на 9 %) больше, чем в 2013 году. Россия заняла второе место по объёму добычи золота. Первое место в списке занял Китай, где объём добычи драгоценного металла увеличился в годовом выражении на 6 % в сравнении с 2013 годом и составил 465,7 тонны. Третье место занимает Австралия с добычей золота в 269,7 тонны, что на 1 % выше показателя 2013 года. === Получение === Для получения золота используются его основные физические и химические свойства: присутствие в природе в самородном состоянии, способность реагировать лишь с немногими веществами (ртуть, цианиды). С развитием современных технологий более популярными становятся химические способы. В 1947 году американские физики Ингрем, Гесс и Гайдн проводили эксперимент по измерению эффективного сечения поглощения нейтронов ядрами ртути. В качестве побочного эффекта эксперимента было получено около 35 мкг золота. Таким образом, была осуществлена многовековая мечта алхимиков — трансмутация ртути в золото. Однако экономического значения такое производство золота не имеет, так как обходится во много раз дороже добычи золота из самых бедных руд. ==== Промывка ==== Метод промывки основан на высокой плотности золота, благодаря которой в потоке воды минералы с плотностью меньше золота (а это почти все минералы земной коры) смываются, и металл концентрируется в тяжёлой фракции песка, которая называется шлихом. Этот процесс называется отмывкой шлиха или шлихованием. В небольших объёмах такую промывку можно проводить вручную с помощью промывочного лотка. Этот способ используется с древности и до нашего времени для отработки маленьких россыпных месторождений старателями, но основное его применение — поиск месторождений алмазов, золота и других ценных металлов. Промывка используется для разработки крупных россыпных месторождений, но при этом применяются специальные технические устройства: драги и промывочные установки. Полученные шлихи, кроме золота, содержат множество других тяжёлых минералов, и металл из них извлекается путём, например, амальгамации. Методом промывки разрабатываются все россыпные месторождения золота, но ограниченно он применяется и на коренных месторождениях. Для этого породу дробят и затем подвергают промывке. Этот метод не может быть применён на месторождениях с рассеянным золотом, где оно так распылено в породе, что после дробления не обособляется в отдельные зёрна и смывается при промывке вместе с другими минералами. При промывке теряется не только мелкое золото, которое легко смывается с промывочной колоды, но и крупные самородки, гидравлическая крупность которых не позволяет им спокойно оседать в ячейках коврика, поэтому на драгах и на промприборах обязательно следят за крупными катящимися обломками — они вполне могут оказаться самородками. ==== Амальгамация ==== Метод амальгамации основан на способности ртути образовывать сплавы — амальгамы с различными металлами, в том числе и с золотом. В этом методе увлажнённая дроблёная порода смешивалась со ртутью и подвергалась дополнительному измельчению в мельницах — бегунных чашах. Амальгаму золота (и сопутствующих металлов) извлекали из получившегося шлама промывкой, после чего ртуть отгонялась из собранной амальгамы и использовалась повторно. Метод амальгамации известен с I века до н. э., наибольшие масштабы приобрёл в американских колониях Испании начиная с XVI века: это стало возможным благодаря наличию в Испании огромного ртутного месторождения — Альмаден. В более позднее время использовался метод внешней амальгамации, когда дроблёная золотоносная порода при промывке пропускалась через обогатительные шлюзы, выстланные медными листами, покрытыми тонким слоем ртути. Метод амальгамации применим только на месторождениях с высоким содержанием золота или уже при его обогащении. Сейчас он используется очень редко, главным образом старателями в Африке и Южной Америке. ==== Цианирование ==== Золото растворяется в растворах синильной кислоты и её солей, и это его свойство дало начало ряду методов извлечения путём цианирования руд. Метод цианирования основан на реакции золота с цианидами в присутствии кислорода воздуха: измельчённая золотоносная порода обрабатывается разбавленным (0,3—0,03 %) раствором цианида натрия, золото из образующегося раствора цианоаурата натрия Na[Au(CN)2] осаждается либо цинковой пылью, либо на специальных ионообменных смолах. При этом происходят реакции: 4 Au + 8 NaCN + O 2 + 2 H 2 O ⟶ 4 Na [ Au ( CN ) 2 ] + 4 NaOH {\displaystyle {\ce {4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O -> 4 Na[Au(CN)2] + 4 NaOH}}} 2 Na [ Au ( CN ) 2 ] + Zn ⟶ Na 2 [ Zn ( CN ) 4 ] + 2 Au ↓ {\displaystyle {\ce {2 Na[Au(CN)2] + Zn -> Na2[Zn(CN)4] + 2 Au v}}} Метод цианирования первоначально применялся на крупных заводах, где порода дробилась и цианирование проводилось в специальных чанах. Однако развитие технологии привело к появлению метода кучного выщелачивания, который заключается в следующем: готовится водонепроницаемая площадка, на неё насыпается руда и её орошают растворами цианидов, которые, просачиваясь через толщу породы, растворяют золото. После этого они поступают в специальные сорбционные колонны, в которых золото осаждается, а регенерированный раствор вновь отправляется на кучу. Метод цианирования ограничен минеральным составом руд, он неприменим, если руда содержит большое количество сульфидов или арсенидов, так как цианиды реагируют с этими минералами. Поэтому цианированием перерабатываются малосульфидные руды или руды из зоны окисления, в которой сульфиды и арсениды окислены атмосферным кислородом. Для извлечения золота из сульфидных руд используются сложные многоэтапные технологии. Золото, добытое из месторождений, содержит различные примеси, поэтому его подвергают специальным процессам высокой очистки, которые производятся на аффинажных заводах. ==== Регенерация ==== Осуществляется действием 10 % раствора щёлочи на растворы солей золота с последующим осаждением аффинажного золота на алюминий из горячего раствора гидроксида. == Применение == Имеющееся в настоящее время, по состоянию на 2020 год, в мире золото распределено так: около 10 % — в промышленных изделиях, остальное делится приблизительно[уточнить] поровну между централизованными запасами (в основном, в виде стандартных слитков химически чистого золота), собственностью частных лиц в виде слитков и ювелирными изделиями. === В ювелирных изделиях === Традиционным и самым крупным потребителем золота является ювелирная промышленность. Ювелирные изделия изготавливают не из чистого золота, а из его сплавов с другими металлами, значительно превосходящими золото по механической прочности и стойкости. В настоящее время для этого служат сплавы Au-Ag-Cu, которые могут содержать добавки цинка, никеля, кобальта, палладия. Стойкость к коррозии таких сплавов определяются в основном содержанием в них золота, а цветовые оттенки и механические свойства — соотношением серебра и меди. Важнейшей характеристикой ювелирных изделий является их проба, характеризующая содержание в них золота. === Как объект инвестирования === Золото является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку данный металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переплавлялось. В настоящее время мировые банковские резервы золота оцениваются в 32 тыс. тонн (если сплавить всё это золото воедино, получится куб со стороной всего лишь около 12 м, а всё добытое человечеством золото на 2017 год оценивалось в 190 тыс. тонн, что можно сплавить в куб со стороной 21 м). Неоднократно подчёркивалось снижение роли золота в качестве международной валюты, тем не менее, практически все банки мира хранят золото в качестве одного из источников ликвидности. Так, по данным на 2007 год, центральные банки хранили около 20 % всех мировых запасов добытого золота как резервные активы, отдельные же страны держали в золоте около 10 % своих резервов. === В качестве денег === Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Золотые монеты — наиболее хорошо сохраняющийся памятник старины. Однако как монопольный денежный товар золотые монеты утвердились только к XIX веку. