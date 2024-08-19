Россия и Индия готовят радикальные изменения в торговле

Россия и Индия ведут работу над значительными изменениями в торговле

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия и Россия в настоящее время работают над созданием динамического базового обменного курса, чтобы обойти торговые барьеры, вызванные санкциями США. И уменьшить зависимость от доллара в двусторонней торговле.

Фото: flickr.com by Monito - Money Transfer Comparison, CC BY 2.0

Как сообщает индийское издание The Economic Times, ссылаясь на источники, обе страны стремятся развить валютный рынок рупия-рубль и активнее использовать российские резервы в индийской валюте, накопленные в результате торговых операций между странами.

Введение рупий в качестве платёжного средства пока не принесло значительных выгод российским экспортёрам нефти, но создание динамического обменного курса рассматривается как шаг к изменению ситуации.

Некоторые российские финансовые институты уже обратились в Резервный банк Индии с просьбой разработать механизм, который позволит им использовать рупии, находящиеся на специальных счетах в Индии, для инвестиций в акции и ценные бумаги, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Этот вопрос, а также вопрос о введении базового обменного курса, обсуждаются на встречах высокопоставленных чиновников центральных банков и банкиров в Москве.

По информации Reuters, для создания такого курса необходимо, чтобы рупия и рубль торговались на биржах обеих стран в течение продолжительного времени.

На данный момент банки, проводящие экспортно-импортные платежи или операции по движению капитала между Россией и Индией, все ещё вынуждены конвертировать валюты через доллар США. Это требует выполнения двух операций: сначала рупия конвертируется в доллар, а затем доллар — в рубль.

Однако из-за того, что большинство российских банков отключены от системы SWIFT, объём долларовых операций значительно сократился.

В условиях ограниченного доступа к международным расчётам может быть установлен базовый обменный курс рупия-рубль, который будет корректироваться Резервным банком Индии и Центральным банком России в соответствии с рыночными условиями.

Этот механизм уже применяется в торговле между Индией и ОАЭ, позволяя проводить расчеты в национальных валютах без участия доллара США. Таким образом, экспортёры и импортёры этих стран могут осуществлять платежи в рупиях или дирхамах.