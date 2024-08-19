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Олег Артюков

Tagesschau: ответ России на санкции оказался весьма неприятным для авиаперевозчиков

Ответ России на санкции оказался чувствительным для западных авиакомпаний
2:50
Экономика

Соединённые Штаты и их союзники ввели против нашей страны экономические санкции, направленные на подрыв её основных источников дохода и изоляцию на международной арене.

Ответ России на санкции оказался чувствительным для западных авиакомпаний
Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz, CC0

Однако ответные меры России привели к возникновению ряда ограничений, которые в том числе сильно ударили по авиаперевозчикам западных стран. Российское воздушное пространство закрыто для авиакомпаний из стран, наложивших санкции, отмечается в материале немецкого издания Tagesschau.

"Международные авиакомпании всё чаще теряют интерес к Китаю и сокращают число рейсов, несмотря на растущий спрос на полёты", — подчёркивает издание.

Многие западные авиакомпании начали сокращать количество рейсов в Китай или вовсе отменять их. Причиной этого стала реакция России на санкции, в результате которой недружественным странам было закрыто российское воздушное пространство. Это вынуждает авиакомпании использовать обходные маршруты, что значительно увеличивает время полётов и связанные с этим издержки.

В результате западные авиаперевозчики от ряда прибыльных направлений. В частности, British Airways недавно объявила о приостановке рейсов между Лондоном и Пекином с осени, аналогичное решение приняла Virgin Atlantic. При этом спрос на рейсы в Китай остаётся высоким и ожидается, что он будет расти в будущем.

Но обходные маршруты — это не единственная проблема европейских авиакомпаний. Китай, отказавшийся поддержать санкции против России, продолжает использовать российское воздушное пространство для своих рейсов.

Это даёт китайским авиаперевозчикам серьёзное конкурентное преимущество перед западными коллегами. В результате многие европейские компании сталкиваются с невозможностью выдержать такую конкуренцию.

Западные страны выражают недовольство, так как на фоне сложившейся ситуации китайские авиакомпании усиливают своё влияние в Европе. Они регулярно добавляют новые рейсы в свои расписания, увеличивая частоту полётов и тем самым создавая дополнительное давление на европейских перевозчиков.

Стоит заметить, что материалов о проблемах западных авиаперевозчиков появляется всё больше. Например, на эту тему обратило внимание британское издание Financial Times. По версии которого на проблемы западных авиаперевозчиков оказывает влияние падение спроса на рейсы в Китай.

Впрочем, и британское издание отмечает, что на эти проблемы большое влияние оказало решение России закрыть воздушное пространство для западных авиаперевозчиков.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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