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 1870—1914 годов называют «золотым веком»). Бумажные банкноты в это время выполняли функцию удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото. Однако затем начался постепенный процесс утраты золотом своих денежных функций (демонетизация золота). === В промышленности === В микроэлектронике золотые проводники и гальванические покрытия золотом контактных поверхностей, разъёмов, печатных плат используются очень широко. Золото используется в качестве мишени в ядерных исследованиях, в качестве покрытия зеркал, работающих в дальнем инфракрасном диапазоне, в качестве специальной оболочки в термоядерных зарядах с повышенным выходом рентгеновского излучения. Тонкий слой золота (20 нм) на внутренней поверхности оконных и витражных стёкол существенно уменьшает нежелательные тепловые потери зимой, а летом предохраняет внутренние помещения зданий и транспортных средств от нагревания инфракрасными лучами. Золотые припои очень хорошо смачивают различные металлические поверхности и применяются при пайке металлов. Тонкие прокладки, изготовленные из мягких сплавов золота, используются в технике сверхвысокого вакуума. Золочение металлов (в древности — исключительно амальгамный метод, в настоящее время — преимущественно гальваническое) широко используется в качестве метода защиты от коррозии. Хотя такое покрытие неблагородных металлов имеет существенные недостатки (мягкость покрытия, высокий потенциал при точечной коррозии), оно распространено также из-за того, что готовое изделие приобретает вид очень дорогого, «золотого». === В стоматологии === Значительные количества золота потребляет стоматология: коронки и зубные протезы изготовляют из сплавов золота с серебром, медью, никелем, платиной, цинком. Такие сплавы сочетают коррозионную стойкость с высокими механическими свойствами. === В фармакологии === Соединения золота входят в состав некоторых медицинских препаратов, таких как Ауротиопрол, используемых для лечения ряда заболеваний (туберкулёза, ревматоидных артритов и т. д.). Радиоактивный изотоп 198Au (период полураспада 2,967 сут.) используется при лечении злокачественных опухолей в радиотерапии. === В пищевой промышленности === Сусальное золото одобрено в качестве пищевой добавки во многих странах мира, в Европейском союзе с номером E175 в Кодексе Алиментариус. Используется для декорирования в металлическом виде. == Безопасность == Чистое металлическое (элементарное) золото нетоксично и не вызывает раздражения при приёме внутрь. Хотя ион золота токсичен, использование металлического золота в качестве пищевой добавки обусловлено его относительной химической инертностью и устойчивостью к коррозии или превращению в растворимые соли (соединения золота) в результате любого известного химического процесса, с которым можно столкнуться в организме человека. Растворимые соединения (соли золота), такие как хлорид золота, токсичны для печени и почек. Обычные цианистые соли золота, такие как цианид золота, используемые при гальванике золота, токсичны из-за содержания как солей золота, так и других цианидов. Известны редкие случаи смертельного отравления цианистым золотом. Токсичность золота можно уменьшить с помощью хелатирующей терапии с таким агентом, как димеркапрол. Золотой металл был признан аллергеном года в 2001 году Американским обществом контактного дерматита. Аллергия на золото поражает в основном женщин. Несмотря на это, золото является относительно слабым контактным аллергеном по сравнению с такими металлами, как никель. Образец грибка Aspergillus niger был обнаружен в растворе для добычи золота. Было выявлено, что он содержит комплексы цианометаллов, таких как золото, серебро, медь, железо и цинк. Грибок также играет роль в солюбилизации сульфидов тяжёлых металлов. == Изотопы == Природное золото состоит из единственного стабильного изотопа — 197Au. Все остальные изотопы золота радиоактивны, наиболее устойчив из них 195Au (период полураспада — 186 суток). == Цены == Цена на золото, учитывая его особую функцию, с начала существования золотого стандарта и до 1970-х годов устанавливалась денежными властями государства, как правило, центральным эмиссионным банком. Мировая цена золота ежедневно устанавливается по результатам золотого фиксинга (утренний фиксинг, AM Fixing; вечерний фиксинг, PM Fixing). В 1792 году в США было установлено, что 1 унция золота будет стоить 19,3 доллара. В 1834 году за унцию давали уже 20,67 доллара, поскольку США не имели достаточного золотого запаса, чтобы обеспечить весь объём выпущенных денег, и курс валюты приходилось снижать. Эта цена на золото продержалась 100 лет, вплоть до конфискации золота правительством США в 1933 году. После конфискации цена 1 унции золота была установлена в 35 долларов. Несмотря на экономический кризис, США пытались сохранить фиксированную привязку доллара к золоту, ради этого поднималась учётная ставка, но это не помогло. Однако в связи с последовавшими войнами золото из Старого Света стало перемещаться в Новый, что восстановило на время привязку доллара к золоту. В 1944 году было принято Бреттон-Вудское соглашение. Был введён золотодевизный стандарт, основанный на золоте и двух валютах — долларе США и фунте стерлингов Великобритании, что положило конец монополии золотомонетного стандарта. Согласно новым правилам, доллар становился единственной валютой, напрямую привязанной к золоту. Казначейство США обязывалось обменивать доллары на золото иностранным правительственным учреждениям и центральным банкам в соотношении 35 долларов за тройскую унцию. Фактически золото превратилось из основной в резервную валюту. В конце 1960-х годов высокая инфляция в США вновь сделала невозможным сохранение золотой привязки на прежнем уровне, ситуацию осложнял и внешнеторговый дефицит США. Рыночная цена золота стала ощутимо превышать официально установленную. В 1971 году содержание золота в долларе было снижено до 38 долларов за унцию, а в 1973 году — до 42,22 доллара за унцию. В 1971 году президент США Ричард Никсон отменил привязку доллара к золоту, хотя официально этот шаг был подтверждён лишь в 1976 году, когда была создана Ямайская валютная система плавающих курсов. Это означало, что доллар больше не был обеспечен ничем, кроме долговых обязательств США. После этого золото превратилось в особый инвестиционный товар. Инвесторы на протяжении многих лет доверяли исключительно золоту. В результате краха Бреттон-Вудской системы к концу 1974 года цены на золото подскочили до 195 долларов за унцию, а к 1978 году — до 200. К началу 1980 года цена на золото достигла рекордной отметки — 850 долларов за унцию (свыше 2000 долларов в ценах 2008 года), после чего она начала постепенно падать. Как бы то ни было, падение прекратилось, и снова начался рост цены на золото, в связи с соглашением ведущих центральных банков об ограничении продаж золота в 1999 году. С 2004 года из-за девальвации доллара США цена золота вошла в русло резкого подорожания: к концу 2006 года цена на унцию золота достигла 620 долларов, а к концу 2007 года — уже около 800 долларов. В начале 2008 года цена золота превысила рубеж в 1000 долларов за унцию. Тем не менее, в сравнимых ценах золото не дошло до пика 80-х — выше 2000 долларов. 