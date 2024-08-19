Планы Монголии раскрывают, что РФ и Китай не договорились по "Силе Сибири-2"

SCMP: будущее газопровода "Сила Сибири -2" "туманно" . Доказательства найдены в Монголии

5:01 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Газ

Будущее газопровода "Сила Сибири-2" "туманно", поскольку Монголия исключила проект из долгосрочного плана развития до 2028 года. Однако это доказательство косвенное.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Монголия не включила проект "Сила Сибири-2" в свой план развития

Издание South China Morning Post сообщает, что Монголия не включила газопровод "Сила Сибири-2", "в свою программу действий до 2028 года". По данным газеты, "многие интерпретировали это решение как отсрочку спорного проекта, который мог бы стать для Москвы финансовой поддержкой в ​​условиях санкций и войны на Украине".

Опрошенные газетой эксперты объяснили, что Москва и Пекин не нашли консенсус по ценообразованию, а также Китай имеет опасения по поводу вторичных санкций со стороны западных стран.

"Мы вступаем в длительную паузу, когда Москва уже не верит, что сможет получить от Пекина желаемую сделку, и, вероятно, отложит проект до лучших времен", — сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности Монголии Мунхнаран Баярлхагва.

По его словам, Пекин не согласен с тем, что "Газпром" "в одностороннем порядке" хочет контролировать монгольский участок газопровода, что "означало бы долгосрочное усиление влияния Москвы в Монголии в ущерб Пекину".

Со своей стороны, специалист по России и Центральной Азии из Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань отметил, что "Монголия надеется получить инвестиции от Китая и России, но у России нет денег, а Китай не торопится строить трубопровод".

Прямо скажем доказательства косвенные — почему Монголия не может потом включить проект в свой долгосрочный план? Также настораживает антироссийская риторика SCMP. Мечта Запада — чтобы проект не состоялся.

Китай сильно рискует — США могут перекрыть ему газ

Премьер Монголии Оюун Эрдэнэ заявлял ранее, что власти Монголии ожидают начала строительство газопровода в 2024 году. Однако этого, по всей видимости, не случится.

Позиция России заключается в том, что время не на стороне Китая, потому что Пекину нужны не просто объемы газа, а надёжные поставки, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

"Чем больше времени проходит, тем быстрее развивается Китай и усиливается его конфликт с США. США воспринимают Китай как глобального конкурента на мировом рынке, и противостояние постоянно нарастает. Если оно дойдет до острой фазы, то первым делом США прекратят поставки углеводородов в Китай: СПГ из Катара, США и Австралии", сказал эксперт.

Тогда именно российский газ спасёт Китай, но чтобы минимизировать риски начинать строить надо уже вчера, считает Юшков.

Сейчас Китай экспортирует российский газ по трубопроводу "Сила Сибири-1". В 2022 году — 15,5 млрд куб. м., в 2025 году поставки составят 38 млрд куб. м", считают в "Газпроме". Предполагалось, что проектная мощность газопровода "Сила сибири-2" составит 50 млрд куб, в этом случае Россия бы частично покрыла утерянные объемы поставок газа в Европу — около 200 млрд в год в лучшие времена.

Если всё пойдет по плану, и трубопровод "Сила Сибири-2" будет построен, то из РФ в Китай будут приходить 98 миллиардов кубометров газа в год, что эквивалентно общему объему экспорта газа из России по трубопроводам в прошлом году и четверти общего потребления газа Китаем. Это нисколько не тотальная зависимость Китая от РФ по газу, как пишут западные СМИ.

Разногласия обсуждаются

Ранее Financial Times сообщала, что Китай запросил цену, близкую к субсидируемым внутренним ценам России, и обязуется закупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд кубометров газа.

После визита в Китай в декабре прошлого года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил в интервью, что Китай и Россия достигли принципиального соглашения по проекту трубопровода "Сила Сибири-2". Обе стороны рассматривают коммерческие и экономические условия, а российские компании обсуждают цену. В Астане на саммите ШОС, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Монголия обсуждали прокладку "строительства через Монголию".

Ожидается, что проблемам "Силы Сибири-2" уделено большое внимание в ходе визита в Москву премьера Госсовета КНР Ли Цяна во вторник.

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