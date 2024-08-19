Oilprice: США сидят на "скважинной мине"

В США рассказали о "скваженной мине", на которой сидит страна

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

За полтора века добычи нефти и газа в США по всей стране накопилось огромное количество скважин, которые были выведены из эксплуатации.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

Эти скважины представляют собой настоящую угрозу, поскольку содержат опасные вещества, способные негативно влиять на здоровье местного населения и состояние окружающей среды, отмечается в материале издания Oilprice.

Многие из этих заброшенных скважин не имеют официального владельца, и их надлежащая ликвидация возложена на правительство США. Администрация Байдена уже выделила на эти цели 4,7 миллиарда долларов.

Однако по данным организации Carbon Tracker, в стране зарегистрировано около 2,6 миллиона таких скважин, а ещё около 1,2 миллиона могут оставаться незарегистрированными. Для консервации только зарегистрированных скважин потребуется порядка 280 миллионов долларов.

В то же время на этих заброшенных скважинах всё чаще происходят аварии. Согласно данным Reuters, в Техасе за последние два года значительно увеличилось количество случаев, когда скважины прорываются и даже начинают фонтанировать, что приводит к образованию озер, заполненных нефтью, солями и буровыми растворами.

Проблема стала особенно острой в последнее время. Этому способствуют две основные причины. Первая — недостаточно эффективная работа Комиссии по железным дорогам Техаса (RRC), которая, несмотря на свое название, является органом, регулирующим нефтегазовые операции в штате.

RRC несёт ответственность за ликвидацию скважин в отсутствие владельца, но её действия по герметизации оказались недостаточно качественными.

Вторая причина — повышение пластового давления в связи с ростом добычи сланцевой нефти в регионе. Использование метода гидроразрыва пласта приводит к увеличению подземного давления и насыщению пластов химическими растворами, которые со временем выходят на поверхность, образуя токсичные озера.

Несмотря на заявления RRC о том, что проблема заброшенных скважин находится под контролем, Агентство по охране окружающей среды США считает, что комиссия не справляется с возложенными на неё обязанностями и рассматривает возможность лишения её полномочий по утилизации бесхозных скважин.

Стоит напомнить, что именно использование метода гидроразрыва пласта позволило Соединённым Штатам удерживать позиции одного из ведущих нефтедобывающих государств мира. При этом специалисты предупреждали, что подобный способ добычи создаёт значительные проблемы. В том числе и что касается воздействия на окружающую среду.