21 ноября 2008 года цены на золото за день выросли на 7,5 %. Из-за опасений инвесторами дефолта США цена золота 18 июля 2011 года установила новый мировой рекорд — 1600 долларов за тройскую унцию. В результате дестабилизации курсов основных мировых валют и серьёзных колебаний цен на акции, долгового кризиса в Европе и ускорения инфляции в разных странах 8 августа 2011 года цена на золото на бирже Гонконга установила новый рекорд и впервые превысила 1700 долларов за тройскую унцию, одновременно впервые за длительное время золото стало дороже платины. 10 августа цена фьючерса на золото на бирже COMEX установила новый рекорд и впервые превысила 1800 долларов за тройскую унцию, а 23 августа цена впервые превысила 1900 долларов за тройскую унцию и установила новый рекорд — 1911,46 доллара. 5 сентября цена утреннего фиксинга на золото установила рекорд за всю историю существования золотого фиксинга — 1896,5 доллара за тройскую унцию. 6 сентября 2011 года цена вечернего фиксинга на золото установила рекорд за всю историю существования золотого фиксинга в фунтах стерлингов — 1182,823 фунта, и в евро — 1346,359 евро за тройскую унцию. После сентября 2011 года рост стоимости золота прекратился и последовал длительный нисходящий тренд, продолжавшийся до 2015 года (средняя стоимость золота в 2012 году составила 1669 долларов за унцию с приростом на 6 %). 12 апреля 2013 года тройская унция стоила 1600 долларов, а 15-го — уже 1350 долларов, цена упала ниже 1500 долларов за унцию впервые с июля 2011 года; по некоторому мнению, это падение явилось следствием распродаж золота западными центральными банками после событий на Кипре с целью переломить «бычий» рынок и сбить цену. Котировки фьючерса золота установили рекордное падение в 23 % за квартал за всю историю существования биржи Comex с 1975 года и с момента отмены привязки доллара к золоту в 1971 году (предыдущий рекорд был установлен в 1982 году, когда золото потеряло в первом квартале 18 %). В этом году мировой спрос на золото снизился на 15 % по сравнению с предыдущим годом. Падение цен 2013 года привело к тому, что впервые с 2000 года золото подешевело за год. По некоторому мнению, падение цен на золото в 2013 году почти на треть объясняется ожиданиями сокращения политики смягчения ФРС в связи с оживлением экономики. С начала 2014 года на фоне украинского кризиса, иракской междоусобицы и ослабления доллара золото дорожало — на 15 % (достигнув в марте стоимости 1391 доллара за унцию), оно впервые с 2011 года росло два квартала подряд, однако затем стало дешеветь. В 2014 году средняя цена на золото составила 1267 долларов за унцию. 20 июля 2015 года цена на золото снизилась до пятилетнего минимума в 1080 долларов за унцию, а в ноябре достигла минимума с февраля 2010 года в 1052 доллара за унцию, что связывают с ожиданиями ужесточения монетарной политики ФРС США в этом году, а именно — повышения базовой процентной ставки, первого с 2006 года. С начала 2016 года цены на золото показывают уверенный рост (в феврале они впервые за год превысили уровень 1250 долларов за тройскую унцию, столь быстрыми темпами золото не дорожало с ноября 2008 года), рост связывают с ожиданиями новых стимулов со стороны ведущих ЦБ развитых стран; за I кв. 2016 года цена за тройскую унцию золота выросла на 16 %, что является крупнейшим квартальным ростом показателя с 1986 года. К 6 июля золото подорожало, с начала года, на более 27 %; удорожание выше 1300 долларов за унцию связывают в том числе с итогами референдума о выходе Великобритании из ЕС. В июне 2019 года мировые цены на золото превысили 1400 $ за унцию, впервые с сентября 2013 года. 13 августа цена достигла шестилетнего максимума на фоне мирового экономического спада, за последние три месяца его стоимость выросла на 20 %, 7 августа впервые с 2013 года она достигла рубежа в 1500 долларов за унцию. 6 марта 2020 года цены на мировом рынке на золото достигло максимума на тот период времени — 1690 долл./унция. 8—9 марта 2020 года, после срыва сделки ОПЕК+ по понижению добычи нефти, золото выросло до рекордных 1702 долл./унция. К концу марта 2020 года цена фьючерсов на золото в США выросла примерно на 9 %, до порядка 1620 долларов за тройскую унцию, достигнув семилетнего максимума. Только в нескольких случаях, начиная с 2000 года, цены на золото выросли ещё больше за одну неделю: в частности, такой рост был сразу после того, как в сентябре 2008 года крупнейший банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве. Следующий максимум биржевых цен на золото был зарегистрирован 9 марта 2022 года, достигнув отметки в 2033 долл./унция. === Как инструмент инвестиций === Золото для инвестиций выступает в нескольких формах — золотые слитки, инвестиционные золотые монеты, золотой песок. При этом в России только инвестиционные монеты не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Тем не менее цена за 1 грамм золота в инвестиционных монетах в России иногда превышает цену 1 грамма в слитках без учёта НДС и процентов на спред последнего (например, в Сбербанке России). Лаж, ажио (фр. l'agio, от итал. l'aggio) — отклонение (обычно исчисляется в процентах) в сторону превышения рыночной «цены» золота, выраженной в бумажных деньгах, по сравнению с количеством бумажных денежных знаков, номинально представляющих данное количество золота. Динамика цен на золото является важнейшим экономическим индикатором, позволяя оценить склонность инвесторов к риску. Зачастую можно наблюдать, что цена на золото и фондовые индексы движутся в противофазе, так как в периоды неустойчивой экономической ситуации инвесторы предпочитают консервативные активы, защищённые от полного обесценивания. И наоборот, когда ожидания роста экономики становятся оптимистичнее, аппетиты к повышенной доходности растут, заставляя котировки жёлтого металла снижаться. == Международный рынок == По состоянию на 2017 год золото занимало 8-е место среди наиболее торгуемых международных товаров, общий объём торговли оценён в 331 млрд долл. США. Крупнейшими экспортёрами золота были (указан % от мирового оборота) Швейцария 21 % (70,3 млрд долл. США.) Австралия 8,8 % (29,1 млрд долл. США.) Гонконг 7,7 % (25,6 млрд долл. США.) США 6,7 % (22 млрд долл. США.) Объединённые Арабские Эмираты 6,1 % (20,2 млрд долл. США.). Крупнейшими импортёрами золота были (указан % от мирового оборота) Швейцария 21 % (70,9 млрд долл. США.) Китай 12 % (40,3 млрд долл. США.) Индия 12 % (39 млрд долл. США.) Гонконг 11 % (35 млрд долл. США.) Великобритания 10 % (34,3 млрд долл. США.) Доля России — 1 % в мировом экспорте (порядка 3,3 млрд долл. США), и менее 0,01 % в импорте (ок. 4,3 млн долл. США). == Резервы == === Золотой резерв России === Запасы золота в государственном резерве России в декабре 2008 года составили 495,9 тонны (2,2 % от всех государств мира). Доля золота в общем объёме золотовалютных резервов России в марте 2006 составила 3,8 %. По состоянию на начало 2011 года Россия занимает 8 место в мире по объёму золота, находящегося в государственном резерве. В августе 2013 года Россия увеличила золотой запас до 1015 тонн. Затем Россия продолжила наращивать запасы драгоценного металла, которые на 1 сентября 2017 года составили 1744,3 тонны. === Крупнейшие государственные резервы в мире === В приведённой ниже таблице указаны только государственные золотые запасы (и золотой запас МВФ). Следует учитывать, что во многих странах частные лица владеют бо́льшим объёмом золота, чем золотой запас соответствующего государства. Например, на декабрь 2011 года, граждане Индии владеют 18 тысячами тонн золота — при том, что государственный золотой запас в 2013 году составлял 557,7 тонны. Крупнейшие золотые резервы в мире (на сентябрь 2018): == Меры чистоты == === Британская каратная система === Традиционно чистота золота измеряется в британских каратах. 1 британский карат равен 1/24 массы чистого вещества в общей массе сплава. 24-каратное золото (24 K) является чистым, без каких-либо примесей. Чтобы изменить качественные характеристики золота, для различных целей (например, увеличить твёрдость) изготавливают сплавы с различными примесями. Например, 18-каратное золото (18 K) означает содержание в сплаве 18 частей золота и 6 частей примесей. === Система проб === Во всех странах количество золота в сплавах контролируется государством. В России общепринятыми считаются пять проб золотых ювелирных сплавов: золото 375 пробы, 500, 585, 750, 958. 375 проба. Основные компоненты — серебро и медь, золота — 38 %. Отрицательное свойство — тускнеет на воздухе (в основном из-за образования сульфида серебра Ag2S). Золото 375 пробы имеет цветовую гамму от жёлтого до красного. 500 проба. Основные компоненты — серебро и медь, золота — 50,5 %. Отрицательные свойства — низкая литейность, зависимость цвета от содержания серебра. 585 проба. Основные компоненты — серебро, медь, палладий, никель, золота — 58,5 %. Проба достаточно высока, этим обусловлены многочисленные положительные качества сплава: твёрдость, прочность, устойчивость на воздухе. Широко применяется для изготовления ювелирных украшений. 750 проба. Основные компоненты — серебро, платина, медь, палладий, никель, золота — 75,0 %. Положительные свойства: подверженность полировке, твёрдость, прочность, хорошо обрабатывается. Цветовая гамма — от зелёного через ярко-жёлтый до розового и красного. Используется в ювелирном искусстве, особенно для филигранных работ. 958 проба. Содержит до 96,3 % чистого золота. Редко используется, так как сплав этой пробы является весьма мягким материалом, который не держит полировку и характеризуется ненасыщенностью цвета. 999 проба. Чистое золото. Все сплавы выше 750 пробы не тускнеют на воздухе. ==== Российская система проб ==== Принятая в России система проб отличается от британской и аналогична принятой в Германии. Проба варьируется от 0 до 1000 и показывает содержание золота в тысячных долях (промилле). Так, 18-каратное золото соответствует 750-й пробе. Золото 999,9-й пробы считается «чистым», именно такой пробы оно и бывает в слитках. Золото 999,99 пробы крайне дорого в получении и употребляется только в химии. Чистое золото пластичное и ковкое, оно легко царапается, поэтому для повышения износостойкости ювелирных изделий в сплав, кроме золота, добавляют медь, никель, палладий и другие легирующие элементы. В российской ювелирной промышленности изготавливаются изделия из золота 375, 500, 585, 750, 900, 916 и 958 пробы. По просьбе физического лица пробирная инспекция может поставить 583 пробу, хотя во многих странах бывшего СССР отказались от 583 пробы и оставили 585 — например, в Латвии. ==== Золотниковая система проб ==== Золотой запас Российской Империи до 1914 года был самым большим в мире и насчитывал 1400 тонн. Связано это и с тем, что до этого в России существовал золотой стандарт, и рубль был привязан к золоту (1 рубль = 0,774235 грамма золота) До 1927 года в России существовала так называемая Золотниковая система обозначения пробы (на основе русского фунта, содержащего 96 золотников), по которой проба выражалась весовым количеством благородного металла в 96 единицах сплава. Чистый металл соответствовал 96-й пробе. Золотниковая система проб официально была введена в России в 1711 году для серебряных сплавов, а для золотых — в 1733 году. В конце XIX — начале XX века для золотых изделий законными пробами были: 94, 92, 82, 72 и 56 (от последней и произошла популярная позднее 583-я проба), для серебряных — 95, 91, 88 и 84. С 1927 года в связи с переходом СССР на метрическую систему проб все изделия из золотых и серебряных сплавов, которые имели золотниковую пробу, при поступлении в продажу были переклеймены на метрические пробы. == Истории, легенды и мифы == === Золото империи инков, XV—XVI века === Всем важнейшим святилищам-вакам инки, согласно реестрам в кипу, приказывали жертвовать золото в виде изделий: «чуки авки, кульки авки, чуки урпу, кульки урпу, чуки типсы, кульки типси». Так, в столице империи инков — городе Куско — существовал храм Куриканча, в котором были собраны крупные запасы золота в виде ювелирных изделий и облицовки пластинами, а сам храм считался самым богатым в XVI веке из когда-либо известных в мире, из-за наличия в нём золота и серебра. Стены, потолок и пол храма были облицованы золотыми пластинами весом в 500 кастельяно. Каждая пластина была длиной в 3 пяди (21,6 см), шириной — 1 пядь (7,2 см), толщиной — 1 палец (ок. 1,8 см). Только для выкупа Атавальпы таких золотых пластин индейцы сняли для испанцев 700 единиц, а серебряных — 300; это золото разместили в комнатах выкупа Атавальпы (крупнейшего военного выкупа в мировой истории) в Кахамарке. Также в храме Куриканча находилась статуя бога Солнца, известная под названием Пунчао (собственное имя у Солнца было — Инти); её изготовили до 1471 года во времена правления Пачакути Инки Юпанки; также была изготовлена золотая статуя бога Виракочи, и статуи неких Пальпа Окльо и Инки Окльо, и украшен весь храм был золотом, захваченным войсками Тупака Инки Юпанки в королевстве Чиму. В золотой чаше в Кито хранилось сердце умершего в 1525 году сапа-инки Вайна Капака. В Тумбесе, когда испанцы впервые попали в империю инков, они увидели, что дом кураки (его звали Чилимиса или Килимаса) был из золота, а серебра не было. Этот провинциальный храм имел стены из золота и пол из серебра. В храмовом саду были растения, плоды и цветы, сделанные из золота. А местные ювелиры как раз изготовляли золотой банан. В одном из храмов Куско испанцы нашли золотой стул-жертвенник весом 19 000 песо золота. Также в Храме Куриканча было 8 серебряных ларцов, в которых хранили маис для храма, и весили эти ларцы после переплавки 25 000 марок серебра. Только в 1532—1533 годах Франсиско Писарро получил от индейцев Перу 2 475 302 песо золота, или 600 655 410 мараведи ценных металлов (в основном золото). Если принять во внимание, что золотой песо равен приблизительно 4,5 г золота, а каждая марка — 1/15 песо (данные: Федерико Анхель Энгель), то выкуп в физическом выражении составил 5993 кг золота, что было на тот момент больше в 14 раз ежегодного поступления золота из Африки в Испанию. Из чего можно судить, насколько велик был этот выкуп и как дорого стоила жизнь правителя империи Инков. Часть сокровищ Инки была доставлена в Санто-Доминго, где это известие вызвало истинное потрясение. Один человек в Панаме клялся, что «это был волшебный сон»; историк Овьедо — «что это не миф и не сказки». Первый из четырёх кораблей, гружёный сокровищами, прибыл в Севилью в конце 1533 года. Королевскую «пятую часть» доставил сам Эрнандо Писарро. После этого события желание найти сокровища стало главным стремлением у всех новоприбывших в Новом Свете. В связи с этими данными интересны сведения более позднего времени о примерном количестве годовой добычи драгоценных металлов у инков. Согласно Педро Сьеса де Леона «Хроника Перу. Часть вторая» в главе XVIII: Так обстояло дело у инков с этим: им добывали столько золота и серебра во всем королевстве, что, похоже, за год, добывали более пятидесяти тысяч арроб серебра и более пятнадцати тысяч золота, и всегда добывали из этих металлов в качестве службы им. И эти металлы приносились в столицы провинций, и таким образом и порядком, что они добывали их как в одних (местах), так и в других (местах), во всём королевстве. Хотя Сьеса де Леон пытался тщательно исследовать многие вопросы у представителей знати в Куско, цифры этой «добычи» выглядят неправдоподобно высокими. Ведь получается, что добывали от 575 до 625 тонн серебра в год и от 172 до 187 тонн золота в год (смотря по тому, сколько килограммов составляла арроба). За десять лет такой добычи металлов должно накопиться несколько тысяч тонн. Но известно, что за 20 лет с 1541 по 1560 года испанцами было вывезено более 500 тонн золота и, как утверждает Сьеса де Леон: …с 1548 по 1551 год пятая королевская часть (налог) оценивалась в сумму больше 3 миллионов дукатов [1 золотой дукат весил 3,6 г = 11 королевским кастельяно = 375 мараведи; с 1552 и в XVII веке были уже серебряные дукаты], что стоило больше, чем полученный от Атавальпы выкуп, и в городе Куско не было найдено столько, когда его обнаружили. Король Испании своей грамотой Торговому дому Севильи от 21 января 1534 года приказал, чтобы из 100 000 кастельяно золота и 5000 марок серебра (в виде сосудов, блюд и других предметов), привезённых Эрнандо Писарро в Испанию, отдать почти всё на чеканку монет, «кроме вещей удивительных и малого веса». Грамотой от 26 января король изменил своё намерение переплавить всё в монету до его дальнейших указаний. Поскольку инками было добыто, действительно, немалое количество золота, то вполне справедливо возникли слухи и предположения, что часть сокровищ не досталась испанцам и была сокрыта инками, и, либо затоплена в озёрах, либо вывезена в район Амазонки (конкистадорам так и не удалось найти 700-метровую золотую цепь, изготовленную по приказу сапа-инки Вайна Капака в честь рождения сына Васкара), в город Пайтити, а это также подкрепило веру в существование Эльдорадо, Города Цезарей и других мифических городов и стран Южной Америки. == В культуре == === Устойчивые выражения, пословицы и поговорки === Злата проклятая жажда, проклятая жажда золота (Вергилий, «Энеида») Самоварное золото — фальшивка, подделка. «Не всё то золото, что блестит». «Золотые руки» — умелые руки. «Золотая жила» — источник большого дохода. Золотая рота — представители городских низов и преступного мира. «Чёрное золото» — нефть. «Белое золото» — хлопок, слоновая кость. «Золотая молодёжь» — молодые люди, имеющие богатых и влиятельных родителей. «Золотые годы» — период наивысшего расцвета. «Мал золотник, да дорог» — подчёркивается ценность чего-либо, что выглядит небольшим и малозначимым. «На вес золота» — подчёркивание большой ценности чего-либо. «Молчание — золото» (silentium aurum est). Золотое детство. «Золотой век». «Золотое правило механики». «Бей бабу молотом — будет баба золотом». «Золотое сечение» — специфичная пропорция деления целого на две части, которую большинство людей воспринимают как гармоничную, эстетичную. «Золотая середина» — некий оптимальный выбор между двумя крайностями. «Лучше знание, нежели отборное золото» (Соломон, «Книга Притчей Соломоновых»). === В художественной литературе === Во многих художественных произведениях золото или являлось основой сюжета, или играло важную роль в его раскрытии; или было одной из сюжетных линий. Например: «Открытие Рафлза Хоу» (роман Артура Конан Дойля); «Остров сокровищ» (роман Роберта Льюиса Стивенсона); «Граф Монте-Кристо» (роман А. Дюма); «Гиперболоид инженера Гарина» (роман Ал. Толстого); «Кораблекрушение „Джонатана“» (роман Жюля Верна); «В погоне за метеором» (роман Жюля Верна); «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (сказка для театра Л. Филатова). === В киноискусстве === «Золотая лихорадка» (немая комедия Чарли Чаплина); «Золото Маккенны» (1969); «Золотое путешествие Синдбада»; «Золото (фильм, 2016)». == См. также == == Примечания == == Литература == Потёмкин С. В. Благородный 79-й: Очерк о золоте / рецензент: д-р техн. наук В. Г. Лешков. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Недра, 1988. — 176 с. — 141 500 экз. — ISBN 5-247-00161-3. (обл.) Брук Лармер, Цена Золота: National Geographic Россия, Февраль 2009, с. 85—105. Определение в компонентах водных экосистем золота и других элементов методом нейтронноактивационного анализа // Вода: технология и экология. 2009. № 2. с. 62—68. == Ссылки == Золото : [арх. 2 июня 2017] // Железное дерево — Излучение. — М. : Большая российская энциклопедия, 2008. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 10). — ISBN 978-5-85270-341-5. Самородное Золото в базе «Каталога Минералов» Золото в Популярной библиотеке химических элементов Статья «Золото» из Финансовой энциклопедии 1927 года Из доклада невозвращенца П. Янишевского об операциях Госбанка СССР с золотом (Газета «Возрождение» от 9.01.1933 г.) Политика в сфере золота и золотопромышленная политика Республики Советов в 1917—1921 гг. Динамика цена на золото в рублях за грамм Золото манит нас. Почему все лучшее в мире считается «золотым»?. Археология. Прошлое. Ведущий Алексей Юдин, Радио «Свобода» (19 января 2020)

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Символьное обозначение в англоязычных текстах: $; в США для замены слова «доллар» знак используется в препозиции, то есть перед числом. Буквенный код валюты: USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США функции центрального банка. Доллар США также имеет статус национальной валюты в некоторых других странах (например, Маршалловы острова, Сальвадор). Именно доллар США часто является дополнительной (параллельной) валютой в тех странах, где национальная валюта не является единственным законным средством платежа, включая случаи, когда собственная валюта фактически не используется в наличном и/или безналичном обращении (как, например, в Зимбабве). По оценкам, более 80 % мирового торгового оборота осуществляется в американских долларах. По данным агентства Bloomberg, в межбанковском обороте в системе SWIFT в период с мая 2013 по май 2014 годов доля американского доллара составила 42 %. При этом доля евро (за тот же промежуток времени) — 32 %, юаня — 1,47 %, российского рубля — 0,35 %. == История == Слово «доллар» происходит от слова «Йоахимсталер», названия монеты XVI века, которую чеканили возле серебряной шахты в Йоахимстале, город Яхимов на территории современной Чехии. «Йоахимсталь» означает «дол (долина) Йоахима». «Йоахимсталер» позже было сокращено до «талер», слова, в итоге нашедшего отражение в названиях датских и шведских далеров, голландских даалдерах, эфиопских талари, итальянских таллеро, далдеров во фламандском языке, а в английском языке — долларов. Словом «талер» или «доллар» называли разные монеты в разное время. Название доллар упоминается в пьесе Шекспира, написанной в 1603—1606 годах: Росс: «Свенон, Король Норвежский, мира запросил, Но, прежде чем предать земле убитых, Ему пришлось на островке Сент-Кольм Нам десять тысяч долларов вручить.» В Англии (где произношение названия валюты изменилось на «доллар») «долларами» называли любые серебряные монеты, похожие на талер, а в колониальной Америке долларами называли испанскую серебряную монету в 8 реалов, которая имела широкое хождение там, то есть испанские серебряные песо (т. н. Spanish Dollars). На момент провозглашения независимости США в 1776 году там имели хождение монеты разных государств. Восставшие тринадцать колоний ввели в оборот бумажные деньги — так называемые континенталы, не имевшие золотого или серебряного обеспечения. В 1780 году их выпуск прекратился, а с 1785 года Конгресс США в качестве общенациональной валюты ввёл испанское песо под наименованием «доллар». В 1792 году был принят монетный акт и в Филадельфии был учрежден монетный двор, который изготовлял медные, серебряные и золотые монеты. Первые однодолларовые монеты США были серебряными монетами. Долгое время единственными выпускавшимися федеральными властями деньгами в США были именно монеты. Что же касается банкнот, то в период так называемой «Свободной банковской эры» (en:Free Banking Era) с 1837 по 1866 год было выпущено около 8000 различных видов банкнот с номиналом в долларах, их эмитентами были отдельные штаты, муниципалитеты, частные банки, железные дороги, магазины, рестораны, церкви и даже отдельные физические лица. Многие банки того времени, выпускавшие свои банкноты, получили название «рискованные банки» (en:wildcat banks). Во время Гражданской войны в США, в июле 1861 года, Конгресс США впервые уполномочил министерство финансов США печатать бумажные деньги. Они получили прозвище «гринбаки/гринбеки» англ. greenbacks — «зелёные спинки»), которое закрепилось за всеми видами американской валюты, независимо от её расцветки. Конгресс США сначала пообещал обменять гринбеки на золото, однако этого сделано не было. Так система бумажных денег, не разменных на золото или серебро, вошла в практику денежного обращения в США. При этом в то время объём поддельных денег составлял треть от общего объёма валюты, находящейся в обращении, и именно для борьбы с фальшивомонетчиками в 1865 году была создана Секретная служба США. В 1873 году был принят закон, по которому серебро предназначалось лишь для чеканки мелкой разменной монеты. Этот закон фактически вводил золотомонетный стандарт. В 1875 году были изъяты из обращения необеспеченные бумажные доллары («гринбеки»), что привело к появлению движения в защиту бумажных денег, ставшего известным как движение гринбекеров. С 1877 году вся валюта США печатается в Бюро гравировки и печати. В 1900 году был принят закон о золотом стандарте, который положил конец биметаллизму и утвердил золото в качестве единственного денежного металла. Содержание чистого золота в долларе устанавливалось на уровне 1,50463 грамма. В 1913 году была создана Федеральная резервная система, которая получила право эмитировать банкноты, подлежавшие обмену на золотые монеты. Первая мировая война, во время которой золотой стандарт в США, в отличие от других стран, сохранялся, позволила доллару стать мировой валютой, которой ранее был британский фунт стерлингов. Однако Великая депрессия привела к тому, что золотомонетный стандарт в США в 1933 году был отменен, был принят указ о принудительном обмене золотых монет на бумажные деньги. Окончательно доллар на первые позиции в мире вывела Вторая мировая война. В 1944 году гегемония доллара была закреплена Бреттон-Вудскими соглашениями, благодаря которым доллар заменил золото в качестве мирового универсального платежного средства. Периодически вносятся предложения о выводе из обращения банкноты достоинством 1 доллар и замене её монетами соответствующего номинала. Однако решение об изъятии этой банкноты Конгрессом США не было принято. == Номиналы == Монеты США имеют следующие номиналы: 1 цент (пенни); 5 центов (никель); 10 центов (дайм — в отличие от других указанных в скобках наименований, это официальное название номинала); 1⁄4 доллара (квотер); 1⁄2 доллара (хаф); 1 доллар. Все федеральные банкноты США, выпущенные, начиная с 1861 года, по сей день являются законным платёжным средством. С 15 августа 1971 года отменена обеспеченность доллара США золотым резервом. В свободном обращении присутствуют и выпускаются банкноты с номиналами: 1 доллар; 2 доллара; 5 долларов; 10 долларов; 20 долларов; 50 долларов; 100 долларов. Также существуют поныне действительные банкноты номиналом в 500, 1000, 5000, 10 000 долларов. Они выпускались до 1945 года, а с 1969 года официально изымаются из обращения (по причине использования электронных банковских платежей). Их бонистическая стоимость намного выше номинала. К примеру стоимость пятитысячной банкноты на аукционах может доходить до 10 000 долларов США. Из всех выпущенных банкнот номиналом 10 000 долларов, количество которых отслеживается ФРС и последний выпуск которых был в 1944 году (серия 1934 года), не изъяты из обращения только 336 штук, а номиналом 5000 долларов — 342 штуки. Банкноты 100 000 долларов выпущены в 1934 году, в обороте не находились и использовались только во внутренних расчётах ФРС и казначейства. Ныне наибольшая банкнота имеет номинал 100 долларов. == Внешний вид, дизайн == === Монеты === === Банкноты === Ежедневно в США выпускается около 35 млн банкнот различного номинала на общую сумму примерно 635 млн долларов. 95 % банкнот, печатающихся ежегодно, используются для замены изношенных денег. В 2005 году стоимость изготовления одной банкноты составляла примерно 5,7 цента и почти не зависит от номинала. Все современные долларовые банкноты имеют не зависящий от номинала одинаковый размер 155,956 на 66,294 мм (6,14 на 2,61 дюймов) и массу примерно 1 грамм. Базовый дизайн большинства долларовых банкнот был утверждён в 1928 году. На банкнотах изображены портреты государственных деятелей США: 1-й президент страны Джордж Вашингтон (англ. George Washington) изображён на банкноте достоинством в 1 доллар. 3-й президент США Томас Джефферсон (англ. Thomas Jefferson) — на банкноте в 2 доллара. 16-й президент США, победитель в войне Севера и Юга, Авраам Линкольн (англ. Abraham Lincoln) — на банкноте в 5 долларов. Один из «отцов-основателей» США и первый министр финансов Александр Гамильтон (англ. Alexander Hamilton) — на банкноте в 10 долларов. 7-й президент США и один из создателей современного доллара Эндрю Джексон (англ. Andrew Jackson) — на банкноте в 20 долларов. 18-й президент США и герой гражданской войны Улисс Грант (англ. Ulysses Grant) — на банкноте в 50 долларов. Учёный, публицист и дипломат Бенджамин Франклин (англ. Benjamin Franklin) — на банкноте в 100 долларов. В 2015 году было принято решение о выпуске новой 10-долларовой банкноты с изображением женщины. Банкнота готовилась к выпуску в 2020 году. Однако решение было отменено в 2016 году, из-за возросшей популярности Гамильтона. На раритетных банкнотах: Председатель Верховного Суда США Джон Маршалл (англ. John Marshall) — на банкноте в 500 долларов 1918 года. 25-й Президент США Уильям Мак-Кинли (англ. William McKinley) — на банкноте в 500 долларов 1934 года. Первый министр финансов Александр Гамильтон (англ. Alexander Hamilton) — на банкноте в 1000 долларов 1918 года. 22-й и 24-й президент США Гровер Кливленд (англ. Grover Cleveland) — на банкноте в 1000 долларов 1934 года. 4-й президент Джеймс Мэдисон (англ. James Madison) — на банкноте в 5000 долларов. Глава Министерства Финансов во время правления президента Линкольна, а впоследствии глава Верховного Суда США Салмон Чейз (англ. Salmon Chase) — на банкноте в 10 000 долларов. Салмон Чейз первым распорядился поместить на американских деньгах надпись In God We Trust (с англ. — «Мы верим в Бога») — её начали чеканить на монетах достоинством 2 цента в 1864 году. На бумажных долларах она появилась в 1957 году, а с 1963 года используется постоянно. Любопытно, что первая банкнота достоинством 1 доллар, выпущенная в 1863 году, содержала не изображение Джорджа Вашингтона, а портрет Салмона Чейза (банкнота в 10 000 долларов уже не выпускается, но >100 шт. всё ещё находятся в обращении и являются законными платёжными средствами). 28-й президент Вудро Вильсон (англ. Woodrow Wilson) — на депозитном сертификате в 100 000 долларов (использовался исключительно для внутренних расчётов ФРС США, никогда не находился в свободном обращении). На другой стороне банкнот помещены изображения, иллюстрирующие историю США. На достаточно редко встречающейся банкноте в 2 доллара — подписание Декларации Независимости, на 5 долларах — расположенный в Вашингтоне Мемориал Линкольну, на 10 долларах — здание Министерства финансов США, на 20 долларах — Белый дом, на 50 долларах — Капитолий, на 100 долларах — Индепенденс-холл, находящееся в Филадельфии здание, в котором была подписана Декларация Независимости. Время, которое указывают часы на башне на обратной стороне банкноты в 100 долларов — 14 часов 22 минуты, хотя в некоторых источниках можно найти, что время на часах — 16 часов 10 минут. Это легко можно опровергнуть, изучив изображение в большом разрешении. На оборотной стороне однодолларовой банкноты помещены два изображения двухсторонней Большой печати США. Именно к большой печати (а не к дизайну самой банкноты) относятся все наиболее часто обсуждаемые элементы: 13 полос на щите орла, оливковая ветвь с 13 кисточками и 13 стрел в его лапах, 13 звёзд в облаке над головой орла, 13 ступеней в усечённой пирамиде (первоначально в США вошло 13 штатов), римские цифры MDCCLXXVI означают число 1776 (год провозглашения Декларации независимости), отрезанная верхушка пирамиды со вписанным глазом («Всевидящее око», весьма древний религиозный символ), латинские надписи «E pluribus unum» (13 букв, «Из многих — единое»), «Annuit Cœptis» (13 букв, если букву œ считать за две, «Он одобряет наши деяния») и «Novus Ordo Seclorum» («Порядок нового века») — цитаты заимствованы из «Энеиды» Вергилия и символизируют наступление «американской эры». Обычно все эти элементы связывают с масонством. Некоторые авторы ошибочно приписывают дизайн однодолларовой банкноты 1935 года русскому художнику Николаю Рериху. Однако её дизайнером был Эдвард М. Уикс, начальник Гравировального отдела Бюро по выпуску денежных знаков и ценных бумаг при Министерстве финансов США. Инициаторами изменений были Генри Уоллес и Франклин Рузвельт. Любопытна причина, почему доллар стал зелёным. В 1869 году министерство финансов США подписало контракт с компанией из Филадельфии Messers J. М. & Сох на производство денежной бумаги со специальными водяными знаками в виде едва заметных вертикальных полос шириной 2—3 дюйма. Приблизительно в те же годы казначейство впервые стало печатать доллары с использованием зелёной краски. Причина нововведения — распространение фотографии: банкноты старого образца, выполненные чёрной краской, где лишь по краям наносился зелёный цвет, стало очень легко воспроизводить фотографическим способом. Так как при изготовлении уже применялся зелёный краситель, то не надо было подбирать цвета и закупать новые красители. В связи с этим уже имеющийся зелёный краситель стали применять в больших объёмах. До 1929 года при изготовлении долларов использовались разные цвета — монотонный зелёный появился лишь в 1929 году. Объясняется это обычно тем, что зелёные красители были достаточно дешёвыми, зелёный цвет был относительно устойчивым к внешним воздействиям и психологически вызывал доверие к деньгам и чувство оптимизма. В последние годы долларовые банкноты вновь приобрели разные цвета — оттенки жёлтого и розового. == Производство банкнот и их защита == Доллары традиционно защищались от подделок. Бумагу для изготовления банкнот производит только одна компания, которой запрещено продавать её кому-либо, кроме федеральных властей США. Формула краски является секретом Бюро США по Гравировке и Печати (англ. Bureau of Engraving and Printing). В 1990 году в США начали производить доллары, дополнительно защищённые с помощью микропечати и защитных нитей. В 1996 году защита доллара была ещё более усилена. В 2003 году появилась новая версия банкноты в 20 долларов, в 2004 году — в 50, в 2005 году — в 100, в 2006 году — в 10, в 2008 году — в 5. 21 апреля 2010 года официальные представители Казначейства США, Совета управляющих Федеральной резервной системы и Секретной службы США обнародовали новый дизайн 100-долларовой банкноты. Обновлённая банкнота сохранила традиционный внешний вид американской валюты, но обрела новые эффективные элементы защиты от подделок. Новая 100-долларовая банкнота не была выпущена в обращение в связи с выявленными проблемами при её производстве. Новая дата введения в обращение — 8 октября 2013 года Чтобы успешно бороться с фальшивомонетчиками, планируется изменять дизайн долларов каждые 7—10 лет. При этом подразумевается, что старые банкноты выводятся из оборота, хотя и остаются действительными и обязательными к приёму. Правом денежной эмиссии (выпуска) обладают 12 банков — членов Федеральной резервной системы (учреждена 23 декабря 1913 года). Территория США была разделена на 12 регионов (округов), каждый со своим федеральным резервным банком, которые имеют цифровое и буквенное обозначение в алфавитном порядке: Федеральные резервные банки, размещённые в этих центрах, имеют право печатать бумажные деньги. Бумага, из которой изготавливаются доллары, состоит из 25 % льняной нити и 75 % — хлопковой, поэтому не желтеет со временем. Бумага усилена синтетическими волокнами (до Первой мировой войны эту функцию выполняли шёлковые нити). Для того чтобы банкнота пришла в негодность и порвалась, её требуется согнуть 4 тысячи раз. По данным Федеральной Резервной Системы США, срок службы однодолларовой банкноты составляет примерно 22 месяца. 5 долларов «живут» 24 месяца, 10 долларов — 18, 20 долларов — 25, 50 долларов — 55. Банкнота в 100 долларов является «долгожителем» и циркулирует 60 месяцев. == Обмен доллара на золото и серебро == В 1792 году в США было установлено, что 1 тройская унция золота содержится в 19,3 доллара. В 1834 году за тройскую унцию давали уже 20,67 доллара, поскольку США не имели достаточного золотого запаса, чтобы обеспечить весь объём выпущенных денег, и курс валюты приходилось снижать. После Первой мировой войны девальвация продолжалась. В 1933 году был упразднён золотой паритет доллара и была введена его конвертируемость. В 1934 году за 1 тройскую унцию золота давали 35 долларов. Несмотря на экономический кризис, США пытались сохранить фиксированную привязку доллара к золоту, ради этого поднималась учётная ставка, но это не помогло. Однако, в связи с последовавшими войнами, золото из Старого Света стало перемещаться в Новый, что восстановило на время привязку доллара к золоту. До 1900 года доллар свободно обменивался на золото и серебро; с 1900 по 1934 год — только на золото (1,67 г. за доллар). С 1934 по 1975 год обмен на золото производился только для иностранных правительств (в 1934—1972 годах — 0,88865 г за доллар; в 1972—1975 годах — 0,81853 г за доллар). В 1944 году было принято Бреттон-Вудское соглашение. Был введён золотодевизный стандарт, основанный на золоте и двух валютах — долларе США и фунте стерлингов Великобритании, что положило конец монополии золотого стандарта. Согласно новым правилам, доллар становился единственной валютой, напрямую привязанной к золоту. Казначейство США гарантировало обмен долларов на золото иностранным правительственным учреждениям и центральным банкам в соотношении 35 долларов за тройскую унцию. Фактически золото превратилось из основной в резервную валюту. В конце 1960-х годов высокая инфляция в США вновь сделала невозможным сохранение золотой привязки на прежнем уровне, ситуацию осложнял и внешнеторговый дефицит США. Рыночная цена золота стала ощутимо превышать официально установленную. В 1971 году президент США Ричард Никсон «временно» запретил обмен доллара на золото, провёл несколько девальваций: в 1971 году цена тройской унции золота выросла до 38 долларов, а в 1973 году — до 42,22 доллара. Без возобновления обмена на золото, в 1976 году была создана Ямайская валютная система, в рамках которой официально отменялась привязка доллара к золоту, но при этом доллар оставался мировой резервной валютой с плавающим коэффициентом обмена. == Обращение в США == За производство, распространение и учёт долларов в США с 1913 года отвечает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System, ФРС), выполняющая функции центрального банка страны. Количество произведённых денег зависит от потребностей США. По данным Министерства Финансов США (англ. Department of Treasury), ныне примерно 99 % произведённых долларовых банкнот и монет находятся в свободном обращении, но только четверть — наличными средствами. По состоянию на 30 сентября 2006 года в мире существовало банкнот и монет на общую сумму 971 млрд 922 млн 146 тыс. 480 долларов, из них 790 млрд 556 млн 11 тыс. 806 долларов находились в свободном обращении (то есть, на каждого жителя планеты приходилось 150 долларов). По статистике ФРС США денежная масса выпущенных долларов США (денежный агрегат M1 — наличные и средства на счетах), находящихся в обороте на начало 1959 года, составляла сумму 138,9 млрд USD; к концу июля 2023 года — 18,4471 трлн USD (13 280,85 % к середине XX века); пик — 20,6642 трлн USD. == Обращение в мире == Доллар США впервые стал важной международной резервной валютой в 1920-х годах, вытеснив британский фунт стерлингов, поскольку он практически не пострадал из-за Первой мировой войны, а Соединённые Штаты получили значительный приток золота во время войны. После того как Соединённые Штаты стали ещё более сильной мировой сверхдержавой во время Второй мировой войны, Бреттон-Вудское соглашение 1944 года установило доллар США в качестве основной мировой резервной валюты и единственной послевоенной валюты, связанной с золотом. Несмотря на то, что в 1971 году все связи с золотом были разорваны, доллар по сей день остаётся главной мировой резервной валютой для международной торговли. === Парадокс Триффина === В начале 1960-х годов Роберт Триффин сформулировал ключевое противоречие Бреттон-Вудской системы, в которой главенствующую роль играл доллар США, обеспеченный золотым резервом США. Парадокс Триффина обычно связывают с кризисом Бреттон-Вудской системы. === Долларизация === Доллариза́ция экономики — феномен международного денежного рынка, при котором доллар США (иностранная валюта) широко применяется для операций внутри страны или отдельных отраслей её экономики, вплоть до полного вытеснения национальной валюты. Официально долларизованные экономики: Виргинские Острова (Великобритания); Восточный Тимор; Зимбабве — весной 2009 американский доллар заменил из-за гиперинфляции доллар Зимбабве; Эквадор — в начале 2000 американский доллар заменил сукре в качестве национальной валюты, однако эквадорский сентаво используется в качестве разменной монеты; Панама, однако использует свои монеты (панамский бальбоа, приравненный к доллару); Сальвадор. До 2001 года денежной единицей страны был сальвадорский колон. Колон полностью выведен из обращения в 2004 году; Теркс и Кайкос. также — ассоциированные с США государства: Северные Марианские Острова; Маршалловы Острова; Федеративные Штаты Микронезии; Гуам; Пуэрто-Рико; Палау. === Роль резервной валюты и экономика США === В течение 2000-х гг. более 50 % от общего объёма золотовалютных резервов (ЗВР) стран мира были в долларах США. В 2003—2008 гг., по мере усиления евро и накопления негативных тенденций в экономике США, курс доллара по отношению к другим валютам и роль его в качестве резервной валюты снижались. Со второй половины 2008 года, в условиях глобализации кризисных явлений в мировой экономике наблюдался рост курса доллара по отношению к валютам других стран, так как доллар считается стабильной валютой-убежищем. В 2022 году в Toronto Star было высказано мнение, что доллар может потерять статус резервной валюты. В качестве аргументов приводились подрывающие доверие инвесторов действия США: отказ от «золотого стандарта» в 1971, количественное смягчение в 2008 и использование доллара в качестве оружия в 2022. По мнению автора, альтернативой может стать новая валюта, базирующаяся на стоимости золота или другого ликвидного товара. === Роль в экономике США === В 2010 году международная исследовательская организация McKinsey Global Institute опубликовала отчёт о статусе и перспективах доллара в мировой финансовой системе после кризиса 2008 года. Целью исследования было — определить чистый результирующий эффект для Соединённых Штатов от доллара в статусе главной резервной валюты мира. Итоги исследования были неоднозначными. Исследователи отметили, что статус эмитента резервной валюты позволяет Соединённым Штатам экономить на комиссиях при конвертации валюты, а также позволяет правительству США заимствовать средства на рынках капитала по относительно низким ставкам из-за высокой ликвидности доллара. Возможность эмиссий дополнительных объёмов валюты и относительно низкий связанный с этим риск инфляции в стране, за счёт иностранных покупателей, так же был отмечен как положительный эффект для США. Однако, по словам экономистов, США имели очень небольшой полезный финансовый эффект от расчётов в долларе. По разным подсчётам, в 2007 и 2008 годах он составил 40 млрд (0,3 % от ВВП) и 70 млрд (0,5 % от ВВП) соответственно. Согласно отчёту, за время удорожания доллара в 2009 году на 10 % чистая польза для экономики США составила 25 млрд долларов. В качестве отрицательных факторов для США исследователи отметили то, что высокая ликвидность доллара порождает высокий спрос на него и приводит к завышению курса что в свою очередь негативно отражается на позициях экспортёров и конкурентоспособности отечественных производителей в США, а также стимулирует увеличение долговой нагрузки страны и увеличивает торговый дефицит. === Монетарная политика ФРС США после 2008 года === В ноябре 2008 года ФРС объявила о программе «количественного смягчения» (QE). Программа предусматривает выкуп Федеральной резервной системой «токсичных» облигаций (неликвидных активов) за счёт эмиссии долларов США. С ноября 2008 года по июнь 2010 года ФРС скупила ипотечных долгов и других облигаций на 2,1 трлн долларов. Скорость эмиссии составила 105 млрд долларов в месяц. Второй этап программы смягчения (QE2) начался в ноябре 2010 года и закончился в июне 2011 года. Сумма выкупа составила 600 млрд долларов (скорость — 75 млрд долларов в месяц). Третий этап (QE3) начался в сентябре и продлится до конца 2012 года. ФРС объявила, что планируется эмиссия — 125 млрд долларов в месяц. Из них 85 млрд долларов — через программу выкупа ценных бумаг Казначейства США и 40 млрд долларов — через выкуп ипотечных долгов. 12 декабря 2012 года опубликовано решение, что с 1 января 2013 года скорость эмиссии составит 85 млрд долларов в месяц: 45 млрд на выкуп ценных бумаг Казначейства США и 40 млрд — на выкуп ипотечных бумаг. Программу QE-3, называемую Twist, предполагалось завершить в июне 2012 года, но на фоне слабого роста американской экономики и, наоборот, высокой безработицы её решено было продлить до конца года. В сентябре 2012 года её продлили вновь. При этом меняется структура программы, с учётом вдвое замедлившегося за минувший год роста цен. В рамках программы Twist центральный банк США ежемесячно продавал краткосрочных американских гособлигаций из своего портфеля на 45 млрд долларов и на такую же сумму покупал облигации долгосрочные. То есть баланс операций был нулевым. С сентября 2012 года ФРС добавила новый элемент — покупку у банков и других финансовых компаний ипотечных облигаций на 40 млрд долларов ежемесячно. Эти деньги поступают в финансовую систему. == Режим валютного курса == В отношении доллара США используется режим свободно плавающего валютного курса. == Золотые и серебряные сертификаты == == См. также == Долларизация Дедолларизация == Примечания == == Ссылки == Бумажные деньги США Архивная копия от 1 мая 2020 на Wayback Machine (англ.) Подробный каталог банкнот США Архивная копия от 11 мая 2009 на Wayback Machine

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. Центральный банк является одной из форм денежных властей. == Литература == Происхождение центральных банков : [Перевод] / Вера Смит; [Предисл. Л. Игера]. — М. : Ин-т нац. модели экономики, 1996. — 283 с. ISBN 5-900520-05-6

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.